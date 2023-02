la supervision informatique ou le monitoring informatique, permettent une remise en cause de la surveillance, telle qu’elle était fait par les DSI, engagements de service, susivi des performances, et optimisation des coûts sont à l’ordre du jour.

Comment la supervision permet de répondre à 6 enjeux clés de la DSI ; L’ère numérique a grandement modifié le rôle des DSI, qui doivent s’adapter pour garantir que leurs entreprises gèrent et exploitent les technologies afin de créer l’avantage concurrentiel dont elles ont besoin.

Elles sont aussi en permanence confrontées à des défis de taille comme réduire les coûts et trouver des solutions qui améliorent les performances et la satisfaction des clients tout en respectant les engagements de service, ou encore justifier ses investissements, prêter attention à l’interopérabilité et à l’hypervision, consolider les systèmes, permettre l’automatisation de la gestion des systèmes et réseaux et plus encore.

Supervision informatique ou monitoring informatique, pour les DSI, la solution

L’une des manières les plus efficaces pour les DSI de relever ces défis serait d’utiliser la supervision des infrastructures IT, qui est un processus qui permet aux équipes informatiques et aux entreprises de visualiser, suivre et gérer leurs actifs informatiques en temps réel.

Une question se pose alors : de quelle façon la supervision IT peut aider les DSI à relever les principaux défis auxquels elles sont confrontées ; Comment concrètement la supervision permet de répondre à 6 enjeux clés de la DSI ? La réponse tout de suite !

Le suivi des performances

Il est important pour une DSI de pouvoir surveiller le bon fonctionnement et la capacité des systèmes et du réseau à prendre en charge les demandes des utilisateurs finaux. La supervision informatique la permettra d’y arriver, car celle-ci vise principalement à améliorer les performances des systèmes et cela passe bien évidemment par la surveillance et le suivi.

Très concrètement, la supervision, appuyée par diverses solutions logicielles, permettra aux équipes DSI d’analyser et de garder un œil sur les indicateurs de performance réseau tels que le débit moyen, la latence de réseau (temps pris pour envoyer et recevoir des données sur le réseau), utilisation des ressources (exemple : pourcentage de la bande passante utilisée), (fiabilité du réseau (exemple : taux de temps disponible du réseau), temps de réponse (temps pris par le réseau pour recevoir une réponse à une requête donnée), taux d’erreur (taux d’erreurs pendant le transfert de données)…

Quand un problème, un dysfonctionnement ou un écart de performance est identifié, les administrateurs informatiques sont informés automatiquement de la situation grâce à des alarmes ou messages d’alerte.

Assurer le respect des engagements de service

Les outils de supervision IT offre aussi aux administrateurs système et par extension à la DSI la possibilité d’avoir une vue à 360° sur l’ensemble du système d’information, afin de localiser rapidement et efficacement les problèmes ou les problèmes de performance, et d’apporter les corrections nécessaires avant qu’ils ne se propagent à grande échelle.

Grâce à la supervision, les administrateurs peuvent également suivre et mettre à jour en temps réel le statut des applications et services informatiques. Ils peuvent aussi ainsi être notifiés des incidents et prendre rapidement des mesures correctives pour minimiser à la fois le temps d’arrêt et la dégradation de service avant qu’ils ne se propagent à une large échelle et n’affectent négativement les clients.

Optimiser les coûts actuels et à long terme

La supervision permet également aux DSI d’optimiser leurs coûts actuels et futurs. En effet, elle offre aux administrateurs système une vue précise sur l’état du système d’information et permet d’identifier rapidement les problèmes avant qu’ils n’entraînent un temps d’arrêt ou une mauvaise performance du système, qui bien évidemment coûte de l’argent à l’entreprise que ce soit directement ou indirectement.

Grâce à cette visibilité à 360° dégrée rendue possible grâce à la supervision, mais aussi les messages d’alerte en cas d’incident et d’écart de performance, les administrateurs disposent des moyens de découvrir rapidement où se situent les problèmes et quelles sont les meilleures solutions possibles afin d’optimiser les coûts de gestion et réduire au minimum les temps d’arrêt non prévus.

Enfin, la supervision peut être utilisée pour surveiller de manière proactive la consommation des ressources informatiques sur un large éventail de technologies informatiques. Les informations obtenues seront exploitées par les administrateurs système pour optimiser l’utilisation des ressources informatiques afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et bien évidemment de réduire considérablement les coûts de gestion.

