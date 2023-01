Guide des meilleurs logiciels de supervision informatique : Étude comparative

Etude comparative ou guide des meilleurs outils de supervision du marché informatique.

Étude comparative, guide des meilleurs logiciels de supervision informatique. Aujourd’hui, les technologies de l’information sont omniprésentes et indispensables à la plupart des entreprises. Qu’il s’agisse d’un réseau informatique, d’un système de stockage de données ou d’une plateforme de commerce électronique, toutes ces technologies doivent fonctionner en permanence et de manière efficace pour garantir une expérience client satisfaisante.

Comparatif des logiciels de supervision informatique

La supervision informatique est l’un des moyens permettant aux entreprises de gérer et de surveiller efficacement leurs systèmes d’information et de garantir des performances optimales et une grande disponibilité.

Seulement, en dépit de son importance, de nombreuses entreprises ont du mal à choisir le bon logiciel de supervision informatique adapté à leurs besoins.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous allons examiner dans cet article ou Étude comparative, guide des meilleurs logiciels de supervision informatique disponibles sur le marché et les comparer afin que vous puissiez acquérir le produit qui correspond le mieux à vos objectifs et à vos besoins. Découvrez notre étude comparative des meilleurs logiciels de supervision informatique !

Quels sont les logiciels de supervision informatique ?

Comme évoqué plus haut, un logiciel de supervision informatique est un outil permettant de surveiller et analyser l’utilisation et le fonctionnement des systèmes informatiques. Il peut notamment aider les entreprises à réduire les temps d’arrêt et les problèmes informatiques, tout en offrant aux administrateurs la possibilité d’améliorer les performances, notamment grâce à la détection proactive d’éventuelles pannes, anomalies et incidents.

Les fonctions des logiciels de supervision informatique sont nombreuses et incluent notamment la surveillance des performances, la surveillance des vulnérabilités et de la sécurité informatique, la surveillance de la disponibilité, la gestion des configurations, la surveillance des données et des utilisateurs, diagnostic et rapport des problèmes, cartographie réseau, alarme, alerte et notification en cas d’incidents ou d’évènements critiques et plus encore.

Les principaux fournisseurs de logiciels mondiaux leaders sur le marché de la supervision informatique sont IBM, Microsoft, Hewlett Packard (HP), CA Technologies ou encore BMC Software. Et il y a aussi le français Clever Technologies avec sa plateforme web de supervision informatique MEMOGuard V5.

Classement des meilleurs logiciels de supervision informatique

Numéro 1 : le logiciel de supervision MEMOGuard V5

En première position, nous avons MEMOGuard V5. Il s’agit d’une solution logicielle très populaire pour la surveillance et l’administration des systèmes informatiques dans les centres de données et les environnements d’entreprise. Il offre aux administrateurs réseau une visibilité à la fois large et précise dans un environnement virtuel ou physique et prend en charge toutes les principales plateformes informatiques, y compris Linux, Windows et Unix ainsi qu’une grande variété de protocoles courants pour la collecte de données sur l’état de l’infrastructure informatique. Parmi les protocoles pris en charge par MEMOGuard V5, il y a notamment SNMP, IMAP, SSH, HTTP ou encore HTTPS.

MEMOGuard V5 présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il offre une grande visibilité des performances du réseau en temps réel grâce à une gamme complète de métriques liées à la disponibilité et à la santé des ressources réseau.

Ensuite, il peut aussi surveiller tous les principaux composants d’un système d’information : serveurs physiques ou virtuels, services tels que FTP, DNS ou SMTP ainsi que le matériel réseau tel que switches, routeurs et pare-feux et plus encore. Il peut également envoyer des notifications rapides si un problème se produit, afin que les administrateurs ou les équipes d’astreinte puissent réagir rapidement pour résoudre le problème avant qu’il ne cause plus de dégâts.

Pour l’envoi de messages d’alerte, MEMOGuard V5 propose divers moyens de communication qui peuvent être utilisés en même temps : des messages vocaux, hauts parleurs (Carte son), SMS (GSM), pager (Bip, Alphapage, ESPA 4.4.4…), imprimante, contacts secs (Ethernet, Rs232), panneaux lumineux (RS232), télécopies, email (Serveur Smtp), applications (scripts et applications pilotées), réseaux sociaux (Pages dédiées), push messages (iPhone, smartphone)… Et il est aisé de le connecter à notre plateforme s’envoi de messages en masse ou de messages en nombre (CleverMultimédias)

Les principales fonctions de MEMOGuard incluent :

La surveillance des performances des systèmes et réaux informatiques

La surveillance des applications

La surveillance de la sécurité informatique,

La surveillance des services réseau (DNS, FTP, SSH…),

La découverte automatique d’équipements

La gestion du temps d’inactivité. En définissant un plan de maintenance prévu pour chaque équipement surveillé, MEMOGuard peut enregistrer le temps d’inactivité planifié et fournir une alerte aux opérateurs lorsque celui-ci est atteint. Cela permet une gestion efficace des interruptions de service.

Surveillance Web. Cet outil peut surveiller efficacement l’activité des sites Web et fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le temps de chargement de la page Web, l’utilisation du disque et les données de trafic Web.

