Comment récupérer une story tiktok sur PC ou supprimée ?

Tiktok est le réseau le plus divertissant qui fait l’actualité de la toile avec des vidéos « fun ». La plage de divertissement qu’il offre fait étendre la masse des internautes qui ne tarissent pas en publication de vidéos dans leur story.

Avez-vous supprimé une de vos stories préférées sur tiktok par inadvertance ? Ne vous inquiétez pas, vous ne venez pas de commettre une erreur irréversible.

Découvrez ici quelques moyens de récupération d’une story TikTOK supprimée ou pas.

Pourquoi la story Tiktok est supprimée ?

Il faut d’abord vous rassurer que votre story a été supprimée par votre faute. En effet, si c’est le cas, vous avez toutes les chances de la récupérer plus rapidement.

Si par contre, elle a été supprimée directement de la plateforme, il est moins aisé de la récupérer.

Les vidéos supprimées du système sont celles en général qui ne respectent pas les règles d’utilisation. Dans ce cas, vous pouvez contacter le service pour être mieux orienté. Par contre, s’il s’agit d’une suppression accidentelle, vous avez divers moyens pour retrouver votre vidéo.

Au moins 3 possibilités de récupération existent pour retrouver une story que vous avez supprimée accidentellement.

Récupérer une vidéo avec i TikTok favori

Si vous avez déjà aimé la vidéo avant sa suppression, il y a une méthodologie simple qui vous permet de la retrouver. Vous pouvez cliquer « Moi » en visitant votre profil personnel sur Tiktok. Vous allez choisir alors le symbole de cœur dans la section qui vous est présentée. Une catégorie est nommée i vidéos supprimées. Vous allez y voir et sélectionner la vidéo que vous désirez restaurer.

Récupérer une vidéo : Utiliser la sauvegarde vidéo

Tiktok est munie d’un système de sauvegarde automatique qui enregistre les vidéos réalisées ou regardées en une copie dans le téléphone. Ce système est un moyen plus ou moins sûr de récupération des vidéos perdues. À l’aide alors des applications de sauvegarde sur votre téléphone, vous pouvez avoir à nouveau accès à la story recherchée. Si éventuellement les copies ne se retrouvent pas dans ces applications, paramétrez ces dernières sur sauvegarde automatique.

Récupérer une vidéo : Télécharger un logiciel externe

Plusieurs applications externes peuvent aider dans la restauration des vidéos perdues. Il s’agit des logiciels conçus pour récupérer les vidéos supprimées ou perdues sans corrompre la qualité initiale de ces dernières. Cette option est plus intéressante et elle n’existe pas que pour tiktok.

Qu’est-ce qu’une story vidéo sur Tiktok ?

Une story sur Tiktok n’est pas si différente des formats story sur Facebook et sur Instagram. Elle est un contenu momentané destiné à une espérance de vie de 24 h. Sur Tiktok, ce contenu peut avoir plusieurs formes telles qu’une photo ou une vidéo. Les stories en vidéos sont habituellement plus courtes sur ce réseau social que sur d’autres. Elles ne dépassent pas en effet 15 secondes de métrage.

Les vidéos « story » admettent toutefois toutes les fonctionnalités d’édition au même titre qu’une vidéo publiée sur la plateforme elle-même. Ainsi, vous pouvez améliorer la qualité de votre enregistrement ou votre importation « story » en y ajoutant des effets spéciaux, des filtres, du son ou du texte.

Pour poster une vidéo « story » sur tiktok, il suffit de vous connecter au réseau social en ouvrant votre application Tiktok. Trouvez et cliquez l’icône « + » qui se situe en dessous de l’écran d’accueil. Vous allez pouvoir sélectionner l’option « story » que vous trouvez en bas du bouton d’enregistrement de vidéo. Enregistrez après votre story ou importez le contenu que vous désirez. Ensuite, publiez votre contenu en appuyant Ta Story.

Quelles sont les interactions possibles avec une story Tiktok ?

Les stories sur Tiktok sont plus interactives que tous les autres réseaux sociaux. En effet, elles sont ouvertes au public et donc excèdent le cadre restreint des abonnés comme sur Instagram ou sur Facebook. Il revient donc à dire que tous les utilisateurs de Tiktok sont de potentiels destinataires de vos stories.

De plus, ils pourront les commenter ou les « liker » et participer ainsi à une interaction avec vous. Vous pouvez aussi savoir et identifier les profils qui ont regardé votre story Tiktok. Ce réseau chinois met une parenthèse aux fonctionnalités d’anonymat qui marchaient bien avec les autres réseaux sociaux. En effet, il propose à tous ses utilisateurs l’option « l’historique des vues de profil ».

Vous pouvez alors voir et suivre tous les profils qui ont consulté votre profil ou suivi vos vidéos. Si vous n’activez pas cette option, il vous sera difficile d’identifier votre audience cible.

Enfin, il est possible de télécharger plus de contenus sur Tiktok que sur tous les autres réseaux sociaux. Lorsqu’une story retient votre attention, vous pouvez appuyer sur « partager ». Un menu d’options s’affiche automatiquement dans lequel vous sélectionnez la flèche tirant vers le bas nommé « enregistrer la vidéo ». Une barre de progression vous indique ensuite la progression du téléchargement. Dès que la barre est remplie, sachez que la vidéo est téléchargée et se retrouve dans le dossier de téléchargement de votre téléphone portable.