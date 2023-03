LinkedIn Ads 2023 : faire de la publicité sur LinkedIn

Faire de la publicité en ligne aujourd’hui est l’un des moyens les plus efficaces pour toucher le plus de personnes possible.

Cependant, la mise en place d’un tel système peut prendre du temps. Heureusement, il existe des outils que vous pouvez utiliser afin de vous faciliter la tâche. Parmi les plus populaires figure LinkedIn Ads.

Que faut-il savoir à propos ? Cet article vous renseigne davantage sur le sujet.

C’est quoi LinkedIn Ads ?

LinkedIn Ads est une plateforme publicitaire proposée par LinkedIn, le réseau social professionnel en ligne. Elle permet aux annonceurs de créer et de diffuser des annonces publicitaires ciblées auprès d’une audience professionnelle spécifique.

Les annonceurs peuvent cibler leur public en fonction de critères tels que le lieu, l’entreprise, le secteur d’activité, le poste, les compétences et les centres d’intérêt professionnels des utilisateurs de LinkedIn. Ils peuvent également choisir le format qui leur convient le mieux. Il peut s’agir d’annonce texte, vidéo ou encore d’annonces de contenu sponsorisé.

Avantages LinkedIn Ads

Les avantages de la publicité sur LinkedIn avec LinkedIn Ads sont nombreux. Tout d’abord, cela vous permet de toucher une audience professionnelle qualifiée. En effet, LinkedIn compte plus de 760 millions d’utilisateurs professionnels dans le monde entier, ce qui en fait une plateforme publicitaire très attractive pour toucher une audience professionnelle qualifiée.

Ensuite, LinkedIn Ads propose plusieurs options de ciblage avancées. En tant qu’annonceur, vous avez les pleins pouvoirs sur la définition du lieu, de l’organisation, du domaine d’exercice, du poste, des compétences et des centres d’intérêt professionnels des utilisateurs à qui votre annonce sera destinée. Ainsi, vous êtes plus susceptible d’atteindre des personnes intéressées par votre entreprise ou votre produit.

Inconvénients LinkedIn Ads

En dehors de ses avantages, il faut aussi noter que LinkedIn possède quelques inconvénients à ne surtout pas négliger. Primo, le coût de la publicité sur cette plateforme est beaucoup plus coûteux comparativement aux autres plateformes publicitaires. Cela fait de LinkedIn Ads une option moins accessible pour les petites entreprises ou les budgets plus limités.

Secundo, le ciblage et l’audience sont particulièrement limités avec cette plateforme. Bien vrai, vous avez affaire à des centaines de millions de professionnels, mais cela est peu face au géant Facebook, qui a une audience plus large et plus diversifiée.

Notez aussi que les utilisateurs de LinkedIn ne sont pas trop actifs sur la plateforme. Résultat, vous êtes plus susceptible d’obtenir un faible taux d’engagement pour vos annonces. Enfin, le temps d’optimisation des publications est élevé. Il vous faudra du temps et de l’effort pour améliorer vos campagnes publicitaires en fonction des résultats obtenus.

Quel budget pour LinkedIn ADS ?

Si vous avez déjà réalisé plusieurs campagnes avec LinkedIn Ads, vous devez savoir qu’il n’y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. En effet, le coût de la publicité dépend de nombreux facteurs, tels que le type d’annonce, le public cible et le niveau de concurrence.

La plateforme fonctionne sur un système d’enchères. Autrement dit, les annonceurs enchérissent pour avoir leur annonce diffusée auprès de leur public cible.

Si vous avez beaucoup de concurrents, vous devrez alors vous attendre à payer beaucoup plus que prévu.

Gardez également à l’esprit que lors de l’établissement de votre budget, vous devrez prendre en compte vos objectifs publicitaires et la taille de votre entreprise. La plupart du temps, il est recommandé de commencer avec un budget de test relativement modeste pour évaluer les résultats et ajuster les enchères. Ensuite, une fois que vous avez des résultats positifs, vous pouvez augmenter votre budget publicitaire en conséquence.

Faire du LinkedIn ADs est très simple. Commencez par créer un compte publicitaire sur la plateforme. Pour la création de l’annonce, vous devrez cliquer sur le bouton « Outils marketing » dans le menu déroulant « Outils », en haut de la page et en sélectionnant « Créer une annonce ».

Ensuite, vous devrez procéder au paramétrage de l’annonce en question. Vous aurez notamment à choisir le type d’annonce, à définir le public cible, le budget et le calendrier. Tout ce qu’il vous restera à faire est de finaliser le processus en cliquant sur « créer annonce » pour lancer la campagne publicitaire.

Il est important de noter que la création d’une campagne publicitaire réussie sur LinkedIn Ads nécessite souvent du temps et des efforts. Au vu de cela, il peut être utile de travailler avec un professionnel de la publicité ou d’utiliser les ressources de formation en ligne de LinkedIn pour vous aider à créer des annonces efficaces et rentables.

Pourquoi utiliser LinkedIn ADS ?

Comme évoqué précédemment, LinkedIn offre de nombreuses options de ciblage et vous permet de toucher une audience professionnelle assez large. Outre cet avantage, LinkedIn Ads favorise l’augmentation de la notoriété de votre marque.

Cet outil permet aussi de générer des leads en dirigeant les utilisateurs vers votre site Web ou votre page de destination. Vous pouvez utiliser des formulaires de génération de leads sur LinkedIn pour recueillir des informations sur les prospects et les ajouter à votre liste de diffusion.

Google Ads Vs LinkedIn Ads

Google Ads et LinkedIn Ads sont deux plateformes publicitaires en ligne populaires avec des avantages et des fonctionnalités différents.

En matière d’audience, Google Ads est largement devant LinkedIn Ads. Si vous cherchez à atteindre un public professionnel spécifique, LinkedIn Ads est un meilleur choix.

Si vous voulez par contre toucher un public plus général, Google Ads pourrait être une meilleure option.

En matière d’annonces, les deux plateformes proposent une variété de formats tels que : les annonces de texte, les annonces vidéo, les annonces display, etc. Cependant, Google Ads a une plus grande variété de formats d’annonces que LinkedIn Ads. En termes de budget, sachez que les annonces sur Google peuvent coûter moins cher que les annonces sur LinkedIn en raison de la concurrence.

En somme, LinkedIn Ads est un outil qui vous permet de créer des annonces sur la plateforme LinkedIn afin de toucher des professionnels spécifiques à votre domaine, à travers le monde. Il est facile à utiliser et possède de nombreux avantages