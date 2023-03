Fedora 38 avec GNOME 44 arrive bientôt avec d’autres fonctionnalités

Fedora Linux est un système d’exploitation libre mis en place dans le cadre du projet Fedora. Le porteur du programme est l’entreprise Red Hat. Fedora fait partie des meilleurs systèmes d’exploitation au monde. Par conséquent, son nombre d’utilisateurs ne cesse de croître chaque année.

Pour contenter son audience, la marque Fedora fournit chaque six mois une nouvelle version de son chef-d’œuvre. Découvrez ici la toute dernière version, le Fedora 38 avec GNOME 44.

Quelle version de Fedora ?

Le système d’exploitation libre Fedora Linux présente cinq versions, dont trois régulières et deux émergentes. Parmi le lot, uniquement deux prototypes ont été conçus pour un usage de bureau. Il s’agit de Fedora Workstation et Fedora Sliverblue.

Les trois autres versions sont destinées pour les serveurs IoT. Elles ont la particularité d’être essentiellement fonctionnelles qu’avec les appareils internet des objets. Il s’agit de Fedora CoreOS, Fedora Atomic Host et Fedora Silverblue.

Depuis sa création à ce jour, Fedora Linux est disponible en 38 variantes. La première version a été finalisée le 6 novembre 2003 et la sortie de la dernière version est prévue pour le 18 avril 2023. Fedora 38 avec GNOME est le système d’exploitation libre qui fait office d’innovation sur le marché actuel.

Quelle est la dernière version de Fedora ?

La marque Fedora a habitué ses consommateurs à des mises à jour réguliers. Ces derniers interviennent chaque six mois. Il est donc important de garder un œil de lynx sur les activités de la maison de fabrication.

Dans l’optique de rompre avec les défauts notables de la version 37, Fedora prévoit de sortir le 18 avril 2023 le Fedora 38 avec GNOME 44.

Une nouvelle qui devrait ravir les utilisateurs, car des innovations majeures seront apportées. Ayant habitué ses consommateurs à des technologies de pointe, il est clair que le Fedora 38 apportera de nouvelles fonctionnalités amusantes.

Avantages Fedora 38

Le Fedora 38 est le dernier système d’exploitation libre. Il reprend la majorité des fonctionnalités des précédentes versions déjà commercialisées.

Cependant, de nouvelles améliorations significatives ont été apportées par les concepteurs. Cette démarche permet donc aux utilisateurs de profiter d’une technologie de pointe revisitée.

De ce fait, la prise en main de Fedora 38 est plus simple et plus efficace. La marque a également pris le soin de résoudre les problèmes de latence des précédentes versions. En plus, des évolutions innovantes devront apparaître dans la version finale de Fedora 38.

Évolutions Fedora 38

Contrairement aux versions préexistantes de Fedora Linux, Fedora 38 présente de grandes améliorations. Elles ne sont pas nombreuses, mais n’en demeurent pas moins importantes.

Les nouvelles améliorations concernent l’arrivée du GNOME 44, d’un noyau Linux en version 6,2, d’un Spin Sway, d’un Spin Budgie, d’un LLVM 16 et d’un Go 1.20.

Pour une expérience encore plus intéressante, les créateurs ont équipé le Fedora 38 d’un micro DNF qui assumera la tâche de gestionnaire de paquets.

C’est quoi Fedora Server ?

Fedora Server est l’un des meilleurs systèmes d’exploitation serveur de Linux. Son utilisation est de courte durée, mais il permet aux utilisateurs de travailler avec les derniers programmes technologiques accessibles dans la communauté open source.

Plus précisément, Fedora Server est très pratique pour utiliser des applications sur un appareil numérique ou le cloud équipé d’un serveur Linux.

Pourquoi installer Fedora 38 ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Fedora connaît un grand succès sur le marché. Pour rappel, il est le deuxième système d’exploitation de Linux le plus utilisé au monde après Ubuntu. Ce programme doit sa grande popularité par son caractère libre.

En effet, c’est l’un des systèmes d’exploitation à source ouverte les plus performants au monde. Fedora est également très facile à utiliser. C’est l’une des caractéristiques communes des œuvres Linux.

Outre ces aspects, ce programme possède un haut niveau de sécurité, un support matériel performant, un fonctionnement rapide et une gestion de paquets très innovante.

Qu’apporte réellement GNOME 44 ?

Tout d’abord, GNOME est l’abréviation de GNU Network Object Model Environnement. En français, il désigne un espace de bureau libre qui permet aux utilisateurs d’accéder aisément au programme d’exploitation GNU.

Cet environnement de bureau à source ouvert est uniquement disponible sur les systèmes GNU/Linux. Le GNOME 44 est la dernière version confectionnée par Red Hat. Il est uniquement disponible avec le Fedora 38