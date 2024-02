Les notifications par e-mail sont souvent très utiles, mais il arrive un moment où l’on souhaite se débarrasser de certains types d’alertes, surtout celles qui inondent notre boîte de réception avec des informations peu importantes. LinkedIn fait partie des plateformes qui envoient régulièrement des notifications par e-mail à leurs utilisateurs.

Guide pour désactiver les notifications mail LinkedIn

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment désactiver ces emails indésirables en quelques étapes simples.

Ce que vous devez retenir pour désactiver les notifications par courriel LinkedIn:

La désactivation des notifications par e-mail de LinkedIn peut vous faire gagner du temps, vous permettre de rester concentré et rendre votre boîte de réception plus organisée.

Pour désactiver les notifications par e-mail, accédez à vos paramètres LinkedIn, allez dans les “Communications”, puis modifiez vos préférences de notifications par e-mail en décochant les catégories souhaitées.

Vous pouvez également choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir ou activer les notifications push sur votre appareil mobile pour rester informé en temps réel.

Sympa : Faire de la publicité sur LinkedIn

Pourquoi la désactivation des notifications e-mail de LinkedIn ?

Avant de vous expliquer comment désactiver les notifications par e-mail de LinkedIn, examinons pourquoi cela peut être nécessaire :

Gagner du temps : la gestion des emails peut prendre beaucoup de temps, surtout si l’on reçoit des centaines de messages par jour. En désactivant certaines notifications, vous pouvez réduire le nombre d’emails que vous recevez et ainsi gagner du temps.

la gestion des emails peut prendre beaucoup de temps, surtout si l’on reçoit des centaines de messages par jour. En désactivant certaines notifications, vous pouvez réduire le nombre d’emails que vous recevez et ainsi gagner du temps. Rester concentré : lorsque vous êtes au travail ou en train d’étudier, les notifications incessantes peuvent distraire et nuire à votre productivité. Les désactiver vous permet de rester concentré sur vos tâches prioritaires.

lorsque vous êtes au travail ou en train d’étudier, les notifications incessantes peuvent distraire et nuire à votre productivité. Les désactiver vous permet de rester concentré sur vos tâches prioritaires. Avoir une boîte de réception plus organisée : les notifications multiples et inutiles rendent difficile la navigation dans votre boîte de réception. Garder seulement les emails importants rendra cette dernière plus propre et mieux organisée.

A savoir : Comment créer une alerte emploi sur LinkedIn ?

Voici les étapes à suivre pour désactiver les notifications par e-mail de LinkedIn :

Étape 1 : Accédez à votre compte LinkedIn

Pour commencer, connectez-vous à votre compte LinkedIn en utilisant vos identifiants. Une fois que vous êtes sur votre page d’accueil, localisez la photo de profil en haut à droite de l’écran et cliquez dessus pour accéder aux options du menu déroulant.

Étape 2 : Allez dans les paramètres et la confidentialité

Dans le menu déroulant, trouvez et sélectionnez “Paramètres et confidentialité” (sous Settings & Privacy). Cela vous conduira à une nouvelle page où vous pourrez gérer l’ensemble des paramètres de votre compte.

Étape 3 : Accédez au menu des communications

Dans les paramètres, vous verrez quatre onglets en haut de la page : Compte, Confidentialité, Publicités et Communications. Cliquez sur l’onglet “Communications”. Cette section vous permettra de modifier vos préférences de communication sur LinkedIn, y compris les notifications par e-mail.

Lire : Génération de leads

Étape 4 : Cliquez sur l’icône des préférences

Une fois que vous êtes dans l’onglet Communications, vous verrez une liste de catégories telles que Qui peut vous envoyer des invitations, Partage de données avec des tiers et Bloquer ou masquer. À côté de chaque catégorie se trouve une petite roue dentée, qui est l’icône des préférences. Pour accéder aux paramètres de notifications par e-mail, cliquez sur la roue dentée à côté de “Comment LinkedIn peut vous contacter” (sous How LinkedIn can contact you).

Étape 5 : Modifiez les préférences de vos notifications par e-mail

Maintenant que vous êtes dans le menu de gestion des notifications par e-mail, vous verrez plusieurs sections pour différentes catégories de notifications telles que Réseau et Actu, Emplois et opportunités, Formation et connaissances. Vous pouvez désactiver les notifications par e-mail pour chaque catégorie en décochant simplement la case correspondante.

Autre : Commission Européenne et Digital Markets Act

Astuces supplémentaires pour gérer vos notifications LinkedIn

En plus de désactiver les notifications par e-mail, voici quelques astuces supplémentaires pour mieux gérer votre expérience LinkedIn :

Choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir : au lieu de désactiver complètement les notifications par e-mail, vous pouvez choisir les types spécifiques d’alertes que vous souhaitez recevoir. Par exemple, vous pouvez choisir de ne recevoir que les mises à jour de votre réseau ou les offres d’emploi pertinentes.

au lieu de désactiver complètement les notifications par e-mail, vous pouvez choisir les types spécifiques d’alertes que vous souhaitez recevoir. Par exemple, vous pouvez choisir de ne recevoir que les mises à jour de votre réseau ou les offres d’emploi pertinentes. Activer les notifications push : si vous préférez être informé rapidement lorsqu’il y a une nouvelle activité importante sur LinkedIn, pensez à activer les notifications push sur votre appareil mobile. Ces alertes s’afficheront directement sur l’écran de votre téléphone ou tablette sans avoir besoin d’accéder à votre boîte de réception.

si vous préférez être informé rapidement lorsqu’il y a une nouvelle activité importante sur LinkedIn, pensez à activer les notifications push sur votre appareil mobile. Ces alertes s’afficheront directement sur l’écran de votre téléphone ou tablette sans avoir besoin d’accéder à votre boîte de réception. Mettre à jour régulièrement vos préférences :vos priorités et intérêts peuvent changer au fil du temps. N’hésitez pas à revisiter les paramètres de notifications et à ajuster vos préférences en conséquence.

En suivant ces conseils, vous pourrez maîtriser efficacement la gestion des notifications par e-mail de LinkedIn pour optimiser votre expérience sur cette plateforme professionnelle.