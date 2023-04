Comment caster mytf1 sur mon téléviseur de salon

Il est de plus en plus facile de regarder du contenu en ligne sur un grand écran ; ceci grâce aux technologies de connectivité moderne.

Cependant, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour caster des émissions de télévision, comme celles de MYTF1, sur leur téléviseur en direct.

Souhaitez-vous connaître les solutions possibles à ces problèmes courants ? Voici un tour d’horizon sur les différentes méthodes pour caster MYTF1 sur votre téléviseur.

Vous avez plusieurs options en fonction de l’appareil que vous utilisez. Il faudra toutefois utiliser MYTF1 Max pour avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Caster TF1 avec un Chromecast

Si vous avez un Chromecast, vous pouvez diffuser du contenu en utilisant l’application MYTF1 et en cliquant sur le bouton « Cast » dans le coin supérieur droit de l’écran. Veillez à ce que la passerelle multimédia et votre smartphone ou tablette soient reliés au même réseau Wi-Fi. L’émission devrait alors être diffusée sur votre téléviseur.

Caster TF1 avec une clé Fire TV

Outre la technologie sans fil (cast) de Google, vous pouvez également vous servir d’une clé Fire TV pour caster MYTF1. Sur l’application MYTF1, allez sur l’option « Diffuser avec… » dans le menu de partage de votre support mobile. Sélectionnez l’outil Fire TV parmi les appareils disponibles pour lancer la diffusion.

Caster TF1 avec une smart TV

Si vous avez une smart TV, l’application MYTF1 peut être exploitée directement sur votre TV pour visionner du contenu en direct ou non. D’abord, trouvez l’application MYTF1 sur votre smart TV et installez-la. Il faudra par la suite vous connecter avec vos identifiants MYTF1 pour regarder des vidéos en streaming ou sur YouTube.

Pourquoi je ne peux pas caster MYTF1 ?

Si vous ne pouvez pas caster, c’est peut-être parce que votre appareil n’est pas connecté au même réseau Wi-Fi que votre support mobile. Vérifiez que votre clé Chromecast ou Fire TV est branchée et allumée. La comptabilité de la chaîne avec l’application utilisée peut aussi en être la cause. Ainsi, si vous êtes sur MYTF1, il faudra faire un abonnement MYTF1 MAX qui est une formule replay bien plus complète, compatible avec la plupart des chaînes du groupe multimédias.

Quelle application pour regarder TF1 avec Chromecast ?

Pour regarder TF1 avec Chromecast, vous pouvez utiliser l’application MYTF1 via Molotov. Vous pouvez la télécharger depuis le Play Store ou l’App Store de votre téléphone. Cependant, il est à noter que vos options de visionnage ainsi que l’accès aux chaînes sont assez limités. L’application qui offre le plus de possibilités, c’est MYTF1 MAX. Avec cet abonnement, vous pourrez regarder vos contenus au travers du site web mytf1.fr ou par MYTF1.

Si vous avez une Google TV, vous pouvez installer l’application MYTF1 sur votre appareil pour regarder des émissions en direct. Recherchez l’application MYTF1 dans le Google Play Store et installez-la. Vous devrez vous connecter avec vos identifiants MYTF1 pour accéder au contenu. Sélectionnez ensuite vos chaînes favorites. Pour ce faire, ouvrez l’onglet « En direct » de Google TV, puis recherchez vos canaux, que vous mettrez dans les favoris.

Pour caster les chaînes TV, vous pouvez utiliser un Chromecast, une clé Fire TV ou une smart TV, comme expliqué précédemment. Vous devrez :

appareiller votre support mobile et votre téléviseur au même Wi-Fi ;

ouvrir l’application de contenu choisi ;

trouver et cliquer sur l’onglet « cast » ;

sélectionner l’identifiant de votre Tv et le tour est joué.

L’opération est réussie lorsque la couleur de l’icône « cast » change.