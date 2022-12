Nettoyage des toitures, les nouvelles solutions

Des solutions Innovantes pour Nettoyer les Toits

Le nettoyage d’une toiture est une opération souvent lourde, coûteuse et risquée. Les nouvelles technologies inventent chaque jour des procédés qui permettent de rendre plus faciles ces opérations de nettoyage et de démoussage.

Après avoir vu pourquoi nettoyer une toiture, nous verrons les nouvelles avancées en termes technologiques qui permettent de faciliter cette opération délicate : l’utilisation d’une perche télescopique, d’un drone pulvérisateur et des nouveaux produits de nettoyage sur le marché.

Le nettoyage de votre toit permet de le garder en bon état et donc de prolonger sa vie. Le processus de nettoyage peut éliminer les algues, la mousse, le lichen et la moisissure. Il peut également éliminer l’oxydation sur les toits métalliques.

Lorsqu’il s’agit de choisir une entreprise de nettoyage de toiture, il est important d’en trouver une qui a de l’expérience et de l’expertise. Il peut également être utile de poser des questions sur leur assurance. Pensez également à demander une estimation gratuite.

Un bon nettoyeur de toit utilisera un souffleur dorsal haut de gamme pour éliminer les débris. Equipés d’une échelle ou d’un échafaudage, il accèdera à la toiture pour nettoyer les tuiles de manière mécanique ou chimique.

Les toits couverts de tuiles sont très sensibles. Ils doivent être nettoyés avec soin. Une solution de nettoyage douce est recommandée. Autant ne pas se hasarder à marcher directement dessus. Il existe aujourd’hui des moyens modernes permettant d’agir directement du sol. C’est justement ce que nous allons voir dans cet article.

En plus d’éliminer la mousse, le lichen et la moisissure, le nettoyage du toit peut prolonger la durée de vie de votre toit. S’il n’est pas traité, l’accumulation de ces matériaux peut causer des dommages structurels au toit. Ces matériaux attirent également les insectes et les oiseaux. Ces nuisibles peuvent alors aussi être dommageables à vos bardages et charpentes.

Vous pouvez embaucher une entreprise de nettoyage pour aider à prévenir la croissance de la mousse. Cela gardera votre maison plus fraîche en été et réduira les chances d’infiltrations dans votre maison.

Le coût du nettoyage du toit varie en fonction de la taille de la maison et du type de toit. Le coût moyen se situe entre 10 et 35€/m², produit inclus.

L’utilisation de la perche télescopique

L’utilisation d’une perche télescopique pour nettoyer les fenêtres peut être une alternative sûre et efficace à la mise en place d’une échelle. Cette perche peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur. Vous pouvez également l’utiliser pour inspecter les toits et les puits de lumière. C’est un matériel portatif et compact qui peut être stocké dans le coffre d’une voiture.

Il existe de nombreux modèles différents de cannes ou de perches télescopiques sur le marché. Certaines ont des longueurs réglables tandis que d’autres sont fixées à une certaine longueur. Quel que soit le type que vous choisissez, assurez-vous qu’il répondra à vos besoins. La bonne longueur dépend de la fenêtre ou de la toiture que vous voulez nettoyer et des accessoires que vous utilisez.

Si vous prévoyez d’utiliser votre perche télescopique pour nettoyer les fenêtres, il est important qu’il ait les bons éléments qui vous facilitent le travail.

Que vous nettoyiez les fenêtres, les toitures ou d’autres hautes surfaces, vous devrez fixer votre perche télescopique à une raclette, une éponge, une lance pulvérisatrice reliée au sol par un tuyau, ou un autre dispositif de nettoyage.

Cela vous permet d’atteindre du sol n’importe quel endroit et de vous assurer que vous obtenez un nettoyage complet.

Assurez-vous que votre perche télescopique a une poignée antidérapante. C’est aussi une bonne idée d’avoir une pince ou une pique pour la maintenir en place pendant que vous nettoyez. Ceci est important car vous devrez pouvoir garder vos mains disponibles pour d’autres taches.

