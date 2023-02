AVIS Sonos ROAM SL Haut-parleur WiFi et Bluetooth AirPlay2 – 10 heures d’autonomie

L’envie grandissante des amoureux du son à avoir de l’ambiance partout où ils se déplacent amène les constructeurs d’appareils de musique à réfléchir à des solutions intéressantes et plus innovantes.

C’est ainsi que sont apparues récemment les enceintes SONOS ROAM SL. Ces appareils de musique sont non seulement dotés d’une grande discrétion, mais restent très performants et bien audibles.

Pour en savoir davantage sur les enceintes SONOS ROAM SL, poursuivez la lecture de ce billet.

Qu’est-ce que l’enceinte SONOS ROAM SL

L’enceinte SONOS ROAM SL est un petit appareil de musique qui grâce à ses performances et fonctionnalités permet de débiter du son agréable. Sa petite taille et ses dimensions permettent de l’emmener partout avec soi.

L’appareil donne la possibilité de jouer de la musique non seulement via Bluetooth depuis son ordinateur ou son téléphone, mais également à partir d’Internet lorsqu’un réseau WiFi est disponible.

Fabriqué avec un maximum de précision, l’enceinte SONOS ROAM SL apporte une certaine clarté et permet d’avoir du son comblant toutes les attentes. Doté d’une autonomie de lecture en continu de 10 h, c’est l’équipement parfait pour les aventuriers et pour les amoureux de longs voyages.

Pour connecter son appareil SONOS ROAM SL au Bluetooth, il faudrait d’abord s’assurer qu’il est configuré en utilisant l’application SONOS.

Ensuite, il faut vérifier que l’appareil est allumé et qu’il n’est pas en veille.

S’il n’est pas allumé, appuyez sur le bouton d’alimentation qui se situe à l’arrière gauche en le maintenant enfoncé pendant deux secondes.

Une fois allumé, allez ensuite dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone ou ordinateur puis sélectionnez le Sonos au niveau de la liste des appareils disponibles. Lorsque la connexion est établie, une tonalité vous le fera savoir et le voyant d’état changera sa couleur rouge en une couleur bleue fixe. La liaison ainsi établie, vous pourrez commencer à jouer vos musiques.

Avantages Sonos ROAM SL

Le Sonos ROAM SL offre est conçu pour offrir de nombreux avantages à ses utilisateurs. D’abord, il faut dire qu’il s’agit d’un appareil qui favorise une expérience d’écoute, quel que soit le lieu où l’on est. Il se connecte facilement à tous les téléphones et ordinateurs dotés de la fonctionnalité Bluetooth. En plus, il est automatique et donne un son filtré grâce à son haut-parleur de dernière génération.

En dehors de ces avantages, le sonos ROAM SL est d’une grande résistance, car supportant les chocs et pouvant être utilisé même sous la pluie.

L’autonomie de sa batterie avoisinant 10 h permet de l’utiliser sur une longue durée avant qu’il ne se décharge.

Aussi son design épuré permet de le placer partout dans n’importe quelle pièce d’une maison puisqu’il s’intègre facilement à tout type de décor.

Inconvénients Sonos ROAM SL

Comme toute œuvre humaine, Sonos ROAM SL ne présente pas que des avantages. Cependant, il faut dire qu’il s’agit de détails minimes qui n’enlèvent rien à sa performance et ses fonctionnalités. Le défaut principal de cet appareil est lié à la conception de son bouton d’alimentation. Sur tous les Sonos ROAM SL, l’emplacement de celui-ci n’est pas toujours le même.

Ainsi, si vous n’êtes pas un habitué, il peut arriver que vous vous trompiez parfois en utilisant différents appareils de ce type. Par conséquent, la conception du bouton d’alimentation peut ne pas être pratique pour certaines personnes.

Pour mieux profiter du Sonos Roam, vous devez le connecter au Bluetooth comme décrit précédemment ou plutôt l’associer au WiFi.

Ensuite, pour l’utiliser, vous avez la possibilité de le placer à proximité d’une étagère ou d’un mur. Pour améliorer les performances de l’appareil, vous pouvez laisser un espace de 2,5 cm environ entre celui-ci ou le mur.

Cependant, vous devrez éviter d’exposer l’enceinte Sonos ROAM à une forte intensité de soleil ou à la lumière.

Il est possible de le poser à la verticale ou à l’horizontale n’importe où vu qu’il ne prend pas assez d’espace. Généralement, il est très stable même sur les surfaces irrégulières.

Pour utiliser Sonos ROAM sans WiFi, vous devez forcément le faire en activant votre Bluetooth. En effet, l’appareil marche soit avec le Wifi ou le Bluetooth. En l’absence d’une connexion WiFi, vous n’aurez plus d’autres choix que d’utiliser sa fonctionnalité Bluetooth. Par ailleurs, si vous devez utiliser le Bluetooth, assurez-vous que l’appareil est bien configuré.

Pour allumer l’enceinte Sonos ROAM afin de le connecter au Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton d’alimentation situé à l’arrière ou le faire carrément via un câble USB. Lorsque le voyant de l’appareil commencera par clignoter, sachez que l’appareil est ainsi prêt à être configuré.

Pour savoir si son appareil Sonos Roam est chargé, il va falloir vérifier le niveau de batterie. Ainsi, pour avoir une idée du niveau de charge de l’appareil, il faut ouvrir l’application Sono et rechercher le nom du vôtre au niveau de l’onglet « système ». Une fois l’appareil retrouvé, le niveau de batterie s’affichera dans l’angle droit complètement en haut de l’appareil.

Par ailleurs, il est possible de mettre l’appareil à la charge quand bien même il est en pleine utilisation. Pour cela, il suffit de le brancher à une source d’alimentation et le tour est joué. Pour s’assurer que l’appareil prenne bien la charge, il faut veiller à ce que l’indicateur de charge de batterie apparaisse sur son tableau d’affichage.

Sur votre iPad ou iPhone, il est possible de faire une diffusion Airplay avec Sonos. Pour cela, une fois sur l’appareil, aller vers le menu « centre de contrôle » tout en faisant glisser le doigt vers le bas depuis le haut de l’écran. Ensuite, cherchez à repérer la carte audio et appuyer sur l’icône « AirPlay ».

Lorsque cela est fait, il faut à présent sélectionner un ou de différents produits Sonos afin de diffuser un même flux audio sur tous les produits pour lesquels la fonction AirPlay est intégrée. Pour finir, il faut également retenir qu’il est possible de lire des audios AirPlay en utilisant directement un certain nombre d’applications à l’instar d’Apple Music