Numéro 2- L’application de supervision système et réseau Nagios

Nagios est un logiciel open source offrant une surveillance active et proactive des réseaux, des serveurs et des services. Il surveille en permanence le fonctionnement des systèmes informatiques pour détecter rapidement tout dysfonctionnement et une fois configuré permet l’envoi automatique des alertes lorsque des problèmes sont détectés, donnant ainsi aux administrateurs l’opportunité d’agir rapidement pour résoudre les problèmes détectés avant qu’ils ne deviennent plus graves.

Nagios peut notamment surveiller les hôtes, les services et les équipements réseau qui sont connectés aux serveurs, mais aussi des services comme le courrier électronique, la base de données, les pare-feux… Il pourra aussi vous être utile pour surveiller le trafic réseau, l’utilisation du système, la santé des systèmes et l’état des serveurs physiques et plus encore.

Malgré ces avantages évidents, Nagios présente néanmoins quelques inconvénients. Notamment, sa capacité à surveiller un grand nombre d’objets peut conduire à des performances faibles si elle est mal configurée ou exécutée sur une machine dont les ressources sont limitées. Il peut aussi être difficile pour les débutants de configurer correctement Nagios, car la configuration est assez complexe. Enfin, Nagios ne prend pas en charge tous les protocoles ou technologies réseau modernes comme IPv6 ou VPNs, contrairement à des logiciels comme MEMOGuard.

3-L’application de supervision de réseau Icinga

Icinga est un logiciel de supervision spécialement pensé pour être simple à utiliser et fournir des rapports clairs et précis sur les performances du réseau. Une fois déployé sur votre système informatique et réseau, il vous offre la possibilité surveiller des éléments tels que les applications, les courriers électroniques, les bases de données et les périphériques réseaux, y compris les serveurs, les composants matériels, les routeurs et les switchs.

Il fournit également des informations en temps réel sur l’état des différentes composantes du réseau, ce qui vous permet de détecter rapidement tout problème et de prendre les mesures nécessaires pour le corriger.

Malgré sa facilité d’utilisation et ses capacités puissantes, Icinga présente toutefois quelques inconvénients que vous devriez considérer avant de décider si c’est le bon outil pour votre projet :

Icinga n’est pas entièrement automatisable. Vous devrez toujours vous assurer que le logiciel fonctionne correctement au quotidien. Il peut occuper tout votre temps si vous avez un grand réseau à surveiller.

Icinga ne peut pas prendre en charge plusieurs protocoles simultanément, ce qui signifie qu’il ne peut pas surveiller plusieurs types d’hôtes ou services à partir d’une seule instance du logiciel.

Ce logiciel requiert une connaissance approfondie des systèmes Unix/Linux, car il n’est pas disponible sous Windows. Si vous utilisez Windows, vous devrez trouver une alternative compatible.

4- OpenNMS, une plateforme de surveillance et de gestion de réseau de niveau entreprise

Avec le système de surveillance d’OpenNMS, vous permet de surveiller les systèmes et réseaux informatiques en temps réel. L’interface utilisateur de OpenNMS est conviviale et facile à utiliser et propose une variété de fonctionnalités utiles pour vous aider à surveiller vos systèmes et réseaux efficacement et de manière automatisée.

OpenNMS a également la capacité de surveiller toutes sortes de ressources informatiques telles que les serveurs, le stockage, les applications et plus encore ainsi que différents protocoles réseau tels que SSH, FTP, HTTP et autres. Et comme tous les outils abordés dans cette liste, il vous offre également la possibilité de définir des alertes afin que vous puissiez être informé en cas de problème (problème de performance, de disponibilité, de sécurité…) pour que vous puissiez ainsi prendre les mesures appropriées pour les résoudre rapidement.

Notez toutefois que OpenNMS souffre également de quelques inconvénients mineurs qui méritent d’être mentionnés. La principale difficulté avec ce logiciel est qu’il n’est pas très intuitif. En effet, il peut être difficile à comprendre et à maîtriser pour les débutants. Certains utilisateurs trouvent aussi qu’il offre une documentation insuffisante sur comment le configurer et le faire fonctionner correctement. Mais surtout, il ne prend pas en charge certains protocoles plus récents ou spécifiques, comme ZigBee ou 6LoWPAN (IPv6 over Low-power Wireless Network). Ainsi, les utilisateurs qui recherchent la supervision de ces protocoles devraient donc chercher une autre solution.

Conclusion-Recommandations

Le choix d’un outil de supervision, peut s’avérer vital pour votre société, nous vous suggérons de les tester avant de vous décider, et pour pouvoir faire le choix en connaissance de cause.

Contactez Clever Technologies, éditeur du MEMOGuard V5, et faites vous mettre à disposition, la version qui vous va le mieux et en toute tranquillité (SaaS ou mode installé), ce test est gratuit, et nos experts pourront vous aider à paramétrer, un seul téléphone 00.333.1.60.53.60.53) www.supervision-clever.fr

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies

Autres articles qui veut vous guider sur les solutions logicielles pour superviser les équipement technique et informatique