Programme TNT ce soir et ou en ce moment : Janvier 2023

Depuis sa première apparition, la télévision a évolué de façon spectaculaire. Elle est d’ailleurs l’un des moyens de divertissement les plus utilisés dans les foyers.

Au cours de cette évolution, le monde a assisté à l’avènement de la fameuse télévision numérique terrestre (TNT). Celle-ci vise à offrir aux familles équipées d’une antenne râteau la possibilité de recevoir une série de chaînes en qualité numérique.

La TNT est devenue très populaire depuis son introduction en France. Zoom sur ses avantages et ses inconvénients !

Télévision numérique terrestre

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) apporte une valeur ajoutée au téléspectateur comparativement aux systèmes précédents, notamment celui analogique. En effet, dans le cas de la télévision analogique, les paramètres de son et d’image sont représentés par les grandeurs analogiques d’un signal électrique.

La transmission des images et du son de la télévision, par contre, s’effectue au moyen d’un signal numérique et à travers un réseau de répéteurs terrestres. Pour décoder les signaux, vous devez utiliser un décodeur TNT qui, dans de nombreux cas, est intégré aux téléviseurs de dernière génération.

Par ailleurs, grâce à l’utilisation de la bande passante TNT, divers programmes numériques peuvent désormais être transmis sur un canal analogique. Cela permet aux familles de réaliser d’importantes économies d’énergie. Outre ce bénéfice, la télévision présente plusieurs autres avantages, mais également des inconvénients.

Les avantages de la TNT

Les avantages de la télévision numérique terrestre sont multiples et concernent aussi bien les opérateurs que les utilisateurs.

La qualité élevée d’image et de son

Le premier atout qu’il convient de mettre en avant est la bonne qualité de l’image et du son. En effet, la résolution des images est nettement plus élevée que celles transmises par les téléviseurs analogiques. Généralement, la qualité est semblable à celle d’un DVD. Les formats les plus utilisés sont donc le 16 : 9 et le 4 : 3.

De plus, les téléviseurs numériques émettent moins de bruit et les interférences sont réduites grâce au système de compression. Cela permet d’avoir une meilleure qualité de son. On pourrait même suggérer qu’elle pourrait être celle d’un Compact Disc (CD). Aussi, il est possible d’obtenir des sous-titres.

La diversité des canaux

Le second avantage est la diversité des canaux. En réalité, la consommation du spectre électromagnétique est plus faible lorsqu’il s’agit d’une télévision numérique. Par conséquent, il est possible de disposer d’un plus grand nombre de chaînes grâce à l’émission de plusieurs canaux dans le même spectre d’émission des chaînes analogiques. Chaque canal propose ainsi des programmes et des services divers.

De nouvelles fonctionnalités

La TNT permet aux opérateurs d’offrir de nouveaux services. La meilleure utilisation de la bande passante permet à ces téléviseurs numériques terrestres d’intégrer des fonctionnalités telles que les jeux, les guides électroniques, l’accès à Internet, les boutiques en ligne. En outre, les utilisateurs peuvent désormais participer à des concours, des sondages. Aussi, ils peuvent écouter la radio, consulter la météo, regarder des émissions en replay ou accéder à des télétextes numériques.

Une réception mobile et une réduction du coût de diffusion

Il convient de noter également que la TNT permet une réception mobile. En fait, les téléspectateurs ont la possibilité de recevoir le signal numérique où qu’ils se trouvent. De cette façon, ils peuvent profiter de la télévision sur les téléphones portables, les tablettes et sur tout autre support mobile. La numérisation permet aussi de moins consommer la fréquence. Enfin, les opérateurs voient leur coût de diffusion de chaines réduit.

Les inconvénients de la TNT

Pour utiliser une TNT, vous devez nécessairement acheter un décodeur TNT afin de décoder le signal numérique. De plus, la maintenance et les modifications apportées sont plus coûteuses que celles de la télévision analogique. En outre, dans le signal numérique, un plus grand nombre d’interférences se produisent, quand bien même elles sont réduites grâce au système de compression.

D’autre part, l’installation nécessaire pour pouvoir recevoir le signal TNT est beaucoup plus importante que dans le cas de la télévision analogique. Enfin, dans le cas de la TNT, il existe de nombreux problèmes dus à l’existence de répéteurs non adaptés et de signaux qui se chevauchent. Les conditions environnementales sont aussi parfois défavorables. Tous ces facteurs peuvent induire une mauvaise réception du signal. Ce sont là des inconvénients de la télévision numérique terrestres.

Transition vers la TNT

La transition vers la TNT n’est rien d’autre qu’un schéma de basculement de la télévision analogique vers celle numérique. Ce processus est propre à chaque pays et consiste essentiellement en l’arrêt de la diffusion analogique, remplacée par celle des chaînes TNT. La France a élaboré son schéma de transition vers la TNT en décembre 2008. Il porte le nom « switch off ». Basculer vers les téléviseurs numériques implique l’interruption de la diffusion des chaînes émises par les canaux analogiques. Aujourd’hui, la TNT est accessible à plus de 80 % des foyers français.

TNT sur satellite

La diffusion par satellite des chaînes de la TNT pourrait être une meilleure alternative, car la transmission terrestre présente certaines limites. Par exemple, les émetteurs hertziens ne couvrent pas ou que partiellement certaines régions. Il faut également mentionner les interférences dans le signal numérique.

Contrairement à ce dernier, celui émis par satellite permet de bénéficier d’une plus grande couverture. Cette option est donc largement choisie par de nombreuses familles. Tout ce qu’il faut, c’est une antenne parabolique présentant certaines caractéristiques spécifiques. En ce qui concerne les offres proposées par les opérateurs, elles sont aussi bien gratuites (FRANSAT et TNTSAT) que payantes (CANAL+ et Bis TV).

Autres technologies

Outre la TNT, il existe plusieurs autres technologies TV. Les plus populaires, bien qu’anciennes, sont la LCD (Liquid Crystal Display), le PLASMA et l’OLED (Organic Light-Emitting Diode). Elles offrent une qualité d’image et de son très remarquable, car les résolutions d’écran sont très élevées. La micro LED, quant à elle, est une technologie assez récente qui est apparue avec les modèles de téléviseurs de la marque Samsung.

De nombreux sites dédiés aux différents programmes de télévision proposent également l’intégralité de toutes les émissions diffusées sur les chaînes TNT. Il suffit de vous rendre sur ces plateformes pour découvrir le programme TNT du moment.

Vous devez alors renseigner le nom du bouquet (TNT) et le thème souhaité (Divertissement, documentaires, jeunesse, sports, etc.). Voici quelques exemples de sites sur lesquels vous pouvez découvrir votre programme TNT du moment : Télé-Loisirs, Télé7Jours ou linternaute.

Programme TNT ce soir : Janvier 2023