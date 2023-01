Listes distributions Linux en 2023 : Solution Open Source

Il existe aujourd’hui un grand nombre de distributions Linux.

Si certaines sont pensées pour s’adapter aux besoins du grand public, d’autres sont très spécialisées. Ces dernières sont optimisées pour un matériel en particulier.

Liste des différentes Distributions 2023

Dans cet article, nous vous invitons à découvrir des informations utiles sur le top 9 des distributions Linux en 2023.

Distributions Linux Debian

Créé en 1993, Debian est l’une des plus anciennes distributions Linux encore en activité. S’agissant d’une distribution open source, elle accepte un grand nombre d’architectures et se distingue par son développement plus ou moins long.

C’est ce qui garantit sa stabilité. Aujourd’hui, cette distribution Linux est disponible sous différentes versions dont l’appellation rappelle les personnages de Toy Story. Certes, Debian est une distribution Linux largement appréciée pour sa facilité d’installation et d’utilisation. Cependant, il est important de préciser que la plupart de ses versions sont orientées vers un public professionnel. Il va sans dire donc que les utilisateurs débutants peuvent éprouver un peu de difficulté à l’utiliser.

Distributions Linux Ubuntu

Une des distributions Linux les plus populaires est l’une des versions dérivées de Debian. Développée et rendue accessible par la société Canonical pour les ordinateurs individuels, les objets connectés et les serveurs, cette distribution Linux représente une solution idéale pour ceux qui viennent de découvrir Linux.

Elle embarque en effet de nombreux logiciels qui rendent son utilisation plus simple. Actuellement, Ubuntu est disponible en deux versions, dont l’une évolue tous les six mois. Dotée d’une interface intuitive et sécurisée, elle est la plus utilisée pour surfer sur internet.

Distributions Linux Mint

Créée en 2006, Linux Mint est une distribution basée sur Ubuntu. Maintenue par son créateur et une équipe de bénévoles, elle possède aujourd’hui une grande communauté. Avec une interface élégante et simple à utiliser, elle présente un support multimédia complet qui inclut des codes, plug-ins et pilotes.

À noter qu’elle fonctionne correctement sur les ordinateurs plus anciens et supporte de nombreux programmes destinés à rendre l’expérience d’utilisation plus complète. En plus d’être conviviale, cette distribution Linux est également rapide et entièrement sécurisée. Vous pouvez donc l’adopter pour surfer en toute tranquillité d’esprit.

Distributions Linux Fedora

Si vous recherchez une distribution Linux à la pointe de la technologie qui plus met un point d’orgue sur la stabilité et la sécurité, Fedora peut être un bon choix. Déployée avec les logiciels les plus récents, les fonctionnalités de Linux et les mises à jour des pilotes, cette distribution Linux possède un support matériel efficace.

Par ailleurs, elle tourne correctement sur une large gamme d’appareils. Que ce soit sur un PC, un appareil photo, un scanner ou une imprimante, vous profiterez d’une expérience impeccable.

C’est le choix idéal si vous voulez une distribution Linux qui ne présente aucun problème de compatibilité. Contrairement à ses concurrents, Fedora utilise un excellent gestionnaire de paquets RPM avec un frontal dnf.

Distributions Linux OpenSUSE Leap

À l’instar des autres distributions Linux, OpenSUSE Leap est facile à installer et à utiliser. En outre, elle est d’une grande stabilité et s’adapte très bien aux environnements Cloud et aux serveurs. À noter qu’il fonctionne aussi correctement lorsqu’il est utilisé comme système d’exploitation pour ordinateur.

Avec sa fiabilité légendaire, elle convient parfaitement à une utilisation dans les domaines où aucune erreur n’est tolérée. Ses mises à jour de sécurité toujours fiables garantissent une protection infaillible. À la base, OpenSUSE Leap est une distribution Linux créée pour les entreprises. Cependant, elle répond également aux besoins des particuliers.

Distributions Linux ElementaryOS

Vous êtes nouveau dans l’univers Linux et vous recherchez un moyen simple de découvrir les avantages de ce système d’exploitation. Essayez ElementaryOS et vous n’utiliserez plus aucun autre système d’exploitation. En effet, cette distribution Linux présente un design élégant et convient pour différents usages.

Basée sur Ubuntu, elle est simple à utiliser. Elle garantit donc une migration facile vers Linux. En général, Elementary OS utilise « Panthéon », un environnement de bureau avec un look proche de celui de la marque à la pomme. Dotée d’une suite logicielle minimaliste, cette distribution Linux est stable et légère.

Distributions Linux Windowsfx 10

Si vous êtes un adepte de Windows qui recherche de nouvelles choses, Windowsfx 10 est pour vous. Il s’agit en effet d’une distribution Linux qui s’inspire de l’expérience utilisateur de Windows 10 pour réduire considérablement le temps de prise en main. En imitant le comportement du système d’exploitation de Microsoft, Windowsfx 10 vise à faciliter la transition vers Linux.

En adoptant cette distribution, il vous sera facile de maitriser le fonctionnement de Linux. Elle intègre en effet de nombreuses applications utilisant un thème Microsoft Office. Par ailleurs, elle dispose de logiciels de communication, des outils multimédias ainsi que d’un navigateur internet. Grâce à cette distribution, vous pouvez faire tourner Photoshop, Office 365 et bien d’autres logiciels sur votre ordinateur.

Distributions Manjaro Linux

Si vous recherchez un système d’exploitation alternatif gratuit qui est basé sur Linux, adoptez Manjoro Linux. Il s’agit en effet d’une distribution simple d’utilisation qui fonctionne correctement sur les ordinateurs personnels. Basée sur Arch Linux, elle utilise un modèle de fonctionnement proche de cette dernière. Son véritable atout est l’absence de publicité et le respect de la vie privée des utilisateurs.

Grâce à solution intuitive, vous pouvez garder un contrôle optimal sur l’ensemble de vos matériels. Qu’il soit installé sur des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes ou autres appareils mobiles, le rendement est toujours excellent. En général, Manjaro Linux utilise trois ensembles de dépôts logiciels à savoir : les dépôts de tests, les dépôts instables et les dépôts stables.

Distributions Arch Linux

Conçue pour les utilisateurs avancés, Arch Linux est l’une des distributions Linux les plus répandues. À la fois simple et efficace, ce système d’exploitation est optimisé pour les machines x86-64 et i686. Précisons qu’il s’agit d’une distribution de type « rolling release ». Elle évolue donc progressivement sur la durée suivant les mises à jour des parquets qu’elle intègre.

Cependant, la version du système reste le même. Pour aider les utilisateurs à profiter au maximum des nouveautés, des images disques sont mises à disposition des utilisateurs. Elles sont facilement téléchargeables en ligne. À la différence de certaines distributions Linux qui invitent leurs utilisateurs à installer les nouvelles mises à jour sur leurs appareils, les versions d’Arch Linux sont des clichés pris à un instant T. Ils incluent parfois un utilitaire d’installation révisé, ce qui rend les choses encore plus simples.

Vous avez maintenant la liste des meilleures distributions Linux pour 2023. Faites donc le geste idéal pour en profiter au maximum !

