Distributions Linux Debian : Avis, avantages et inconvénients

En informatique, il existe plusieurs systèmes d’exploitation parmi lesquels Debian. Créé en 1993, il s’agit d’une distribution de logiciels. Elle regroupe plusieurs développeurs avec un responsable à leur tête.

Si vous évoluez dans ce domaine et que vous êtes à la recherche d’un logiciel libre et stable, vous pouvez vous référer à Debian.

Pourquoi utiliser Debian ? Pourquoi s’agit-il d’une distribution non commerciale de linux ? Quelle version de Debian choisir ? Quelles sont les distributions de linux ? Quels avantages et inconvénients ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ?

Pourquoi utiliser la distribution Debian ?

Si vous vous demandez s’il est vraiment opportun de choisir cette distribution, ces quelques raisons peuvent vous convaincre. La première raison est relative à ses qualités techniques. Pour ce point, la distribution Debian est recommandée surtout pour sa stabilité.

En effet, elle dispose d’un très bon système de gestion des dépendances entre ses différents composants. Un atout qui rend facile l’installation et le retrait des programmes. En plus de cela, elle répare les failles de sécurité en un rien de temps.

Pour ce qu’il en est du second facteur, la distribution Debian est utilisée par deux différentes organisations de fournisseurs d’accès internet, ce qui lui donne plus de fiabilité. La troisième raison pour laquelle il faut utiliser la distribution Debian GNU est qu’elle est plébiscitée par la majorité des fournisseurs Internet.

Par ailleurs, nombreux sont les utilisateurs qui ont un avis positif sur cette distribution. L’un d’entre eux, témoigne d’ailleurs qu’il s’agit de la première distribution qu’il a installée puis utilisée avec satisfaction sur plusieurs années déjà. En dehors de tous ces points, Debian est une distribution reconnue pour le sérieux dont ses dirigeants font preuve ainsi que leur engagement vis-à-vis des clients.

Ainsi, si vous avez besoin des logiciels open source, tournez-vous vers ce distributeur. Il faut dire que Debian est compatible avec plusieurs architectures et périphériques et offre d’importants avantages aux professionnels de l’informatique qui l’utilisent ».

Son utilisation est possible sur plusieurs types d’appareils, dont les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables de même que les serveurs. Dès lors, elle permet une parfaite configuration par défaut et des mises à jour de sécurité de ses paquets. En plus de tout ceci, Debian dispose d’un programme de pris en en charge matérielle et d’un installateur souple. Elle est la seule distribution non commerciale.

Pourquoi Debian est une distribution non commerciale de Linux ?

Debian est une distribution non commerciale de linux parce qu’il s’agit d’un système d’exploitation basé sur Linux.

L’autre raison est qu’il s’agit d’un ensemble de logiciels libres associés autour du noyau Linux. Le tout formant un système d’exploitation opérationnel.

Pour expliquer son caractère non commercial, il est important de notifier que cette distribution se démarque à travers sa philosophie du logiciel libre conformément à ces textes.

En choisissant d’être une distribution non commerciale de Linux, Debian s’est donné pour objectif de créer un système d’exploitation libre. Par conséquent, il est librement disponible pour tous ceux qui en ont besoin. En effet, la liberté du logiciel est le point le plus important chez ce distributeur non commercial. C’est d’ailleurs ce qui le différencie des autres.

Autre article : distribution linux grand public

Distributions linux Debian : Quelle version choisir ?

Pour répondre aux attentes des utilisateurs, les développeurs de Debian proposent différentes versions parmi lesquelles ils peuvent choisir. Nous pouvons citer la version officielle ou stable, la version testing ou Etch et la version unstable ou Sid.

Si vous voulez des informations plus précises sur chaque version, sachez que stable comporte la dernière distribution sortie officiellement chez Debian. Il s’agit d’ailleurs de sa version de production que vous pouvez essayer. Par ailleurs, la version 11 est la première publiée qui par la suite a été mise à jour sous la forme de 11.6.

La version testing quant à elle est constituée des paquets n’ont encore acceptés dans la distribution stable. Si vous désirez utiliser cette version, sachez que vous pouvez trouver des versions qui sont plus récentes.

Si vous n’êtes pas satisfait par les deux précédentes versions, vous pouvez choisir la distribution unstable. En effet, c’est sur cet outil que les activités de développement sont effectuées. Unstable est surtout utilisé par les développeurs. Si vous préférez cette version, vous n’avez qu’à vous abonner afin de recevoir les dernières modifications majeures surtout les notifications de mise à nouveau qui peuvent jouer sur le système.

Autres articles :

Avantages et Inconvénients de linux Debian

Les versions proposées par la distribution linux Debian a des avantages, mais aussi des inconvénients. Pour la première version, c’est-à-dire Stable ; comme avantage, elle garantit la stabilité et les mises à jour de sécurité sont suivies. Comme inconvénient par contre, il n’y a aucune évolution des packages.

Du côté de la version Testing, les packages sont nombreux et un peu plus récents, cependant il n’y a pas de suivi des mises à jour de sécurité. Pour la version Unstable, son avantage est que ses packages sont encore plus nombreux et le plus récent possible. De même, ses mises à jour de sécurité sont suivies. Le point négatif avec cette distribution est que ses packages sont sans cesse mis à jour.

En résumé, la distribution Debian se concentre sur des logiciels libres. Par ailleurs, elle a ses avantages et aussi ses inconvénients.