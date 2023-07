Le streaming de jeux vidéo a gagné en popularité ces dernières années, grâce à des technologies innovantes comme GameStream.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment utiliser GameStream, ses avantages et inconvénients, ainsi que quelques astuces pour optimiser votre expérience de jeu en streaming.

Guide pratique pour activer Gamestream Nvidia sur votre PC et SHIELD TV

Dans cet article, nous verrons comment activer la fonctionnalité Gamestream de Nvidia qui permet de jouer à vos jeux PC préférés sur votre SHIELD TV.

Pour ce faire, vous aurez besoin d’un PC équipé d’une carte graphique GeForce® GTX compatible et d’un appareil Nvidia SHIELD TV.

Qu’est-ce que GameStream ?

GameStream est une technologie de streaming de jeux développée par NVIDIA, qui permet aux utilisateurs de diffuser des jeux vidéo en haute qualité depuis leur PC vers d’autres appareils compatibles, tels que les téléviseurs connectés ou les tablettes.

Cette technologie utilise un encodage avancé pour offrir une expérience de jeu fluide et sans décalage.

on vous invite à découvrir l’article : La fonctionnalité GameStream est remplacé par GeForce Now sur la Shield TV de Nvidia

Étape 1 : Vérification de la configuration requise pour Gamestream

Tout d’abord, vérifiez que votre configuration répond aux exigences minimales pour utiliser Gamestream :

Carte graphique : Une carte graphique NVIDIA GeForce® GTX série 600 ou supérieure est nécessaire.

Une carte graphique NVIDIA GeForce® GTX série 600 ou supérieure est nécessaire. PC : Un ordinateur sous Windows 7, 8 ou 10 avec au moins 4 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 ou supérieur.

Un ordinateur sous Windows 7, 8 ou 10 avec au moins 4 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 ou supérieur. Logiciel : Le logiciel GeForce Experience™ doit être installé sur votre PC.

Le logiciel GeForce Experience™ doit être installé sur votre PC. Connexion réseau : Une connexion Ethernet filaire ou Wi-Fi (minimum 802.11a/g) est requise entre votre PC et SHIELD TV.

Une connexion Ethernet filaire ou Wi-Fi (minimum 802.11a/g) est requise entre votre PC et SHIELD TV. SHIELD TV : Un appareil Nvidia SHIELD TV est nécessaire pour profiter de Gamestream.

Étape 2 : Installation et mise à jour du logiciel GeForce Experience™

Si vous ne l’avez pas encore fait, installez le logiciel GeForce Experience™ sur votre PC en suivant les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur le site officiel de Nvidia et téléchargez la dernière version du logiciel GeForce Experience™. Exécutez le fichier d’installation téléchargé et suivez les instructions à l’écran pour installer le programme. Une fois installé, lancez GeForce Experience™ et connectez-vous avec votre compte NVIDIA ou créez-en un si vous n’en avez pas encore. Vérifiez que votre carte graphique est bien prise en charge par Gamestream en consultant la liste des cartes compatibles sur le site de Nvidia.

Assurez-vous également que votre logiciel GeForce Experience™ est à jour. Pour cela, ouvrez le logiciel, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en haut à droite et sélectionnez “Rechercher les mises à jour” dans le menu déroulant.

Étape 3 : Activation de Gamestream dans GeForce Experience™

Maintenant que votre PC est prêt, il est temps d’activer la fonctionnalité Gamestream. Suivez ces étapes :

Ouvrez GeForce Experience™ et cliquez sur l’icône en forme de bouclier située en haut à droite. Sélectionnez l’onglet “GAMESTREAM” dans la fenêtre qui s’affiche. Activez Gamestream en faisant glisser le curseur vers la droite.

GeForce Experience™ devrait désormais détecter automatiquement vos jeux PC compatibles et les ajouter à votre bibliothèque Gamestream.

Étape 4 : Configuration et connexion de votre SHIELD TV

Pour profiter de Gamestream sur votre SHIELD TV, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau que votre PC et suivez les étapes ci-dessous :

Allumez votre SHIELD TV et accédez à l’écran d’accueil. Sélectionnez l’icône “NVIDIA Games” pour ouvrir l’application. Connectez-vous avec le même compte NVIDIA que celui utilisé sur votre PC. Une fois connecté, vos jeux PC compatibles devraient apparaître dans la section “Bibliothèque de jeux” de l’application NVIDIA Games.

Étape 5 : Lancement d’un jeu via Gamestream

Vous êtes maintenant prêt à profiter de vos jeux PC préférés sur grand écran grâce à Gamestream. Pour lancer un jeu, suivez ces instructions :

Sur votre SHIELD TV, ouvrez l’application NVIDIA Games et sélectionnez un jeu dans la section “Bibliothèque de jeux”. Cliquez sur “Jouer” pour lancer le jeu via Gamestream. Le jeu devrait s’ouvrir sur votre téléviseur et vous pourrez commencer à jouer avec votre manette SHIELD.

Vos programmes favoris en streaming La box TV Android Nvidia Shield vous permet de regarder tous vos programmes favoris en streaming. Pour regarder la TV avec Nvidia Shield, commencez par la connecter à votre télévision. Ensuite, vous pouvez utiliser l’application Zattoo actuellement disponible sur la box.

Box Android de Nvidia | Avis, Avantages et inconvénients Dispositif de streaming assez populaire, le Box Android permet aux utilisateurs de regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur. Ces dispositifs sont de plus en plus tendance en raison de leur facilité d’utilisation et de leur accessibilité.