Gestion centralisée des systèmes et réseaux

En matière de gestion informatique, il est très important que les administrateurs aient la possibilité de gérer facilement tous leurs équipements à partir d’une plateforme centrale et unique plutôt que de devoir passer par chaque équipement individuellement. Les outils de supervision modernes donnent aux administrateurs la possibilité de gérer simultanément plusieurs serveurs, postes de travail ou appareils distants sans devoir se connecter physiquement à chaque site (Hors Liaison).

Cela permet aux administrateurs IT d’accroître leur productivité en limitant le temps passé à configurer manuellement chaque système et en leur fournissant une interface centrale intuitive qui unit toutes les fonctions dont ils ont besoin pour effectuer correctement leur travail.

Justifier les investissements IT

La supervision peut également aider les DSI à justifier ses investissements IT. Comme évoqué plus haut, elle permet aux administrateurs système d’avoir une vision claire des performances globales du système informatique tout en fournissant une analyse complète des différentes technologies qui y sont intégrées. Ainsi, elle offre aux DSI un moyen direct pour analyser efficacement comment chaque technologie apporte un retour sur investissement. Par exemple, en surveillant chaque serveur, il est possible grâce à cette analyse complète d’évaluer si la consolidation est requise pour atteindre une meilleure efficience, valorisation et rentabilité globale.

Mais le plus important, elle propose également des données basées sur l’analyse qui permettent non seulement aux DSI, mais aussi aux départements non IT de justifier des investissements IT auprès de hauts responsables de l’entreprise.

L’automatisation de la gestion des systèmes et réseaux

Aujourd’hui, les processus informatiques sont généralement beaucoup plus complexes qu’auparavant avec les nouvelles technologies disponibles. Par conséquent, il est très important que les entreprises adoptent une approche automatisée pour exercer un meilleur contrôle sur leurs processus IT, car cela signifie que moins d’erreurs humaines ont lieu et qu’elles peuvent facilement adapter leur infrastructure pour répondre aux exigences changeantes du marché.

Bonne nouvelle, les solutions de supervision avancée permettent aujourd’hui aux entreprises d’automatiser divers processus critiques tels que la maintenance du logiciel, la détection des incidents/dysfonctionnements/erreurs ou encore la configuration des serveurs tout en assurant que l’état actuel de l’infrastructure correspond aux objectifs métiers définis par l’entreprise.

MEMOGuard V5, en SaaS pour la supervision de vos infrastructures IT

Edité par Clever Technologies, MEMOGuard V5 est un logiciel de supervision informatique qui permet aux entreprises d’accéder à une visibilité complète de leurs systèmes et réseaux et de détecter en temps réel les problèmes réseaux.

Les principales fonctionnalités de MEMOGuard V5 incluent :

– Surveillance de l’état des serveurs et des applications : vérifiée les performances, l’utilisation des ressources système et le comportement des applications ;

– Collecte, analyse et interrogation de données : recherche rapide de données et de tendances dans les journaux système ;

– La détection des alarmes pour les dépassements des capacités et le temps de réponse ;

– Résolution automatisée : exécution automatisée de tâches pré-programmées ;

– Notifications automatiques en cas d’incident : alertes configurables en cas de problème et notifications lorsque des problèmes sont détectés ;

– La gestion et supervision des alarmes et alertes.

– La gestion des équipes d’astreinte.

– Visualisation des données : graphiques et tableaux de bord intégrés pour une meilleure visualisation des données.

– Prise rapide de décision à l’aide d’alertes en temps réel et d’analyses prédictives.

-Intégration avec les systèmes tiers : interfaces ouvertes pour une intégration avec les systèmes tiers, tels que l’authentification, la gestion des configurations…

Conclusion sur les enjeux pour la DSI

N”hésitez plus, n’hésitez pas, faites un essai de MEMOGuard V5, gratuitement et sans engagement, tél au 00.1.60.53.60.53, nos experts vous épauleront et vous aideront à mettre votre solution en fonction, ensuite c’est à vous de décider.

MEMOGuard V5, est sans le moindre doute, la meilleure des solutions de supervision du marché, tous les grands comptes utilisateurs vous le diront, et comme elle fonctionne en SaaS (en plus de la version installable sur vos serveur), vous ne prenez pas de risques.

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies