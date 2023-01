Google Flights : Service de recherche de réservation de vols en ligne

Si vous voyagez souvent et que vous recherchez un outil efficace pour trouver et réserver facilement vos vols en ligne, Google Flights est la solution.

En effet, ce moteur de recherche vous donne un aperçu de toutes les options de réservations sur votre destination afin de vous aider à réaliser la meilleure affaire.

Découvrez ci-dessous plus d’informations sur le Service de recherche de réservation de vols en ligne

Grâce aux avancées technologiques de ces dernières années, il est désormais possible de trouver un vol pas cher en ligne.

Si vous utilisez Google Flights, commencez par accéder à ce service et renseignez votre point de départ et votre destination.

En haut de votre écran, vous trouverez un bouton permettant de sélectionner le type de billet que vous recherchez. En haut de cette même page, vous trouverez un bouton qui vous permet de préciser le nombre de passagers ainsi que la classe de réservation.

Cliquez ensuite que le calendrier à côté pour indiquer vos dates. Vous verrez s’afficher toutes les options de réservations disponibles. Sélectionnez « Réserver sur Google » pour effectuer votre opération de réservation auprès de la compagnie aérienne sans pour autant quitter le moteur de recherche. Suivez les instructions pour finaliser la réservation de votre vol.

Pour acheter votre billet d’avion en utilisant Google Flights, commencez par filtrer les résultats affichés.

L’idée est de trouver les meilleures offres sur votre destination. Une fois que vous trouvez un vol qui vous intéresse, cliquez dessus pour acheter votre billet.

Assurez-vous de choisir également un vol de retour si vous souhaitez faire le voyage aller-retour avec la même compagnie. Consultez ensuite la page « Récapitulatif du voyage » pour voir toutes les informations concernant votre vol.

Vous y trouverez non seulement les prix des vols et les horaires, mais également les conditions de voyage et les services disponibles. Il vous suffira ensuite de quelques clics pour finaliser le processus d’achat sur le site web de la compagnie aérienne choisie.

Quand réserver un billet d’avion au meilleur prix ?

Pour voyager moins cher, il faut savoir quand réserver son billet d’avion. En effet, les prix des vols varient largement en fonction de la période. Il revient donc à chaque voyageur de savoir quand réserver pour réaliser une bonne affaire. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, attendre le week-end pour acheter son billet d’avion n’est généralement pas une bonne idée.

En effet, de nombreuses personnes voyagent pendant le week-end. Les compagnies aériennes profitent souvent de la situation pour augmenter leurs tarifs. Vous risquez donc de payer plus cher si vous attendez la dernière minute pour acheter votre billet. Prenez plutôt l’habitude de réserver votre billet en semaine, et ce, des jours à l’avance afin de profiter des meilleurs prix.

Selon le cas, il est tout à fait possible de changer sa devise en euro au moment d’acheter son billet d’avion en ligne. Pour ce faire, accédez à l’outil Google Flights, puis appuyer sur l’icône à trois points qui s’affiche à l’écran. Sélectionnez ensuite l’option « Changer la devise » pour pouvoir payer en euro.

Concurrents du service réservation de vols en ligne

Il existe aujourd’hui de nombreux concurrents à Google Fligths. Si certains de ces outils sont appréciés pour leur efficacité quand il s’agit de rechercher un vol en ligne, ils n’offrent pas autant d’avantages que l’outil de Google. En plus d’aider ses utilisateurs à trouver rapidement un vol au meilleur prix, Google Flights permet aussi d’avoir des idées de destinations de voyage. Vous pouvez donc compter sur ce moteur de recherche pour décider de là où vous allez passer vos prochaines vacances.

Maintenant que vous en savez davantage sur Google Flights, il vous revient de l’adopter pour profiter des nombreux avantages qu’il offre.

