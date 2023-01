Fedora 37 et Fedora 38 : Les nouveautés à découvrir

Développé par le projet Fedora et sponsorisé par la société Red Hat, Fedora Linux est l’un des systèmes d’exploitation et plateformes libres les plus populaires au monde.

Il est réputé pour sa stabilité, sa sécurité et son ergonomie. Ainsi, on distingue plusieurs versions de la distribution.

En effet, tous les six mois, Fedora propose une nouvelle version stable. La dernière sortie est la version Fedora Linux 37, lancée le 15 novembre 2022. En attendant la sortie de la prochaine version, découvrez ici les nouveautés de Fedora 37 et Fedora 38.

Versions de fedora 37

Fedora est une distribution communautaire qui propose de nouvelles technologies pour le monde du logiciel libre. Il joue un rôle primordial dans le développement de ces nouveautés à travers les projets en amont tels que le noyau Linux, GNOME, NetworkManager, PackageKit, PulseAudio, Wayland, la suite de compilateurs GCC et plus encore. Fedora existe en plusieurs versions appelées spins par la communauté.

Chaque version utilise un environnement de bureau graphique KDE Plasma, XFCE, LXQT, Mate, Cinnamon, LXD et SOAS, différent du bureau par défaut GNOME. Par ailleurs, Fedora Linux 37 présente une multitude de nouveautés. D’abord, la version GNOME est livrée avec GNOME 43. Cette dernière comprend un panneau de sécurité des périphériques dans les paramètres, un micrologiciel sur le système et des données sur la sécurité du matériel.

En outre, la version 37 de Fedora Linux prend en charge officiellement le Raspberry Pi 4 ainsi que les cartes graphiques accélérées. Cependant, pour des raisons de maintenance, la nouvelle version de Fedora supprime la prise en charge de l’architecture ARMv7, également connue sous le nom de arm32 ou armhfp.

Les autres nouveautés de la version 37 de Fedora concernent la mise à jour des langages de programmation et des bibliothèques système. On note ainsi une amélioration des performances des langages Python 3.11, Golang 1.19, glibc 2.36 et LLVM 15.

Noyau 5.19

Conçu par Linus Torvalds en 1991, le noyau désigne l’élément central qui offre au logiciel une interface de programmation pour utiliser le matériel. La version 5.19 intègre de nombreux changements et ajustements. On note la prise en charge des stylos numériques Wacom à trois boutons ainsi que ses horodatages, la compression ZStandard des fichiers du firmware et plus encore.

Notez également que la vitesse des GPU AMD et Intel a été accentuée grâce aux changements apportés au code du sous-système graphique Direct Rendering Manager. En outre, le noyau 5.19 inclut les technologies et protocoles de réseau moderne. Aussi, celui-ci comporte des correctifs pour empêcher les problèmes de surchauffe des processeurs Intel Skylake et Comet Lake.

GNOME 43

La majorité des nouveautés de Fedora 37 concernent le GNOME 43. Sachez que la plupart des applications GNOME (fichiers, carte, console, etc.) ont été transférées dans la boîte à outils GTK 4. Cela permet de tirer profit de l’ensemble des modifications apportées à la bibliothèque graphique. En effet, le menu principal a été radicalement modifié. Le GNOME 43 est livré avec un menu d’état du système complètement repensé.

Ainsi, les informations apparaissent désormais sous forme de boutons à état. Avec cette refonte du menu, il est possible de réaliser des modifications rapides des paramètres couramment utilisés en un clic de bouton. Par ailleurs, l’autre amélioration majeure apportée par la version 43 de GNOME est l’adaptation de son gestionnaire de fichiers (Nautilus) en fonction de l’espace disponible à l’écran.

Le navigateur de fichiers

Le navigateur de fichiers de la version 37 de Fedora intègre de nombreuses modifications. Comme précédemment mentionné, l’affichage du gestionnaire de fichiers est finalement adaptatif. De plus, les menus ont été réorganisés pour plus de praticités à l’usage. Le navigateur de fichiers propose ainsi des coins arrondis sur certains éléments d’interface comme la barre de recherche et le bouton de fermeture.

Versions des logiciels

Fedora emploie un certain nombre de logiciels pour chaque nouvelle version stable. La version 37 est déployée avec un noyau Linus en version 5.19, GNOME 43.0, Python 3.11, Node.js v18, Mumble 1.4, GNU Emarcs 28.

Un coup de chapeau

Fedora est l’une des trois grandes distributions Linux, avec Arch et Debian. Il est réputé pour offrir à ses utilisateurs les dernières fonctionnalités tout en restant fidèle au monde du logiciel libre.

La distribution est d’ailleurs considérée comme le meilleur logiciel pour les débutants. Elle propose en effet un interface utilisateur assez simple. Tout le monde peut le démarrer et s’y habituer en quelques clics. Pour juger vous-même de l’ergonomie du système d’exploitation, vous pouvez déjà télécharger la version 37 depuis la page Fedora Workstation.

Nouveauté Fedora 38

La prochaine sortie de Fedora, très attendue, est la version 38. Elle est prévue pour le 19 avril 2023. Les nouveautés annoncées pour cette version de Fedora sont entre autres un noyau Linux en version > 6,2, un GNOME 44.0, un Spin Sway, un Spin Budgie, un LLVM 16 et un Go 1.20.

> Micro DNF

Le microDNF est le nouveau gestionnaire de paquets qui arrivera avec la version 38 de Fedora. Il inclut d’importantes améliorations avec une nouvelle bibliothèque libdnf5 et un nouveau démon DNF. Ces améliorations prendront en compte l’expérience utilisateur, la barre de progression, le tableau de transactions et bien d’autres fonctionnalités. Sans aucun doute, cette nouvelle version de Fedora promet de réelles nouveautés.