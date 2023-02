Distributions Linux OpenSUSE Leap 2023

Dans le rang des distributions les plus populaires, les distributions Linux OpenSUSE Leap figurent en bonne place. Il s’agit en effet de systèmes basés sur Tumbleweed et SUSE Linux Enterprise Server, avec une efficacité très remarquable. Ils s’adaptent facilement aux environnements serveur, au Cloud ou au système d’exploitation des ordinateurs.

Linux OpenSUSE Leap reste à la fois utile pour les entreprises et pour les particuliers, pour une grande variété de projets. Cet article vous propose de découvrir comment profiter de ces distributions qui révolutionnent le domaine informatique.

Quelle version de Linux OpenSUSE Leap ?

La première version de Linux OpenSUSE Leap a été publiée en novembre 2015 et a été marquée par la sortie d’OpenSUSE Leap 42.1. Bien qu’elle ait connu un succès remarquable dès son lancement, les développeurs ne se sont pas contentés d’en rester là.

D’autres versions ont rapidement vu le jour et la plus récente est actuellement Linux OpenSUSE Leap 15.2, publiée en juillet 2020.

Elle offre sans surprise un meilleur confort par rapport aux précédentes, avec une stabilité particulièrement efficace.

Pourquoi choisir Linux OpenSUSE Leap ?

Linux OpenSUSE Leap est une alternative solide pour vos usages personnels ou en entreprise. Elle représente la solution idéale et gratuite pour la gestion de vos différents serveurs.

Son importance se justifie par le fait qu’elle offre un système d’exploitation assez fiable et stable.

La plupart des utilisateurs l’adoptent après l’avoir expérimenté. C’est le meilleur choix que vous puissiez faire pour avoir une réelle assurance quant à la gestion de vos serveurs. Sa simplicité d’utilisation et son interface assez fluide ne manqueront pas de vous séduire.

Autres articles :

Quel noyau pour Linux OpenSUSE Leap ?

Le noyau de Leap est le même utilisé dans SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 2. Il s’agit d’une version de noyau gérée par SUSE. Linux OpenSUSE Leap 15.2 utilise le noyau 5.3.18, une mise à jour du noyau Linux 4.12 disponible sur Leap 15.1. Le noyau 5.3 apporte plus d’innovations, telles que la prise en charge des GPU AMD Navi et de nouvelles adresses IPv4.

Télécharger Linux OpenSUSE Leap

OpenSUSE Leap est disponible pour tout type de poste et serveur. Il suffit de vous rendre sur la page de téléchargement pour télécharger l’image hors ligne. Notez que la plupart des téléchargements ISO OpenSUSE sont de la traille d’un DVD, elles ne peuvent donc pas tenir sur un CD de 700 Mo.

Le processus d’installation d’OpenSUSE Leap n’a rien de compliqué. En effet, après téléchargement de l’image iso et création d’une clé USB, vous n’avez qu’à vous connecter au système et à le redémarrer. Sur le premier écran qui s’affiche après le redémarrage de l’ordinateur, choisissez l’option « Installation ». Le programme d’installation démarrera alors et détecte automatiquement les connexions actives si votre ordinateur est connecté au réseau.

Il vous revient par la suite de choisir la langue d’installation ainsi que la disposition du clavier. Une fois votre choix effectué, appuyez sur le bouton « Suivant ». Vient ensuite la possibilité de choisir l’environnement de bureau à utiliser. Là, vous pouvez choisir un bureau avec KDE Plasma ou tout autre selon vos préférences. Une fois cette étape passée vient le moment de partitionner le disque. À ce niveau, vous pouvez opter pour la suppression du disque entier et laisser le programme d’installation s’occuper de tout le traitement.

Avantages Linux OpenSUSE Leap

Malgré le fait que Linux OpenSUSE Leap soit un projet co-développé par la société SUSE, il reste totalement indépendant. La distribution présente donc une compatibilité binaire avec SLES. Ce qui constitue un énorme avantage pour les utilisateurs qui recherchent une solution forte côté entreprise. En plus de cet avantage remarquable dont Linux OpenSUSE Leap peut se vanter, on note également la fiabilité et la stabilité de son système d’exploitation.

En effet, cette distribution répond parfaitement au besoin d’une solution sûre, qu’éprouvent les personnes exerçant dans les domaines très sensibles où la moindre erreur ne peut être tolérée. De même, la distribution dispose du YaST, un outil qui permet de venir facilement à bout des besoins d’installation, de configuration et de paramétrage de services sur les serveurs. Sans oublier la présence d’applications de travail très utiles telles que Firefox 78.7.1, Python 3.6.12, Thunderbird 78.7.1 et autres.

Inconvénients Linux OpenSUSE Leap

Parmi les quelques inconvénients à remarquer au niveau de Linux OpenSUSE Leap, on relève la faible intégration de lien avec Windows. On note également qu’à l’instar de la majorité des systèmes d’exploitation Linux, la solution est toujours confrontée à un défi d’interface graphique peu plaisant.

Linux OpenSUSE Leap vs Ubuntu

Vous avez peut-être déjà entendu parler du Linux Ubuntu et vous vous demandez ce qu’OpenSUSE Leap a de mieux que cette distribution. Il faut admettre qu’Ubuntu est également une solution aussi bien développée que connue dans le rang des distributions. C’est un outil adapté pour l’apprentissage automatique, qui répond parfaitement pour tout type d’application comme le multimédia et les films.

On lui reconnaît une rapidité et une facilité d’installation aussi intéressante que celle de Linux OpenSUSE Leap. Cependant, les capacités de virtualisation du système d’exploitation OpenSUSE Leap restent exceptionnelles. Les utilisateurs s’y plaisent rapidement compte tenu de sa simplicité et donc sa facilité d’utilisation. Ils ne manquent pas non plus d’admirer la stabilité avec laquelle le système fonctionne.