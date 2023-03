Comment purger un radiateur de maison ?

Aperçu Nom Prix 1 Banggood 500W Mini taille radiateur de chauffage électrique personnel pour les petits appareils de chauffage à la maison PTC aéro 20,41 € 2 ATLANTIC Radiateur Électrique Atlantic Divali Vertical 1000w Pilotage Intelligent Connecté Lumineux Gris - 507628 1 249,58 € 899,70 € -28% 3 THERMOR Radiateur Électrique Chaleur Douce 750w Equateur 4 Plinthe Blanc - Thermor 427240 1 091,02 € 833,54 € -24% 4 ATLANTIC Radiateur Électrique Atlantic Agilia Horizontal 1250w Pilotage Intelligent Connecté - 503112 743,25 € 521,02 € -30%

Le radiateur fait partie des installations qui participent au confort d’une habitation. En hiver, ce dispositif peut être sollicité pour garantir le confort thermique au sein d’un logement. Mais son efficacité dépend de son entretien régulier, dans les normes.

C’est pourquoi il doit être régulièrement purgé pour éviter tout dysfonctionnement. Purger un radiateur de maison a donc des avantages. Par ailleurs, pour bien faire ce travail, vous devez avoir certaines informations.

Vous voulez savoir comment procéder pour purger un radiateur de maison ? Nous vous invitons à trouver toutes les informations nécessaires dans cet article.

Les avantages de purger un radiateur de maison

Purger le radiateur de maison permet d’optimiser son fonctionnement et de faire des économies sur votre consommation d’énergie. Par ailleurs, vous évitez que votre installation tombe en panne ou qu’il subisse des dégâts. En réalité, un radiateur qui n’a pas été nettoyé durant longtemps peut avoir divers problèmes, dont les fuites.

De plus, purger le radiateur garantit sa longévité. Lorsqu’il est bien entretenu, il est moins utilisé et cela optimise son fonctionnement et prolonge sa durée de vie.

Dans tout cela, le plus gros avantage dont vous bénéficiez est le confort.

Étant donné qu’il est bien nettoyé, le radiateur ne fera plus de bruit et il pourra fonctionner assez bien pour garantir le confort dont vous avez besoin chez vous en période de froid.

Les inconvénients quand on ne purge pas un radiateur

L’un des inconvénients majeurs lorsqu’on ne purge pas un radiateur est que cela entraine son dysfonctionnement. En effet, au fur et à mesure que l’appareil est utilisé, l’air contenu dans les tuyaux s’accumule et empêche l’eau de se répartir correctement. En plus d’entraver le fonctionnement de l’appareil, cet air chaud accumulé entraine le gaspillage de l’énergie et fait gonfler la facture à la fin du mois.

En effet, le dysfonctionnement du radiateur oblige la chaudière à fonctionner beaucoup plus et inutilement. C’est cela qui vous amène à faire des dépenses colossales. En outre, un radiateur qui n’a pas été purgé peut très vite tomber en panne. L’accumulation d’air peut abîmer ses circuits. Cela peut également entrainer des fuites au niveau des tuyaux. L’eau qui fuit peut facilement abîmer le sol, surtout s’il s’agit d’une moquette ou d’un parquet flottant.

Le plus grand inconvénient est que le confort thermique de votre maison prendra un coup. Votre chaudière ne pourra pas fonctionner comme il se doit et vous allez faire encore plus de dépense.

L’un des signes qui montrent que votre radiateur a été bien purgé et son bon fonctionnement.

En principe, après la purge, le radiateur doit vous permettre de bénéficier d’un chauffage optimal.

Par ailleurs, si votre équipement avait des fuites, vous remarquerez après le nettoyage que ce ne sera plus le cas.

De plus, vous n’entendrez plus de bruit au niveau des canalisations. Votre facture de consommation en énergie va aussi diminuer, car vous n’aurez pas à utiliser le radiateur tout le temps.

Quand on purge le radiateur, faut-il enlever toute l’eau ?

Non, il est inutile d’enlever toute l’eau contenue dans le radiateur lorsque vous le purgez. N’oubliez pas que l’objectif principal de cette opération est de libérer l’air qui se retrouve dans les circuits. Enlever entièrement l’eau peut faire baisser significativement la pression. Toutefois, il est conseillé de laisser couler l’eau après les travaux afin de vérifier s’il faut procéder à une vidange ou pas.

Quel ordre pour purger les radiateurs ?

Pour purger vos radiateurs, commencez toujours par celui qui est le plus proche de la chaudière. Ensuite, vous pourrez passer au suivant en vous éloignant progressivement de l’appareil de chauffage. Si vous êtes dans une maison à étage, vous devez toujours commencer par le niveau le plus bas. C’est-à-dire le rez-de-chaussée, ou le sous-sol, etc. Ensuite, vous pourrez passer étage par étage.

Le radiateur peut être purgé lorsqu’il est allumé ou éteint. Dans le premier cas, vous devez vous assurer que la chaudière n’a pas été mise à fond. Ensuite, vous devez vous protéger les mains avec des gants pour éviter les risques de brûlure.

Après cette étape, servez-vous d’un outil adéquat pour ouvrir le purgeur se trouvant en haut du radiateur.

Vous remarquerez que l’air et l’eau s’échappent. Refermez ensuite l’équipement lorsque vous constatez que l’eau qui sort du radiateur est sans bulle.

La procédure est presque pareille lorsque vous devez purger un radiateur éteint.

La seule différence ici est que vous ne courez pas le risque de vous brûler les mains.

Dans les deux cas, redémarrez la chaudière après avoir fini les travaux. Cela lui permet de travailler en pleine puissance.

Pourquoi purger le radiateur froid ?

La raison la plus évidente est que cela est plus prudent. Un radiateur froid est moins dangereux qu’un radiateur chaud. Purger votre radiateur froid vous permet donc d’éviter les risques de brûlure. De plus, cela permet de protéger votre système de chauffage et de constater le résultat de votre purge.

D’abord, il faut suivre le bon ordre pour faire une bonne purge de radiateur. Ensuite, vous devez vous munir des bons équipements. Il vous faut notamment :

Un tournevis ;

Une pince ;

Un récipient, etc.

Vous devez ensuite identifier votre purgeur et la tourner jusqu’à ce que l’air s’en échappe.

Après cela, vous devez laisser l’eau couler pour voir s’il n’y a rien d’anormal.

Si vous ne faites aucune remarque, vous n’aurez qu’à revisser les radiateurs et le travail est fini. Mais le problème

vous dépasse, vous devez faire appel à des professionnels pour vous réaliser un diagnostic complet et vous proposer une solution adéquate.

Pour purger un radiateur chaud, il faut d’abord avoir les bons équipements. Ce qu’il vous faut le plus, c’est des gants de protection. Comme cela, vous éviterez les brûlures. Ensuite, vous devez dévisser la vis de purge pour libérer l’air et l’eau emmagasinée dans le radiateur. L’opération se passe donc de la même manière que lors de la purge d’un radiateur froid. Mais elle demande beaucoup de prudence.