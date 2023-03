Comment nettoyer une machine à laver le linge avec les astuces de Grand-mère ?

Aperçu Nom Prix 1 Cadeaux.com Couverture à manches Personnalisable - Grand Mère 44,95 € 2 Cadeaux.com Cadre gravé I Love Grand-Mère 29,95 € 3 BALLISTOL Huile Remède de grand-mère Néo-BALLISTOL 100 ml - 16,95 € 4 HommeBijoux Bagues/alliances - bague anneau homme femme acier language universel gravure grand-mère 8,90 €

Après utilisation, l’intérieur d’une machine à laver accumule de la saleté, des fils, des cheveux, de la laine, etc. De plus, si le détergent n’est pas utilisé correctement, des résidus de savon, des minéraux et des gouttelettes d’eau en excès peuvent se déposer à l’intérieur du lave-linge.

Ils forment une fine pellicule et obstruent le mécanisme. Cela réduit l’efficacité du processus de lavage et peut également provoquer des odeurs désagréables dans le linge. Pour éviter cela, il est important d’apprendre à nettoyer correctement votre machine à laver.

Alors, comment s’y prendre ? Quelles sont les meilleures astuces ? Quelles dispositions prendre ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, alors vous faites bien de tomber sur cet article. Nous vous invitons à y découvrir les réponses à vos questions.

Il existe de nombreuses astuces de Grand-mère pour laver votre machine à laver. Vous pouvez utiliser le vinaigre, le bicarbonate de soude, le percarbonate de sodium, l’eau de Javel, etc. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

Le vinaigre

Avec l’aide du vinaigre, il est possible de débarrasser la machine du tartre et des odeurs désagréables. Pour ce faire, versez 200 à 250 millilitres de vinaigre de table directement dans le tambour et faites tourner la machine sur le cycle de lavage le plus chaud, à une température d’au moins 60º C. Ne vous inquiétez pas, l’odeur de vinaigre disparaîtra pendant la phase de rinçage.

Le bicarbonate de soude

Le pH élevé d’une solution de bicarbonate de soude en fait un excellent produit pour éliminer les graisses et les taches organiques. Ajoutez seulement deux cuillerées à soupe de bicarbonate de soude dans le bac à linge. Il suffit de verser du bicarbonate de soude dans le compartiment à poudre, de verser du vinaigre dans le tambour et d’enclencher le lavage « à chaud ». Ensuite, vous devez rincer à eau.

Percarbonate de sodium

Recherchez dans les magasins de l’eau de Javel contenant du percarbonate de sodium. Il nettoie très bien la machine à laver et élimine les mauvaises odeurs. Il est plus efficace que le bicarbonate de soude, mais plus sûr que l’eau de Javel. Il est important de noter que le percarbonate de sodium ne peut pas être utilisé avec du vinaigre.

Acide citrique du citron

Vous aurez besoin de 100 g d’acide citrique et de 200 g d’acide ascorbique. Celui-ci doit être dilué dans 3 litres d’eau préalablement portée à ébullition. Laissez la solution refroidir à 40 degrés et versez-la dans le tambour. Une petite quantité peut également être versée dans le tiroir à lessive. Lancez le lavage avec un tambour vide.

Eau de Javel

Versez 100 millilitres d’eau de Javel dans le tiroir à linge et la même quantité dans le tambour. Effectuez un lavage à chaud avec un tambour vide. Si possible, arrêtez le processus de lavage dès que le tambour est plein d’eau. Laissez le lave-linge dans cette position pendant une heure et poursuivez le lavage.

À la fin du lavage, lancez deux cycles de rinçage supplémentaires, et la première fois, vous pouvez ajouter 50 g de vinaigre dans le compartiment. Une fois le lavage terminé, il convient d’essuyer l’intérieur de la porte et de laisser sécher les joints d’étanchéité.