Perche télescopique de nettoyage de toiture de marque Airadik

Si vous cherchez à utiliser votre perche télescopique pour le nettoyage des fenêtres, c’est une bonne idée d’y rajouter une brosse.

Ce type de brosse est idéal pour toutes sortes de travaux de nettoyage, y compris ceux qui sont non-accessibles car trop hauts.

Si vous cherchez une perche télescopique dont l’usage est confortable, envisagez d’en acheter une en fibre de carbone.

Ce type de perche est plus léger que l’aluminium et a donc une prise plus efficace.

Nettoyage des toitures par drone

L’utilisation d’un drone pour nettoyer votre toit est une très bonne idée. Rapide, efficace et sûr, l’usage du drone peut aussi vous permettre d’augmenter l’efficacité de vos panneaux solaires.

Mis à part les tuiles et les panneaux solaires, les drones peuvent également être utilisés pour nettoyer les fenêtres, les gouttières et d’autres zones difficiles d’accès de votre maison. Tout cela grâce à des buses (à haute-pression et à basse pression selon les éléments à nettoyer). Ces outils permettent de faire le travail en moins de temps.

Par exemple, une buse à haute pression est calibrée pour pulvériser une solution de nettoyage. Vous pouvez utiliser cette technologie pour vaporiser l’eau dans les moindres recoins pour les nettoyer. La buse à haute pression vous permet également de rendre immédiatement un toit propre.

Dans le secteur du nettoyage de la structure, la sécurité des travailleurs et des matériaux est une préoccupation majeure. Les opérations traditionnelles comportent des risques tels que l’utilisation des cordes de rappel, les ascenseurs et les échelles. L’invention du drone a permis d’éliminer ces dangers. Le résultat est un environnement de travail plus sûr. Et, en raison de son efficacité, vous pouvez vous attendre à pulvériser plus de m² en une journée.

Dans le secteur du nettoyage de la structure, un drone est le meilleur moyen de faire le travail en moins de temps et de manière plus propre et plus sûre.

Les produits de nettoyage de toitures

Que vous nettoyiez votre propre toit ou que vous le fassiez nettoyer par un professionnel, il existe plusieurs gammes de produits de nettoyage de toit différents. Choisissez-en un qui est à la fois sûr et efficace. Cela aidera à garantir que votre toit restera propre pendant de nombreuses années à venir.

Un anti-mousse est un excellent produit à utiliser si vous essayez de retirer les algues et la mousse de votre toit. Ce produit est fabriqué avec des substances respectueuses de l’environnement et avec lesquelles les utilisateurs peuvent travailler. Il fonctionne également bien pour éliminer les taches d’algues noires.

L’antifongique est un autre produit de nettoyage de toit qui est efficace pour éliminer le lichen, la moisissure et les champignons de votre toit. Il est également biodégradable, il est donc moins nocif pour l’environnement. Le seul inconvénient de l’utilisation de ce produit est qu’il peut prendre un peu de temps pour supprimer les taches. Vous pouvez également vous attendre à payer un peu plus cher pour l’antifongique.

Un produit chloré est une option si vous cherchez une alternative meilleur-marché. Il a l’inconvénient de provoquer le blanchiment, il est donc à utiliser avec parcimonie sur votre toit. Vous pouvez également choisir d’acheter une version plus forte du produit si vous traitez avec de la mousse ou de plus grandes taches d’algues. C’est un nettoyeur robuste qui n’est cependant pas sans risque pour l’environnement ni l’opérateur.

Pour un choix plus respectueux de l’environnement, essayez un produit à base d’ionique. Ce produit est sûr à utiliser sur la plupart des surfaces, y compris les surfaces en béton et peintes. Très efficace, il contient une barrière invisible spéciale pour empêcher les algues et les moisissures de revenir rapidement sur votre toit.