Mail caramail ou GMX : comment accéder à ma messagerie facilement ?

Il n’est un secret pour personne que les services de courrier électronique sont d’une grande importance dans notre quotidien, que leur usage soit professionnel ou privé.

Avec ces outils, il est possible de communiquer, mais aussi d’envoyer et de recevoir tout type de fichier de destinataires proches ou lointains.

Parmi les services de courrier électronique les plus connus, GMX ou Caramail se démarque du lot. Existant depuis plus de deux décennies, il jouit d’une notoriété sans pareille. Vous souhaitez savoir comment bien l’utiliser ? Découvrez tout dans la suite de cet article.

C’est quoi GMX ?

Le Global Message Exchange (GMX) est un service de messagerie électronique originaire d’Allemagne. À la base, il n’avait été conçu que pour servir de messagerie électronique. Mais, avec l’évolution de la technologie, les fabricants ont inclus un site internet, ainsi que les fonctions de répondeur automatique, d’organisation d’e-mails, d’agenda, de carnet d’adresses, de messagerie instantanée et les offres d’accès au réseau Internet.

Créé en 1998, GMX jouit toujours d’une notoriété remarquable de nos jours. En effet, malgré sa vingtaine d’années d’expérience, il compte encore plus de treize millions d’utilisateurs à travers le monde. On les retrouve essentiellement en Allemagne, en France, mais aussi en Suisse.

Cet engouement s’explique par les nombreux atouts qu’il présente. En effet, GMX propose un design moderne et assez captivant. Aussi, met-il à disposition différents thèmes permettant à chaque utilisateur de personnaliser son interface selon ses goûts. De même, GMX vous permet de profiter de la fonctionnalité d’antispam automatique. Celle-ci vous assure une meilleure organisation et un filtrage optimal de vos mails. Elle vous protège des virus et chevaux de Troie.

En tant que nouvel utilisateur de GMX, il peut arriver que vous oubliiez votre adresse e-mail. Heureusement, il existe une manière simple et rapide pour la retrouver.

En effet, si vous êtes sur chrome, commencez par cliquer sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit et appuyez sur Paramètres. Ensuite, cliquez sur « Remplissage (saisie) automatique », puis sur « Mots de passe ».

À ce niveau, vous verrez une liste des sites que vous avez consultés. Pour retrouver plus rapidement GMX dans cette liste, faites une recherche dans le champ dédié. Une fois que le site apparait, cliquez sur l’icône œil placée à côté pour révéler votre nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe.

L’accès à votre boite mail GMX peut se faire depuis le site officiel ou l’application mobile. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre compte à l’aide de votre adresse email et votre mot de passe. Une fois dans le compte, vous pourrez consulter vos e-mails ou envoyer des messages.

Se connecter à sa boite de messagerie GMX n’a rien de difficile. Cela se fait en un tour de main. Vous devez d’abord vous rendre sur le site officiel de GMX, c’est-à-dire GMX.FR. Ensuite, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de page à droite de la page d’accueil. Cela ouvrira une session composée de deux lignes. Remplissez celles-ci en inscrivant votre adresse mail, ainsi que votre mot de passe. Enfin, validez le processus en pressant la touche « connexion ». Vous serez ainsi directement redirigé vers la boîte de réception.

Créer une boîte mail GMX est l’une des choses les plus simples à faire. Pour y arriver, vous devez d’abord vous rendre sur le site de GMX. Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous » situé en haut à droite. Cela fera apparaitre un formulaire que vous devrez remplir avec vos informations personnelles, notamment votre nom, votre adresse et votre date de naissance.

Ensuite, il vous sera demandé de définir l’adresse email de votre choix et un mot de passe pour obtenir votre mail.

L’email se présente sous la forme MONPSEUDO@GMX.FR. Concernant le mot de passe, il doit avoir une longueur de 8 caractères au minimum pour être fiable et sécurisé.

Après cela, vous pouvez maintenant cliquer sur entrée. Enfin, vous recevrez un captcha de sécurité à compléter. Pour finir, lisez et acceptez les termes et conditions. Vous pourrez enfin accéder à votre nouvelle boîte mail gratuite et commencer à l’utiliser. À noter que vos données resteront confidentielles. GMX dispose d’un système de sécurité avancé qui permet de protéger vos informations.

Vous avez supprimé certains de vos e-mails par erreur ? Sachez qu’il est bien possible de les récupérer. Pour cela, vous devez vous rendre dans le dossier « Corbeille ». Une fois à l’intérieur, sélectionnez les e-mails supprimés par accident dans la liste qui s’affiche. Ensuite, cliquez « Récupérer ».

Après cela, vos mails seront restaurés et vous pourrez à nouveau les consulter. Toutefois, sachez que la récupération des mails ne sera possible que si leur temps de stockage n’est pas expiré. Celui-ci est généralement de 1 jour. Il est tout de même possible de personnaliser ce temps de stockage des e-mails dans le dossier Corbeille.

GMX offre la possibilité à ses utilisateurs de supprimer définitivement leur boîte de messagerie. Pour cela, quelques instructions simples sont à suivre. En effet, vous devez :

commencer par cliquer sur l’icône accueil tout en haut de la page ;

appuyer ensuite sur « Mon compte » ;

cliquer maintenant sur « Supprimer le compte » ;

confirmer en appuyant sur « Supprimer compte » ;

saisir votre mot de passe ;

sélectionner « Sauvegarderles modifications » et le tour est joué !

Votre compte GMX Caramail est enfin supprimé. À noter que votre adresse e-mail restera bloquée durant une année pour des raisons de sécurité. Cela empêche en effet toute personne de créer un compte en l’utilisant.

Votre compte peut être désactivé à la suite d’un piratage, ou en raison du non-respect des conditions d’utilisation fixées, ou encore à la suite d’une infraction. Mais, n’ayez aucune crainte, car il est bien possible de le réactiver. Pour cela, il suffit de vous connecter à votre compte et de contacter le support de GMX. Ce service vous fera passer un test. Par la suite, vous aurez de nouveau accès à votre adresse mail. Toutefois, sachez que votre compte ne sera pas réactivé :