Console de jeux, Box Android TV La Nvidia Shield TV est un puissant appareil de streaming qui offre une expérience de visionnage immersive avec la prise en charge du 4 K HDR. Avec son puissant processeur Tegra X1+ et ses nombreuses options de jeu, la Shield TV est également un excellent choix pour les joueurs.

Configuration requise

Pour utiliser GameStream, vous devez disposer d’un ordinateur équipé d’une carte graphique NVIDIA compatible (série GTX 600 ou ultérieure) et du logiciel GeForce Experience installé. Vous aurez également besoin d’un dispositif de réception compatible, tel qu’un NVIDIA SHIELD, ainsi que d’un réseau local rapide et stable pour assurer une transmission sans problème.

Paramétrage de GameStream

Lancez GeForce Experience sur votre PC et connectez-vous avec votre compte NVIDIA. Allez dans l’onglet “Paramètres” et activez la fonctionnalité GameStream. Sur votre dispositif de réception, installez l’application NVIDIA Games et connectez-vous avec le même compte NVIDIA. Les deux appareils doivent être connectés au même réseau local pour permettre la détection automatique. Une fois que votre PC apparaît sur l’application NVIDIA Games, vous pouvez commencer à diffuser vos jeux préférés !

Avantages de GameStream

Flexibilité : Avec GameStream, vous n’êtes plus limité à jouer sur votre PC. Vous pouvez profiter de vos jeux préférés sur un grand écran de télévision ou emporter votre expérience de jeu avec vous grâce à une tablette compatible.

Avec GameStream, vous n’êtes plus limité à jouer sur votre PC. Vous pouvez profiter de vos jeux préférés sur un grand écran de télévision ou emporter votre expérience de jeu avec vous grâce à une tablette compatible. Qualité d’image : Grâce à l’encodage avancé utilisé par GameStream, la qualité d’image est généralement excellente, avec des couleurs vives et des détails précis.

Grâce à l’encodage avancé utilisé par GameStream, la qualité d’image est généralement excellente, avec des couleurs vives et des détails précis. Latence réduite : GameStream offre une faible latence, ce qui signifie que les commandes sont exécutées rapidement, offrant une expérience de jeu fluide et réactive.

GameStream offre une faible latence, ce qui signifie que les commandes sont exécutées rapidement, offrant une expérience de jeu fluide et réactive. Compatibilité : De nombreux jeux PC sont compatibles avec GameStream, y compris les titres AAA et les jeux indépendants populaires.

Inconvénients de GameStream

Exigences matérielles : Pour tirer pleinement parti de GameStream, vous devez posséder un PC équipé d’une carte graphique NVIDIA compatible, ainsi qu’un dispositif de réception pris en charge.

Pour tirer pleinement parti de GameStream, vous devez posséder un PC équipé d’une carte graphique NVIDIA compatible, ainsi qu’un dispositif de réception pris en charge. Qualité variable : La qualité du streaming peut varier en fonction de la vitesse et de la stabilité de votre réseau local. Si vous rencontrez des problèmes de débit ou de latence, cela peut affecter négativement votre expérience de jeu.

La qualité du streaming peut varier en fonction de la vitesse et de la stabilité de votre réseau local. Si vous rencontrez des problèmes de débit ou de latence, cela peut affecter négativement votre expérience de jeu. Limited Game Library : Bien que de nombreux jeux soient compatibles avec GameStream, certaines limitations peuvent s’appliquer, notamment en ce qui concerne les modes multijoueurs en ligne ou les fonctionnalités spécifiques au clavier/souris.

Autres articles :

Astuces pour optimiser votre expérience GameStream

Configurer correctement votre réseau

Pour profiter pleinement de GameStream, il est essentiel d’avoir un réseau local rapide et stable. Assurez-vous d’utiliser un routeur compatible avec la norme 802.11ac (ou ultérieure) et de positionner vos appareils près du routeur pour obtenir le meilleur signal possible. Si possible, privilégiez une connexion filaire entre votre PC et votre routeur pour réduire les interférences et améliorer la performance du streaming.

Personnaliser les paramètres de qualité

Dans GeForce Experience, vous pouvez personnaliser les paramètres de qualité du streaming en fonction de vos préférences et des capacités de votre réseau. Réglez le débit binaire, la résolution et le taux de rafraîchissement pour trouver l’équilibre idéal entre qualité d’image et performance.

Utiliser un contrôleur adapté

Pour tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu sur GameStream, il est recommandé d’utiliser un contrôleur compatible avec votre dispositif de réception. Certains jeux peuvent également fonctionner avec des claviers et souris sans fil, mais assurez-vous de vérifier la compatibilité avant de jouer.

Maintenir vos logiciels à jour

Pour garantir une performance optimale, veillez à maintenir à jour les pilotes de votre carte graphique NVIDIA ainsi que le logiciel GeForce Experience. Les mises à jour régulières peuvent apporter des améliorations en matière de stabilité, de compatibilité et de qualité d’image.

En suivant ces conseils et astuces, vous serez prêt à tirer pleinement parti de GameStream et à profiter de vos jeux PC préférés sur différents appareils. Bon jeu !

Kinguin Ashampoo Backup Pro 17 Activation Key (Lifetime / 1 PC)

Kinguin Ashampoo Backup Pro 15 Activation Key

Kinguin Windows 10 Professional Online Activation Key

A lire aussi :