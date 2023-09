Guide pratique pour numériser sa carte d’identité | France Identité l’appli qui change tout avec la carte d’identité numérique

Numériser votre carte d’identité et Simplifiez vos démarches à partir de son smartphone

Découvrez comment France Identité révolutionne la numérisation des cartes d’identité. Sécurité, simplicité, et commodité au bout de vos doigts.”

Numériser votre carte d’identité avec France Identité sur son smartphone

Ça y est, l’application France Identité est enfin disponible sur les boutiques officielles d’application Android et iPhone. Dès aujourd’hui, vous pouvez donc numériser votre carte d’identité en quelques étapes simples. Attention toutefois, l’application est encore dans sa version bêta, il se peut que vous rencontriez donc quelques bugs.

La venue tant attendue de France Identité

On l’attendait, la voici enfin. Après quelques déboires notamment sur iPhone, l’application France Identité débarque enfin officiellement sur le Play Store et l’App Store, invitant tous les utilisateurs à tester la nouvelle manière de stocker sa carte d’identité. Attention : il ne s’agit pas encore de la version définitive de l’application, mais d’une nouvelle version bêta apportant de nouvelles fonctionnalités. Des bugs sont donc à prévoir si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure.

France Identité : Votre passeport vers la numérisation

Pour rappel, France Identité est l’application officielle du gouvernement pour numériser votre carte d’identité et avoir accès à toutes les plateformes reliées à FranceConnect. Pour l’utiliser, il faudra toutefois vous munir des nouvelles cartes d’identité, dotées de puce, qui permettra à votre smartphone de lire toutes ses informations en quelques secondes grâce à la technologie NFC. On vous explique comment cela fonctionne.

Nous ouvrons de nouvelles places sur Android et iOS pour recueillir davantage de retours avant la généralisation du service.

Les applications sont désormais disponibles sur les stores officiels.

Téléchargement 👇👇https://t.co/Z23VL8wtr9 — France Identité (@france_identite) September 7, 2023

Vous pouvez donc dès maintenant réclamer votre place dans la bêta de France Identité en vous rendant directement sur la boutique d’applications de votre smartphone.

Pour commencer, dirigez-vous vers le Play Store (pour les utilisateurs Android) ou l’App Store (pour les utilisateurs iOS) et recherchez “France Identité”.

Téléchargez l’application et installez-la sur votre smartphone. Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application pour démarrer le processus de configuration.

Téléchargez l’application France Identité via le lien correspondant ci-dessous Ouvrez l’application Appuyez sur le bouton Continuer, puis sur Valider et Continuer de nouveau Munissez de votre carte d’identité puis entrez les 6 chiffres se trouvant en bas à droite Scannez ensuite la puce NFC de votre carte d’identité en plaçant votre smartphone par-dessus Sélectionnez ensuite la vérification de votre identité par FranceConnect Identifiez-vous avec la plateforme de votre choix

LES LIENS DE TELECHARGEMENT DE L’APPS France Identité

Votre carte d’identité est désormais stockée dans votre smartphone. En plus des corrections habituelles de bugs, cette nouvelle bêta apporte des conseils de sécurité, pour la création du code personnel, de premiers tests sur les comptes certifiés et une meilleure gestion des erreurs.

Conseils pour une numérisation sans souci

Lorsque vous utilisez France Identité pour la première fois, il est essentiel de suivre les étapes avec précision. Une petite erreur pourrait entraîner des problèmes lors de la numérisation de votre carte d’identité. Voici quelques conseils pour vous assurer que tout se déroule sans accroc.

Préparez votre carte d’identité

Tout d’abord, assurez-vous que votre carte d’identité est en bon état. Les informations sur la carte doivent être lisibles, et la puce NFC ne doit pas être endommagée. Si vous constatez des problèmes avec votre carte physique, il est recommandé de la remplacer avant de procéder à la numérisation.

Scanner avec précision

Ensuite, lorsque vous scannez la puce NFC, assurez-vous que votre smartphone est bien aligné avec la carte. Le processus de numérisation doit être fluide, et toute déviation pourrait entraîner un échec de la lecture. Soyez patient et suivez les instructions à l’écran.

Sécurisez vos informations

Une fois que votre carte d’identité est numérisée avec succès, assurez-vous de créer un code personnel robuste pour sécuriser l’accès à vos informations. Évitez les codes faciles à deviner comme “1234” ou “0000”. Optez plutôt pour un code complexe et unique, difficile à deviner pour les tiers.

Utilisez FranceConnect pour plus de facilité

France Identité offre également la possibilité de lier votre compte à FranceConnect, ce qui simplifie l’accès à divers services en ligne. Profitez de cette fonctionnalité pour gagner du temps lors de vos démarches administratives.

Les avantages de la numérisation avec France Identité

En numérisant votre carte d’identité avec France Identité, vous simplifiez grandement votre vie quotidienne.

Vous pouvez l’utiliser pour ouvrir des comptes en ligne, vous inscrire à des services gouvernementaux, ou même pour vous identifier lors de voyages.

La commodité de l’application est indéniable, et elle s’inscrit parfaitement dans le monde moderne, où tout est à portée de main via votre smartphone.

De plus, la sécurité de vos données est une préoccupation majeure pour France Identité. Vos informations sont cryptées et stockées de manière sécurisée, ce qui garantit leur confidentialité. Vous pouvez donc utiliser l’application en toute confiance, sachant que vos données personnelles sont protégées.

FAQ (Questions fréquentes)

Est-ce que France Identité est disponible pour tous les modèles de smartphones ? Oui, l’application est compatible avec la plupart des smartphones récents, tant sur Android que sur iOS. Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application pour une expérience optimale. Quelles sont les mesures de sécurité prises par France Identité pour protéger mes données ? France Identité utilise un cryptage avancé pour sécuriser vos informations personnelles. De plus, l’application ne partage pas vos données avec des tiers sans votre consentement. Est-ce que je peux utiliser France Identité pour voyager à l’étranger ? En France, France Identité peut être utilisée pour certaines vérifications d’identité. Cependant, il est essentiel de vérifier les exigences spécifiques du pays que vous visitez, car les lois varient d’un endroit à l’autre. Que faire si j’ai des problèmes techniques avec France Identité ? Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter le support technique de l’application via l’option de contact dans l’application elle-même. Ils seront heureux de vous aider à résoudre vos problèmes.

En conclusion, France Identité révolutionne la manière dont nous stockons et utilisons nos cartes d’identité. Avec son interface conviviale, ses fonctionnalités de sécurité avancées et sa compatibilité avec FranceConnect, c’est un outil essentiel pour simplifier vos démarches administratives. N’hésitez pas à télécharger l’application, à numériser votre carte d’identité et à profiter de tous les avantages qu’elle offre.

