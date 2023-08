Une alternative pour une connexion internet haut débit quand on est privé de la fibre optique

Vous êtes privé(e) d’une connexion en fibre optique et vous cherchez une solution alternative pour profiter d’un accès à internet haut débit ? Pas de panique, il existe des alternatives intéressantes qui s’offrent à vous. Dans cet article, nous allons explorer les options qui s’offrent à vous, ainsi que leurs tarifs, matériel requis, avantages et inconvénients, points forts et points faibles. Et si vous êtes novice, ne vous inquiétez pas ! Nous vous expliquerons tout depuis le commencement.

Plus bas dans l’article, vous trouverez des informations sur le kit de connexion Internet par satellite

Comparer les types de connexion Internet

Dans un premier temps, il est essentiel de connaître les différents types de connexion internet disponibles sur le marché, afin de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et attentes.

L’ADSL : L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) est une technologie qui permet de transmettre des données numériques sur une ligne téléphonique classique. Elle offre généralement un débit moyen allant de 8 à 20 Mbit/s en réception et de 1 à 3 Mbit/s en émission.

L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) est une technologie qui permet de transmettre des données numériques sur une ligne téléphonique classique. Elle offre généralement un débit moyen allant de 8 à 20 Mbit/s en réception et de 1 à 3 Mbit/s en émission. Le câble : Le câble est une autre option pour les foyers non éligibles à la fibre optique. Les offres câblées proposent des vitesses de connexion pouvant aller jusqu’à 400 Mbit/s ou plus, selon le fournisseur et l’équipement utilisé.

Le câble est une autre option pour les foyers non éligibles à la fibre optique. Les offres câblées proposent des vitesses de connexion pouvant aller jusqu’à 400 Mbit/s ou plus, selon le fournisseur et l’équipement utilisé. La 4G fixe : Cette solution utilise le réseau mobile 4G pour fournir une connexion internet à domicile. Elle peut être une alternative intéressante pour les zones où l’ADSL et le câble ne sont pas disponibles, avec des débits pouvant atteindre 100 Mbit/s en réception.

La vitesse de connexion : un critère essentiel

Selon votre usage d’internet (navigation, streaming, jeux en ligne, télétravail…), le débit dont vous avez besoin pourra varier. Pensez donc à évaluer vos besoins en termes de bande passante avant de choisir votre offre internet haut débit.

Déterminer vos besoins en bande passante

La bande passante représente la quantité d’information qui peut être transmise par unité de temps. Plus elle est élevée, plus vous pourrez réaliser d’actions rapidement sur internet. Voici quelques exemples de consommation de bande passante pour différentes activités :

Naviguer sur le web : 1 à 5 Mbit/s

Regarder des vidéos en streaming (HD) : 5 à 8 Mbit/s

Jouer en ligne : 10 à 25 Mbit/s

Télétravailler avec des applications gourmandes en données : 25 Mbit/s ou plus

Utiliser un speedtest pour mesurer votre débit actuel

Pour connaître votre débit actuel, vous pouvez utiliser un outil en ligne appelé «speedtest». Il mesure la vitesse de téléchargement, d’envoi et la latence de votre connexion internet. Vous pourrez ainsi comparer les offres disponibles en fonction de vos besoins réels.

Les tarifs des différentes offres haut débit

Le prix est évidemment un critère important lorsqu’il s’agit de choisir son fournisseur d’accès internet. Voici un aperçu des tarifs généralement pratiqués pour les différents types de connexion :

ADSL : Les tarifs sont souvent compris entre 20 et 40€ par mois, avec ou sans engagement.

Les tarifs sont souvent compris entre 20 et 40€ par mois, avec ou sans engagement. Câble : Les offres câblées coûtent généralement entre 25 et 50€ par mois, selon le débit proposé et les options choisies (télévision, téléphone…).

Les offres câblées coûtent généralement entre 25 et 50€ par mois, selon le débit proposé et les options choisies (télévision, téléphone…). 4G fixe : Les tarifs varient entre 30 et 70€ par mois, en fonction du volume de données inclus et de la vitesse de connexion. Attention toutefois aux dépassements de forfait qui peuvent engendrer des frais supplémentaires.

