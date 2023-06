Comment recuperer un compte gmail supprimé

Supprimez les e-mails indésirables :

Parcourez votre boîte de réception et supprimez tous les e-mails indésirables, tels que les spams, les publicités, les newsletters auxquelles vous n’êtes plus intéressé, etc. Vous pouvez utiliser la fonction de suppression multiple pour supprimer plusieurs e-mails à la fois.

Utilisez les libellés et les dossiers :

Utilisez les libellés ou les dossiers pour organiser vos e-mails. Créez des catégories telles que “Travail”, “Personnel”, “Factures”, “Projets”, etc., et déplacez les e-mails pertinents dans les libellés correspondants. Cela vous aidera à trouver facilement les e-mails spécifiques lorsque vous en aurez besoin.

Archivez les e-mails importants :

Si vous souhaitez garder les e-mails pour référence future mais ne voulez pas qu’ils encombrent votre boîte de réception, vous pouvez les archiver. L’archivage permet de déplacer les e-mails de la boîte de réception principale vers l’archive, tout en les conservant dans votre compte. Vous pouvez utiliser l’icône d’archive dans Gmail pour archiver rapidement des e-mails individuels ou sélectionner plusieurs e-mails et les archiver simultanément.

Utilisez la recherche et les filtres :

Utilisez la fonction de recherche de Gmail pour trouver rapidement des e-mails spécifiques en utilisant des mots-clés, des adresses e-mail, des noms d’expéditeurs, etc. Vous pouvez également créer des filtres pour trier automatiquement les e-mails entrants et les diriger vers des libellés spécifiques.

Gérez les pièces jointes :

Les pièces jointes peuvent occuper beaucoup d’espace de stockage dans votre compte. Supprimez les pièces jointes des e-mails que vous n’avez plus besoin de conserver ou enregistrez-les sur votre ordinateur ou dans un service de stockage en ligne, puis supprimez-les des e-mails pour libérer de l’espace.

Vérifiez les paramètres de la corbeille et des messages envoyés :

Assurez-vous de vérifier les paramètres de votre compte pour déterminer combien de temps les e-mails restent dans la corbeille ou les messages envoyés avant d’être automatiquement supprimés. Vous pouvez ajuster ces paramètres en fonction de vos préférences.

En nettoyant régulièrement votre boîte de réception, vous pouvez maintenir un compte Gmail plus organisé, réduire l’encombrement et libérer de l’espace de stockage.