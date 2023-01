Distributions Linux grand public 2023 : Ubuntu la plus connue

Aujourd’hui, il existe de nombreuses distributions Linux qui sont populaires auprès des utilisateurs grand public en 2023. Parmi ces distributions figure Ubuntu qui est l’une des plus connues et des plus utilisées.

Ubuntu est une distribution Linux basée sur Debian qui est conçue pour être facile à utiliser et à installer. Il est livré avec plusieurs outils logiciels.

Il est également maintenu par un groupe de développeurs actifs dont la philosophie met l’accent sur la liberté et la collaboration. Cela en fait un choix populaire pour les utilisateurs qui cherchent une distribution Linux fiable et stable avec un large éventail de fonctionnalités et une communauté de soutien.

Découvrons ensemble cette distribution Linux grand public 2023 exceptionnelle.

Qu’est-ce que le système Linux Ubuntu ?

Ubuntu est une distribution de Linux basée sur Debian qui est aussi une distribution Linux libre, open source, et connue pour sa stabilité et sa fiabilité. Ubuntu est un système d’exploitation complet qui inclut un ensemble d’outils logiciels pour les ordinateurs de bureau, les PC, les serveurs et même les appareils mobiles.

Il est conçu pour offrir aux utilisateurs une facilité d’utilisation et d’installation. Il est généralement livré avec une variété de logiciels comme des navigateurs web, des clients de courrier électronique, des logiciels de productivité et des outils de développement. Il est également connu pour sa communauté de développeurs active et sa philosophie qui met l’accent sur la liberté et la collaboration.

Quelle est la version actuelle du noyau Linux ?

Avant d’aborder le sujet de la version actuelle du noyau Linux, il est important que vous sachiez ce que c’est qu’un noyau Linux.

En fait, le noyau Linux est le cœur du système d’exploitation Linux. Non seulement il gère la communication entre les logiciels et les composants matériels de l’ordinateur, mais il s’occupe aussi de la gestion des ressources de l’ordinateur, comme la mémoire, les entrées/sorties et les périphériques. De même, il garantit la sécurité en isolant les différents processus les uns des autres.

Le noyau Linux est un projet open source. Autrement dit, n’importe qui peut contribuer au développement du noyau Linux en corrigeant les bugs, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant ses performances. Il est donc maintenu par une communauté de développeurs du monde entier. Il offre également des avantages en matière de performance, de fiabilité et de sécurité par rapport à d’autres systèmes d’exploitation propriétaires. Il est donc utilisé dans des contextes professionnels et administratifs.

Publié récemment par Linus Torvalds, le noyau Linux est à sa version 6.0. Et naturellement, nous nous attendons tous à ce que d’importantes mises à jour soient apportées à l’ancienne version du noyau Linux. Malheureusement, cette nouvelle version 6.0 du noyau Linux n’est pas si majeure comme nous nous y attendons. Cependant, les mises à jour apporté par le nouveau noyau Linux ne sont pas négligeables.

La version 6.0, actuelle version du noyau Linux, a apporté une compatibilité beaucoup plus large avec les processeurs Intel notamment le processeur ARM Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 et les cartes graphiques Intel Arc.

Quels sont les avantages de Linux ?

Utiliser Linux comme système d’exploitation offre de nombreux avantages que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :

Libre et open source : Les utilisateurs ont la liberté de faire ce qu’ils veulent du logiciel, sans être limités par des restrictions. Autrement dit, ils peuvent accéder au code source, le modifier en apportant des correctifs et améliorations, et le partager avec d’autres personnes.

Fiabilité et stabilité : Linux est connu pour sa stabilité et sa fiabilité, il est souvent utilisé comme système d’exploitation pour les serveurs d’entreprise et les applications critiques qui nécessitent une haute disponibilité.

Sécurité : Linux est conçu avec une sécurité intégrée. Il offre une protection efficace contre les malwares et les attaques réseau.

Personnalisation : Linux permet aux utilisateurs de personnaliser leur système d’exploitation en fonction de leurs besoins, en modifiant les paramètres et en installant des logiciels supplémentaires.

Coût : Linux est généralement gratuit, contrairement à d’autres systèmes d’exploitation propriétaires comme Windows ou macOS qui ne le sont pas.

Support communautaire : Linux est maintenu par une communauté de développeurs et de contributeurs bénévoles du monde entier. Il y a donc une large disponibilité de documentation et de support en ligne pouvant vous aider à profiter au mieux du système d’exploitation.

Compatibilité : Linux peut être installé sur un grand nombre d’architectures matérielles différentes telles que les ordinateurs de bureau, les serveurs, les appareils mobiles et les objets connectés.

Voilà autant d’avantages d’utiliser Linux comme système d’exploitation. Vous n’avez plus donc de raison à ne pas passer au système d’exploitation Linux.

Qu’est-ce qu’on peut faire avec Ubuntu ?

Ubuntu est une distribution Linux complète qui offre diverses possibilités pour les utilisateurs. Voici à peu près ce que vous pouvez faire avec Ubuntu :

Utilisation de bureau : Ubuntu est un système d’exploitation de bureau complet qui peut être utilisé pour la bureautique, la navigation sur Internet, la lecture de médias et la gestion de fichiers. Il est également livré avec des outils de productivité tels que LibreOffice, un traitement de texte, une feuille de calcul, un logiciel de présentation et un logiciel de dessin.

Développement de logiciels : Ubuntu est livré avec un grand nombre d’outils de développement, tels que GCC, Java, Python, Perl et Ruby. Il est également facile d’installer des environnements de développement intégrés (IDE) tels que Eclipse, NetBeans et Visual Studio Code.

Serveur : Ubuntu est une distribution populaire pour les serveurs, car il est stable, fiable et facile à utiliser. Il peut être utilisé pour héberger des sites web, des bases de données, des services de messagerie et d’autres applications. Il offre également des outils de gestion de serveur tels que : Apache, Nginx, MySQL, etc.

Appareils embarqués : Ubuntu peut être utilisé sur des appareils embarqués tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs de poche. Il est également utilisé pour des projets de robotique et de domotique.

Voilà quelques exemples des nombreuses possibilités offertes par Ubuntu. Étant donné qu’il s’agit d’un système d’exploitation open source, il est facile de le personnaliser et de l’adapter à vos besoins spécifiques.

Version d’Ubuntu 22.04 maintenue jusqu’en 2027

Également connue sous le nom de « Jammy Jellyfish », la version d’Ubuntu 22.04 est considérée comme une version à long terme (LTS) par les développeurs d’Ubuntu. Elle sera maintenue jusqu’en avril 2027 pour les mises à jour de sécurité et les correctifs de bugs, avec des mises à jour logicielles. Cela voudra dire qu’elle continuera à recevoir des mises à jour de sécurité et des correctifs de bugs pendant cette période. Ce qui garantit ainsi un niveau élevé de sécurité pour les utilisateurs.