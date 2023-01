Linux 2023 : Avantages et Inconvénients

Créé en 1991, le système d’exploitation Linux jouit d’une popularité grandissante depuis quelques années. Développé au début comme un simple projet, il est aujourd’hui utilisé par des millions de professionnels et particuliers en quête d’une solution alternative à Windows et Mac. Découvrez ci-dessous des informations utiles sur Linux.

Le monde libre avec Linux ?

À la base, Linux est un système d’exploitation pensé pour les serveurs, les ordinateurs, les systèmes embarqués ainsi que les appareils mobiles. Il fonctionne sur presque toutes les plateformes informatiques et s’adapte à tout le monde.

Avec une liste de fonctionnalités assez fournies, Linux s’impose comme le système d’exploitation idéal pour tous ceux qui souhaitent utiliser leurs appareils comme bon leur semble. Contrairement à Windows qui est un système d’exploitation fermé, Linux est distribué sous une licence open source.

Il s’agit en effet d’une solution libre de droits et accessible à tout le monde. Les développeurs fournissent librement le code source d’origine qui permet de le distribuer et d’y apporter des modifications au besoin.

Quels sont les avantages de Linux ?

Si Linux est de plus en plus populaire de nos jours, c’est parce qu’il offre de nombreux avantages par rapport à ses concurrents. S’agissant d’un système d’exploitation open source, les utilisateurs n’ont rien à payer pour profiter de toutes ses fonctionnalités. Selon les envies, il est possible de le réinstaller autant de fois que l’on veut le faire. En effet, Linux garantit une installation aisée des logiciels intégrés dans la distribution. À noter que son gestionnaire de packages est conçu de manière à permettre aux utilisateurs de sélectionner facilement les logiciels qu’ils souhaitent installer. Après ce choix, le reste est géré de façon automatique.

Avec Linux, vous n’avez plus besoin de vous préoccuper de la version et du support que vous utilisez. Par ailleurs, vous avez la garantie de la confidentialité et une meilleure protection de votre vie privée. À noter que Linux possède une communauté dynamique, ce qui permet de trouver rapidement une réponse à toutes les questions que l’on pourrait se poser.

En plus d’être facile à utiliser, Linux est également rapide. En adoptant ce système d’exploitation, vos applications pourront se lancer plus rapidement, et vous profiterez d’une réactivité surprenante toutes les fois que vous utilisez votre ordinateur.

Quels sont les inconvénients de Linux ?

Comme toute œuvre humaine, Linux a également ses imperfections. Malgré tous ses avantages, nous regrettons le fait qu’il ne soit pas adapté pour jouer. Certes, on note des améliorations ces dernières années, notamment avec l’arrivée de PlayOnLinux. Cependant, les gamers restent encore sur leur faim.

Par ailleurs, le support matériel de Linux pose souvent problème. C’est notamment le cas avec les cartes graphiques. S’il est vrai que certaines entreprises livrent des spécifications du matériel pour ainsi contribuer au développement du noyau Linux, il faut reconnaitre que des efforts restent à faire. En effet, quelques matériels affichent encore un mauvais fonctionnement sur certains modèles d’ordinateurs les plus récents.

De leur côté, les éditeurs de logiciels ne supportent pas tous Linux. Pour eux, ce système d’exploitation ne représente presque rien en ce qui concerne la part de marché des ordinateurs de bureau. Pour cette raison, ils sont réticents à l’idée de créer une version Linux de leurs applications.

Pourquoi choisir Linux au lieu de Windows ?

En dépit des inconvénients susmentionnés, il existe aujourd’hui de nombreuses raisons d’adopter Linux au détriment de Windows. En effet, les mises à jour sur Windows sont généralement un véritable casse-tête pour la plupart des utilisateurs de ce système d’exploitation. En plus d’être trop fréquentes, elles sont trop volumineuses. Même si vous parvenez à les installer, vous devez obligatoirement redémarrer votre ordinateur pour que les nouvelles fonctionnalités soient prises en compte. Avec Linux, vous n’aurez aucun de ces problèmes.

Avec les mises à jour incessantes, Windows ne supporte plus tous les ordinateurs. Il devient donc impossible de recycler votre vieux PC. Mais avec Linux, vous n’aurez pas ce problème. En effet, ce système d’exploitation supporte parfaitement toutes les configurations matérielles, même les plus vieilles.

Quelle est la différence entre Windows et Linux ?

Bien évidemment, Linux partage des similitudes avec Windows. Si vous êtes un habitué du système d’exploitation Microsoft, vous remarquerez certainement que Linux est très proche de lui. Les deux possèdent une interface graphique permettant aux utilisateurs d’interagir facilement grâce à des indicateurs visuels et des icônes. Retenez toutefois qu’il existe une différence nette entre les deux systèmes d’exploitation.

À la différence de Windows qui est un système d’exploitation à but commercial, Linux est disponible pour tout le monde. Par ailleurs, il est tout à fait modifiable, ce qui n’est pas le cas avec Windows. Plus intéressant encore, Linux garantit un niveau de sécurité élevé par rapport au système d’exploitation de la firme Microsoft.

Sous Windows, le démarrage se fait à partir de la partition principale. Par contre, les utilisateurs Linux n’ont aucune contrainte de ce genre. Selon les envies, il est possible de démarrer le système d’exploitation à partir de la partition logique ou principale.

Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients de Linux, vous pouvez migrer vers ce système d’exploitation pour profiter d’une meilleure expérience en 2023.

