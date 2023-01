Liste des plus grands constructeurs automobiles français

On remarque ainsi aujourd’hui dans la circulation des véhicules hybrides et même entièrement électriques.

Présents dans le top 10 des plus grands fabricants au niveau mondial, ils mettent sur le marché des voitures qui offrent une excellente expérience de conduite.

Constructeurs Automobiles Renault

La marque au losange a vu le jour en 1898 grâce à Louis Renault. Depuis la Renault type A (la première Renault), ce constructeur automobile propose des voitures originales et innovantes.

Ses modèles mythiques restent la Renault 16, la Fuego, la Renault 5, la R18, la Renault 5 turbo 2, la Wind et la super 5 GT turbo. Il a également fabriqué de très beaux modèles comme Alaskan, Captur, Clio, Mégane, Scenic, Kango, etc.

Sachez par ailleurs que le constructeur s’est allié avec Nissan en 1999 et avec Mitsubishi en 2017. Ces partenariats ont permis à Renault de se retrouver en haut du classement des acteurs intervenant dans l’industrie de l’automobile. Les voitures de la marque au losange se vendent aujourd’hui dans près de 200 pays.

Sur le marché de l’occasion, notez que Renault reste l’un des leaders avec quatre modèles dans le top 10 des véhicules les plus vendus dans ce secteur en 2019. Il s’agit de la Renault Clio, de la Renault Mégane, de la Twingo et du Renault Captur. À noter aussi que Renault s’engage sur les circuits du monde entier via les différentes compétitions sportives.

Constructeurs Automobiles Peugeot

Créée en 1889, Peugeot reste une marque automobile réputée pour le sérieux de ses véhicules.

C’est le plus ancien constructeur français encore en activité dans le domaine. Beaucoup de ses modèles ont marqué l’histoire de l’automobile.

Parmi ces derniers, nous pouvons citer : la 308, la 208, la RCZ ou encore la 3008. D’un autre côté, la gamme Peugeot comprend aujourd’hui 23 modèles dont 6 ne sont pas proposés en Europe. Il s’agit des 206, Partner 1ère génération, Boxer 1ère génération, de la 408 2ème génération et les 301 et 408 1ère génération.

À noter que la Peugeot 508 RXH fait partie des voitures haut de gamme les plus chères de France aujourd’hui. Sachez également que Peugeot, avec sa 205 turbo 16, a remporté à plusieurs reprises le Championnat du monde de rallyes. Notez aussi que Peugeot n’est pas présent sur les marchés indiens et nord-américains (États-Unis, Mexique et Canada) et que son siège se trouve à Paris.

Constructeurs Automobiles DS

Utilisée à l’origine pour identifier une gamme automobile du constructeur Citroën, la marque DS est devenue une marque automobile à part entière le 1er juin 2014. En se séparant de Citroën, cette marque souhaite mettre sur le marché des véhicules haut de gamme. Ainsi, en 2017, le constructeur automobile DS propose la DS7 Crossback, première voiture fabriquée entièrement par la nouvelle marque. Après cela, DS lance sur le marché de nombreux autres modèles parmi lesquels nous retrouvons la DS3 Crossback, la DS6, la DS 4 2ème génération, etc.

Par ailleurs, à partir de 2025, ce constructeur automobile a souhaité miser sur l’avenir en lançant sur le marché uniquement des voitures hybrides ou 100 % électriques. Sachez que les véhicules DS présentent une ligne épurée et un format compact, ce qui attire toujours les consommateurs.

Constructeurs Automobiles Delage

Fondée en 1905 par Louis Delage, la marque de voiture Delage a commencé sa production avec un petit véhicule monocylindrique à moteur de Dion. Quelques années après, elle a lancé sur le marché des voitures multicylindres. Delage constitue de nos jours l’une des marques les plus prestigieuses dans l’industrie de l’automobile française. La notoriété du constructeur Delage s’est surtout développée grâce aux courses automobiles. En effet, Delage a établi de nombreux records du monde de vitesse dans les années 1920 et 1930.

En outre, Delage a obtenu plus de récompenses aux concours d’élégance que n’importe quel autre constructeur automobile français. Aujourd’hui, le constructeur Delage produit la Delage D12-2022 qui est en passe de devenir la voiture de route la plus rapide au monde.

Constructeurs Automobiles Bugatti

Bien que Bugatti se considère comme une marque automobile française, elle représente plus exactement un constructeur italo-germano-français. En effet, Bugatti a été créée en France en 1909 par un italien, Ettore Bugatti, et est passée en 2008 sous pavillon allemand après son rachat par VW. La première voiture proposée par le constructeur en question reste la Bugatti Type 13 présentée en 1910 au salon de Paris. Depuis, ce fabricant a lancé sur le marché beaucoup de modèles de voitures dont les plus iconiques demeurent la Veyron, la Type 35 de 1924 et la Bugatti royale.

La Bugatti Chiron représente aujourd’hui la voiture la plus chère produite et vendue en France. Sur un autre plan, les moteurs de cette marque automobile sont connus pour leur puissance. À titre illustratif, le moteur de la Veyron comprend 16 cylindres et possède une puissance de 1001 chevaux.

