Comment configurer le contrôle parental sur YouTube ? Guide de configuration

Dans notre monde connecté, il est essentiel de protéger nos enfants des contenus inappropriés sur Internet. L’une des plateformes les plus populaires qui mérite une attention particulière est YouTube.

Configuration de la sécurité parentale sur YouTube

Dans cet article, nous allons voir comment configurer un contrôle parental sur YouTube pour garantir une expérience sûre et adaptée à l’âge de vos enfants.

Ce que vous devez retenir configurer un contrôle parental sur YouTube :

Créez un compte Google familial pour gérer les paramètres de contrôle parental.

Téléchargez l’application YouTube Kids pour des vidéos adaptées aux enfants et personnalisez les paramètres.

Ajustez les paramètres de contrôle parental pour filtrer le contenu et limiter la recherche.

Activez le mode restreint sur la version classique de YouTube pour une protection supplémentaire.

Éduquez votre enfant sur la sécurité en ligne et encouragez la communication ouverte.

Étape 1 : Créer un compte Google familial

Pour commencer, vous devez disposer d’un compte Google. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez en créer un gratuitement en suivant ces étapes :

Allez sur le site de Google; Cliquez sur “Connexion” en haut a droite et sélectionnez “Créez un compte”; Remplissez les informations demandées et validez votre inscription.

Une fois que vous avez un compte Google, vous pouvez configurer un compte familial pour mieux gérer les paramètres de contrôle parental.

Étape 2 : Configurer un compte Google-family link

En créant un groupe familial, vous pourrez facilement gérer les paramètres et restrictions de chaque membre de la famille. Voici comment faire :

Connectez-vous à votre compte Google; Accédez à la page “Family Link” et cliquez sur “Commencer”; Suivez les instructions pour créer votre groupe et ajoutez les membres de votre famille. Vous pouvez inviter jusqu’à 5 personnes.

Maintenant que votre groupe familial est créé, vous pouvez configurer les contrôles parentaux pour chaque membre.

Étape 3 : Configurer YouTube Kids

Qu’est-ce que YouTube Kids ?

YouTube Kids est une application conçue spécialement pour les enfants. Elle propose des vidéos adaptées à différentes tranches d’âge, et les parents peuvent contrôler le contenu auquel leur enfant a accès. Voici comment configurer YouTube Kids :

Téléchargez et installez l’application YouTube Kids sur le smartphone ou la tablette de votre enfant; Ouvrez l’application et connectez-vous avec le compte Google de votre enfant; Suivez les instructions pour personnaliser les paramètres selon l’âge et les préférences de votre enfant.

Ajuster les paramètres de contrôle parental dans YouTube Kids

Dans les paramètres de YouTube Kids, vous pouvez effectuer divers ajustements pour assurer la sécurité de votre enfant, tels que :

Filtrage des contenus : choisissez entre trois niveaux de filtrage (préscolaire, moins de 10 ans, moins de 12 ans) pour adapter les vidéos disponibles à l’âge de votre enfant;

choisissez entre trois niveaux de filtrage (préscolaire, moins de 10 ans, moins de 12 ans) pour adapter les vidéos disponibles à l’âge de votre enfant; Recherche : activez ou désactivez la fonction de recherche pour limiter l’accès à une sélection de vidéos;

activez ou désactivez la fonction de recherche pour limiter l’accès à une sélection de vidéos; Historique des vidéos : consultez les vidéos regardées par votre enfant et signalez tout contenu inapproprié.

N’oubliez pas de définir un code secret pour accéder aux paramètres afin que votre enfant ne puisse pas modifier les restrictions sans votre autorisation.

Étape 4 : Utiliser le mode restreint sur YouTube

Si votre enfant est trop grand pour YouTube Kids, vous pouvez activer le mode restreint sur la version classique de YouTube. Voici comment :

Connectez-vous au compte Google de votre enfant via la plateforme YouTube; Cliquez sur l’icône de profil en haut à droite de l’écran; Sélectionnez “Paramètres”; Dans l’onglet “Général”, activez le mode “Restreindre contenu”.

Le mode restreint empêche l’affichage des vidéos inappropriées dans les résultats de recherche et les suggestions de lecture. Cependant, il n’est pas infaillible et certaines vidéos peuvent échapper au filtrage. Il est donc recommandé de continuer à surveiller l’utilisation de YouTube par votre enfant.

Étape 5 : Sensibiliser votre enfant à la sécurité en ligne

En plus de configurer les contrôles parentaux, il est essentiel d’éduquer votre enfant sur les risques liés à l’utilisation d’Internet et de leur apprendre à se protéger en ligne. Discutez avec eux des types de vidéos et de contenus qu’ils peuvent rencontrer sur YouTube, apprenez-leur à signaler tout contenu inapproprié, et encouragez-les à partager avec vous leurs expériences en ligne.

En suivant ces étapes, vous pouvez créer un environnement sécurisé pour votre enfant qui lui permet d’explorer et de profiter de YouTube sans crainte. N’oubliez pas que le contrôle parental n’est pas une solution unique, et il est toujours important de surveiller l’activité de votre enfant en ligne et d’avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur la sécurité et les comportements adaptés.