Les avantages du nettoyage d’une machine à laver régulièrement

L’humidité et les températures élevées des machines à laver constituent un environnement idéal pour la croissance et la propagation des bactéries et des moisissures. De plus, cela entraîne l’accumulation de calcaire sur les éléments chauffants. Par ailleurs, le sel et la rouille sont présents dans l’eau.

La saleté et le sable sont aussi présents dans le tuyau d’aspiration. De petits objets s’infiltrent également dans le filtre de la pompe de puisard. La seule chose permettant d’éliminer ces saletés et de prévenir les obstructions est le nettoyage. Cela permet d’éviter des problèmes futurs et de prolonger la durée de vie de l’équipement.

Les inconvénients de nettoyer une machine à laver

Le nettoyage excessif d’une machine à laver avec des produits chimiques peut endommager ses composants. C’est pourquoi il est recommandé de procéder au nettoyage complet une fois tous les quatre mois. Toutefois, si vous utilisez quotidiennement l’appareil, il est préférable de le nettoyer une fois par mois.

Où faut-il mettre le vinaigre blanc dans la machine à laver ?

Les principaux problèmes avec le tambour de la machine à laver sont la formation de tartre et l’apparition d’une odeur désagréable de marais. Le tartre se forme du fait que l’eau du robinet contient des sels dissous de calcium et de magnésium. Par conséquent, le tambour est l’endroit idéal où il faut mettre le vinaigre blanc pour le nettoyage de la machine.

Pour pouvoir bien enlever les tartres d’une machine à laver, vous aurez besoin de l’acide citrique, du bicarbonate de soude ou des détartrants commerciaux spéciaux. Voici comment les utiliser efficacement :

Retirez la plaque et rincez le bac à détergent ; Prenez 3 cuillères à café de soude et 150 g d’acide citrique ; Mélangez bien ; Versez dans le bac ; Mettez la machine vide en marche et réglez-la sur le programme à la température la plus élevée ; Lorsque le lavage est terminé, lancez le cycle de rinçage supplémentaire pour éliminer complètement les restes de soude et d’acide.

Enfin, laissez la porte ouverte jusqu’à ce que le tambour soit complètement sec.

Nettoyez le filtre du lave-linge uniquement à la main. Posez une serviette sèche sur le sol, placez un récipient sous le couvercle. Lorsque vous retirez le filtre, de l’eau peut s’écouler de l’appareil.

Ouvrez alors hardiment le couvercle et retirez le bouchon. Retirez manuellement les débris qui se sont accumulés à l’intérieur. Si nécessaire, traitez la surface avec un détergent et essuyez-la.

Pourquoi nettoyer le filtre de la machine à laver ?

Tout ce qui ne se dissout pas pendant le processus de lavage s’accumule dans le filtre de la machine à laver : sable, cheveux, poils d’animaux.

Il y a aussi les petits objets laissés dans les poches, par exemple les pièces de monnaie.

Avec le temps, le filtre se bouche et ne laisse plus passer l’eau.

Pour éviter cette situation, nettoyez le filtre du lave-linge tous les trois mois.

Où se trouve le filtre sur une machine à laver ?

En général, le filtre se trouve en bas de l’avant de l’appareil, derrière un couvercle en plastique.

La plupart des lave-linges sont équipés d’un tuyau de vidange qui permet d’évacuer l’eau. Cela permet d’éviter que l’eau ne s’écoule sur le sol. Pour ce faire, placez une grande serviette sur le sol entre la base et l’avant de la machine à laver. Il est conseillé de placer une grande serviette plutôt que plusieurs, car elle nécessite moins de lavage.

Ouvrez la porte du siphon (située en bas de la façade du lave-linge), où se cachent le filtre et le tuyau, et sortez le petit tuyau de vidange. Placez-le dans l’évier et laissez l’eau s’écouler jusqu’à épuisement. Vous pouvez secouer le lave-linge pour faciliter l’écoulement de l’eau. Il n’y a rien de plus facile que de vider le lave-linge !