Comment Désactiver les notifications Facebook ?

Facebook est sans aucun doute l’une des applications de médias sociaux les plus utilisées et les plus appréciées au monde.

Cette application est disponible dans 156 pays et permet une communication libre et efficace.

Vous pouvez envoyer des SMS, appeler, appeler par vidéo, gérer toute une entreprise sur Facebook, partager des publications, des photos et bien plus encore.

Les mises à jour de ces différentes activités sont données par notification Facebook. Mais, comment l’éteindre?

Les notifications Facebook sont une excellente méthode par laquelle l’application nous avertit des messages, commentaires, likes, appels et bien d’autres activités qui se déroulent sur notre compte.

Mais ces notifications constantes peuvent également causer beaucoup de perturbations, de distractions et de désagréments, ce qui peut être problématique. Facebook nous permet donc de désactiver les notifications Facebook, ce qui est un soulagement.

Il est nécessaire de se débarrasser de l’apparition constante de notifications et de sons qui perturbent votre flux de travail. Facebook est un processus simple et vous pouvez activer ces notifications à tout moment sur Facebook.

Selon le Journal du Freenaute, Facebook peut désactiver les notifications Facebook sur votre téléphone à l’aide de l’application Facebook, suivez les étapes indiquées:

Ouvrez Facebook sur vos téléphones et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l’icône “Hamburger”. Sélectionnez “Paramètres et confidentialité “puis ” Paramètres”. Sous Préférences, cliquez sur ” Notifications’ Si vous souhaitez uniquement désactiver la notification pendant un certain temps, cliquez sur l’option “Push”. Sélectionnez “Désactiver les notifications Push” et cliquez sur la durée pendant laquelle vous souhaitez que les notifications soient désactivées. Si vous souhaitez les désactiver à long terme, sélectionnez les types de notifications un par un et désactivez l’option “Autoriser les notifications sur Facebook”. Les notifications seront désactivées.

Facebook vous permet de désactiver les notifications Facebook à l’aide de la version de l’application Facebook.

2. Utilisation des Paramètres

Une autre façon de garder les notifications à distance sur vos téléphones consiste à utiliser l’option Paramètres sur vos téléphones.

Cette méthode est beaucoup plus facile et prend moins de temps que d’accéder à l’application et de désactiver les notifications une par une.

Pour utiliser la méthode des paramètres, suivez les étapes indiquées:

Ouvrez “Paramètres” sur vos téléphones.

Sélectionnez l’option “Gestion des applications/Applications”. Cliquez sur “Facebook”. Sélectionnez “Gérer les notifications”. Désactivez l’option “Autoriser les notifications” comme indiqué ci-dessous.

De cette façon, vous pouvez désactiver les notifications Facebook en utilisant les paramètres de votre téléphone.

Pour désactiver les notifications Facebook à l’aide de la version Web de l’application, procédez comme suit:

Ouvrez Facebook sur le Web et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l’icône de votre profil. Sélectionnez ” Paramètres et confidentialité’ Cliquez sur ” Paramètres’ Dans la barre latérale gauche, cliquez sur ” Notifications’ Sélectionnez les types de notifications un par un et désactivez les options mentionnées. Faites-le jusqu’à ce que vous désactiviez chaque notification. Si vous souhaitez uniquement vous débarrasser des sons, faites défiler vers le bas et désactivez les options sonores pour les notifications et les messages.

De cette façon, vous pouvez désactiver les notifications Facebook à l’aide de la version Web de l’application.

Pour activer les notifications Facebook après les avoir désactivées, suivez les mêmes étapes que pour les désactiver. Lorsque vous atteignez l’option Notifications, activez le type de notifications que vous souhaitez recevoir une par une et autorisez-les.

Pour ce faire, ouvrez Messenger sur votre appareil et cliquez quelques secondes sur la boîte de discussion de la personne dont vous souhaitez couper le message. Cliquez sur l’option “Désactiver les notifications”. Sélectionnez si vous souhaitez désactiver uniquement les messages, les appels ou les deux.

Conclusion

Par conséquent, en utilisant les étapes mentionnées dans l’article ci-dessus, vous pouvez désormais désactiver facilement les notifications Facebook à l’aide de vos téléphones, de l’application Facebook et du Web Facebook. Désactivez uniquement la notification pour un seul type ou tous selon votre choix. Profitez de votre temps sans l’interruption constante des mises à jour Facebook.