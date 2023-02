Distributions Linux Elementary OS 2023 : Avis Avantages et Inconvénients

Elementary OS est un système d’exploitation à la fois attractif et ergonomique sur le plan visuel. Son utilisation est très simple et ne nécessite que très peu de prérequis. Toutefois, des erreurs rencontrées par la dernière version Elementary OS et des différends qui opposent ses développeurs rendent très incertain l’avenir de cette distribution Linux. Que connaître sur Elementary OS ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système d’exploitation ? En quoi est-il différent d’Ubuntu ? Ce sont là des questions auxquelles nous apporterons des réponses.

Elementary OS pour qui et pourquoi ?

Les développeurs d’Elementary OS se sont fixés en 2011 la mission de produire un système d’exploitation puissant, ergonomique, et éthique qui sera calqué sur Mac OS en ce qui concerne la prise en main et l’attrait visuel, mais également basé sur Ubuntu. L’équipe de développeurs de ce système d’exploitation le considère comme une alternative à Apple et à Windows. Une attention particulière est portée à la facilité d’utilisation et à la fluidité du traitement. Ces deux points prennent en effet le pas sur les options de configurations individuelles. Elementary OS, avec Pantheon, dispose aussi d’un environnement de bureau propre à lui. Nous sommes en présence ici d’une distribution Linux open source qui est entièrement financée par des donations. Notons que les données personnelles ne sont pas collectées.

Mais pour qui ? La dernière version d’Elementary OS, soit celle 6.0, est une alternative très envisageable pour les utilisateurs qui sont à la quête d’un système d’exploitation aussi facile à utiliser que cohérent. Ces derniers peuvent même l’utiliser même sans trop de prérequis. Les utilisateurs passants de Mac ou de Windows à Linux ne souffriront pas de la transition et se sentiront parfaitement à l’aise avec Elementary OS 6. Cependant, il faudra un petit temps d’adaptation pour complètement s’y habituer. Pour les utilisateurs qui recherchent une approche beaucoup plus individuelle, ils la trouveront avec d’autres solutions.

Notons qu’Elementary OS est fourni gratuitement. Cependant, il est possible d’aider les développeurs en effectuant des dons. La plus récente version stable de ce système d’exploitation est celle 6.1 Jolnir. Cette dernière est uniquement disponible pour les processeurs 64 bits. Vous pourrez le télécharger directement sur les serveurs d’elementary.io.

Une fois téléchargé, il faudra procéder au gravage de l’image ISO sur un CD. Sachez que vous pouvez aussi vous servir d’une clé USB. Pour ce faire, servez-vous d’UnetBootln sous Linux ou Windows. Dès que la clé USB ou le CD sera prêt, vous devez maintenant démarrer dessus. Connectez votre clé ou insérez votre CD dans le lecteur. Au démarrage de votre portable, pressez la touche F8 ou F12, cette dernière étant différente selon la marque, pour afficher un menu grâce auquel vous pourrez démarrer sur votre support USB. Procédez maintenant à l’installation et suivez les instructions qui s’afficheront.

Autres articles :

Avantages Linux Elementary OS

Si vous prévoyez travailler sous Elementary OS, il convient de consulter ses avantages pour savoir réellement à quoi vous attendre.

Apparence : depuis toujours, Elementary OS est vu comme une distribution Linux de très bonne qualité visuelle. La version 6.0 dépasse toutes les précédentes sur ce plan. Toutefois, l’attractivité de l’environnement ne fait pas tout, elle offre en effet une vision d’ensemble plus optimale.

L’ergonomie : avec une bonne ergonomie, la prise en main est généralement bien meilleure. Oui, il vous faudra une certaine période d’adaptation pour vous habituer à ce système d’exploitation, mais son fonctionnement n’en reste pas moins bien pensé et intuitif.

Ubuntu : avec le socle Ubuntu, vous avez la garantie que le système d’exploitation ne se contentera pas uniquement d’être sûr et rapide, il embarquera également plusieurs programmes. Généralement, ceux-ci ne sont pas préinstallés, il faudra les importer. Cette dernière opération se fait assez simplement.

Le coût : les précédentes versions d’Elementary OS ainsi que l’actuelle sont disponibles gratuitement. L’équipe de développeurs sollicite des dons, mais le téléchargement, lui, se fait sur la base d’un prix libre.

Un système d’exploitation très intéressant !

Autres articles :

Inconvénients Linux ElementaryOS

Il faudra également prendre en compte les inconvénients

Problèmes matériels : après la mise en circulation de la dernière version, plusieurs utilisateurs ont déploré des problèmes matériels. Certains sont même allés jusqu’à parler d’une version inachevée. La grande majorité des bugs ont entre-temps été corrigés, mais il subsiste des signalements concernant certains problèmes avec la carte graphique.

Rétrocompatibilité : vu que la base Ubuntu est ancienne, vous trouverez une offre de programmes étendue. Cependant, certains programmes pourraient ne pas être compatibles avec la dernière version.

App Center : ce dernier est ergonomique et limpide, mais il ne se base que sur les programmes provenant de l’univers d’Elementary OS.

Voilà pour les inconvénients.

Différences elementary os vs ubuntu

Il est possible de les comparer sur plusieurs points. Concernant le bureau, Elementary OS est bien plus joli, car la conception Pantheon Desktop Environment et l’interface utilisateurs sont inspirées de Mac OS. Le bureau sur Ubuntu est lui aussi beau, mais est à la traîne comparativement à celui d’Elementary OS. Sur Elementary OS, il y des volets de navigation, des polices et des icônes bien plus nettes. Sur Ubuntu, le dock de l’application est localisé sur le côté par défaut (modifiable selon vos préférences) tandis que sur Elementary, il est localisé en bas.

Pour ce qui est du navigateur de fichier, sur Elementary OS la navigation est bien plus fluide que sur Ubuntu et les animations meilleures. Notons aussi qu’Elementary est plus simple d’utilisation.

La performance est un très important en matière de système d’exploitation et sur ce plan, c’est Ubuntu qui sort gagnant. Certes, il a moins d’animations et des graphismes moins intenses, mais il est cependant plus rapide qu’Elementary OS. Les tests ont en effet prouvé qu’Ubuntu consomme moins de mémoire et de CPU qu’Elementary.