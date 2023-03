Local Guide Program Google : c’est quoi exactement ?

Local Guide Program Google 2023 : c’est quoi exactement ?

Êtes-vous au courant que vous pouvez obtenir des récompenses très intéressantes en donnant votre avis sur internet ? En effet, cela est possible grâce au local guide program.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de la plateforme Google Maps apparue depuis la dernière mise à niveau. Pour en savoir davantage sur cette opportunité, lisez cet article.

Local Guide Program Google, c’est quoi ?

Le Local Guide Program Google est une fonctionnalité de Google principalement axée sur le service Google Maps. C’est un programme communautaire gratuit qui permet aux utilisateurs de contribuer à l’amélioration des informations sur les lieux et les établissements dans leur région.

Le but ici est d’optimiser l’expérience des différents utilisateurs de Google Maps en limitant les avis et commentaires erronés présents sur la plateforme. Les participants du programme ou « guides locaux » peuvent contribuer en écrivant des avis, en ajoutant des photos, en répondant aux questions des autres utilisateurs et en créant des itinéraires personnalisés.

Tout ceci est ensuite examiné et évalué par d’autres utilisateurs ainsi que par l’équipe de Google. En fonction du contenu proposé, le système attribue aux « guides » un certain nombre de points donnés. Par exemple, une vidéo rapporte 7 points tandis qu’une photo en rapporte 5. Vous avez les avis, réponses et ajouts de lieux qui correspondent respectivement à 10, 3 et 15 points.

Comme évoqué précédemment, la seule possibilité que vous avez de gagner des récompenses avec un tel programme est d’alimenter les données de l’application. C’est-à-dire apporter des avis, commentaires, etc. En effet, à chaque information que vous apporterez, le programme vous attribuera un certain nombre de points.

Plus vous en accumulez et plus votre niveau augmentera. C’est ce paramètre qui détermine les récompenses que vous percevrez. Vous pouvez par exemple recevoir des badges pour des lieux spécifiques, notamment des restaurants, musées, parcs, etc., ou des badges pour des événements spéciaux.

En dehors de cela, vous pouvez aussi profiter des avantages locaux tels que des invitations à des événements spéciaux, des remises ou des offres spéciales de la part de certaines entreprises. Il est également possible de recevoir des cadeaux physiques ou numériques de Google, tels que des t-shirts, des coupons de réduction, etc.

Avantages de Local Guide Program Google

Le programme Local Guide de Google est conçu pour les bénévoles aventureux qui souhaitent faire part de leurs connaissances locales ou leurs expériences de voyage avec d’autres personnes partageant les mêmes idées et aimant explorer.

En tant que guide local, partager vos connaissances et photos d’entreprises locales fournit non seulement d’excellentes informations pour les futurs clients, mais cela vous permet également de gagner des points, des badges et des avantages de guide local.

Vous pouvez aussi faire usage de ce statut pour aider n’importe quelle entreprise à se développer. Les guides de haut niveau par exemple peuvent avoir accès à des avantages spéciaux, à de nouveaux produits Google et à des récompenses partenaires top secrètes. Avec un peu de chance, ils peuvent même figurer dans leurs vidéos promotionnelles ou assister à un sommet entièrement payant qui rassemble les meilleurs Local Guides du monde.

Inconvénients de Local Guide Program Google

Bien que le Local guide Program de Google offre autant d’avantages, il faut également noter qu’il possède quelques points d’ombres. En effet, la course aveugle aux points et aux badges peut conduire les guides à se comporter d’une manière qui ne profite pas à la communauté.

Plus vous accumulez les points, plus vous prenez du niveau et meilleures sont vos récompenses. De plus, votre crédibilité auprès des internautes sera très grande. Au vu de tout cela, il serait très tentant de mettre de fausses informations juste pour gagner encore plus de points.

Le programme Local Guide visait à faire en sorte que Google Maps soit une source d’informations précieuses, fiables et réellement utiles. Malheureusement, il y a de plus en plus d’avis inutiles et préjudiciables laissés par des personnes qui souhaitent simplement obtenir un badge Local Guide.

Les questions sur le Local Guide Program Google

Malgré toutes les informations disponibles sur le programme local guide de Google, certaines questions reviennent très souvent. En voici quelques-unes.

Qui peut devenir un local guide ?

Avant de pouvoir participer au programme local guide de Google, vous devez remplir certaines conditions. La toute première est relative à l’âge. En effet, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. La prochaine étape consiste à avoir un compte Google et à vous inscrire au programme en l’utilisant.

Vous pourrez à partir de là donner vos avis et commentaires, poster des photos et faire bien plus encore. Une fois que vous aurez atteint le niveau 4, un badge apparaîtra à côté de votre nom, notamment lorsque vous laisserez des avis indiquant aux autres que vous êtes un Local Guide.

Plusieurs niveaux de rémunération

Le programme local guide comporte dix différents niveaux de 1 à 10, correspondant respectivement à 0, 15, 75, 250, 500, 1500, 5000, 15 000, 50 000 et 100 000 points. Chaque niveau possède ses propres avantages. Vous n’aurez de badge qu’à partir du quatrième niveau.

Quels types de récompenses peut-on obtenir ?

Les récompenses à obtenir varient selon le niveau. Vous pouvez bien être invité à des meetings tout comme vous pouvez être sollicité pour participer à des séances de test de produits ou de néo-fonctionnalités Google. Vous pourrez également bénéficier de cadeaux physiques, de bons de réductions Google, de pass pour visiter des lieux et bien plus encore.

Gagner de l’argent avec Google Maps, est-ce possible ?

Beaucoup se demandent s’il est possible de gagner de l’argent grâce au programme local guide google. Eh bien, sachez dès maintenant que cela n’est pas possible. Vous pouvez toutefois décider de collaborer avec Google Maps, soit en tant qu’analyste de carte, soit en tant que consultant marketing.

En somme, le Local Guide Program de Google est un service très intéressant de Google Maps qui permet à certains utilisateurs dits « guides » de donner leurs avis et commentaires sur des lieux qu’ils auraient déjà visités. Cela leur permet de gagner plusieurs récompenses selon leur niveau dans le système.