Le matériel nécessaire

Afin de profiter pleinement de votre connexion haut débit, il est important d’avoir un équipement adapté. Voici ce dont vous aurez besoin pour chaque type de connexion :

ADSL : Un modem ADSL et un filtre ADSL seront nécessaires pour connecter votre ligne téléphonique à votre ordinateur ou votre box.

Un modem ADSL et un filtre ADSL seront nécessaires pour connecter votre ligne téléphonique à votre ordinateur ou votre box. Câble : Un modem câble sera requis pour profiter de votre connexion haut débit. Certains fournisseurs proposent également des box tout-en-un qui intègrent le modem et un routeur Wi-Fi.

Un modem câble sera requis pour profiter de votre connexion haut débit. Certains fournisseurs proposent également des box tout-en-un qui intègrent le modem et un routeur Wi-Fi. 4G fixe : Vous aurez besoin d’un routeur 4G ou d’une box 4G, ainsi que d’une carte SIM dédiée à l’offre d’internet fixe choisie.

Les avantages et inconvénients de chaque type de connexion

Pour vous aider à choisir la solution qui vous convient le mieux, voici un résumé des avantages et inconvénients de chaque type de connexion haut débit :

ADSL

Avantages : Faible coût, large couverture géographique, offre triple play (internet, téléphone, TV) possible

Faible coût, large couverture géographique, offre triple play (internet, téléphone, TV) possible Inconvénients : Débit limité par rapport au câble et à la fibre optique, sensibilité aux perturbations électromagnétiques, temps de latence plus élevé

Câble

Avantages : Haut débit, offre triple play possible, moins sensible aux perturbations électromagnétiques

Haut débit, offre triple play possible, moins sensible aux perturbations électromagnétiques Inconvénients : Coût plus élevé, couverture géographique limitée, partage du débit avec les autres abonnés du quartier

4G fixe

Avantages : Haut débit, installation simple et rapide, couverture étendue grâce au réseau mobile

Haut débit, installation simple et rapide, couverture étendue grâce au réseau mobile Inconvénients : Coût élevé pour les gros consommateurs de données, dépendance à la qualité du réseau mobile, absence d’offre triple play

En conclusion, choisir la solution qui vous convient le mieux en matière de connexion internet haut débit dépendra principalement de vos besoins en termes de bande passante, de budget et de couverture géographique. N’hésitez pas à comparer les différentes offres et à réaliser des tests de débit afin de faire le meilleur choix possible.

J’utilise une connexion 4G/5G avec une Offre Free, j’ai une connexion internet illimité avec un très très bon débit. J’utilise une Box avec une carte SIM. je vous recommande cette technique que j’utilise depuis plus de 6 ans.

Vous envisagez une connexion internet par satellite

Starlink est un projet d’accès à Internet par satellite développé par SpaceX, l’entreprise d’exploration spatiale fondée par Elon Musk. L’objectif principal de Starlink est de fournir une connexion Internet haut débit à des endroits éloignés, ruraux ou mal desservis par les infrastructures terrestres traditionnelles.

Autres articles :

Le réseau Starlink repose sur un réseau de satellites en orbite basse autour de la Terre. Ces satellites sont regroupés en constellations et interagissent entre eux pour créer une couverture continue et étendue. Ils sont conçus pour communiquer avec les antennes terrestres des utilisateurs, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet via ces satellites.

L’un des principaux avantages de Starlink est sa capacité à offrir une connectivité Internet rapide et fiable, même dans des régions éloignées où la connectivité traditionnelle est limitée ou inexistante. Les vitesses de téléchargement et de téléchargement offertes par Starlink peuvent rivaliser avec les services haut débit des zones urbaines.

Banggood 7 Pcs Soft Lavable Menstrual Menst Panty Pad Sac Débit Régulier Organique Réutilisable

Doseur de brome Techni brome 11 Kg pour bassin 80m3

Doseur de brome Techni brome 5 Kg pour bassin 45 m3

A lire aussi :