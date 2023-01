Avis sonos ARC – DOLBY ATMOS : avantages et inconvénients

Qu’est-ce que sonos arc DOLBY ATMOS ?

Très appréciée par le grand public, la Sonos Arc Dolby Atmos est une barre de son techniquement et acoustiquement plus avancée. C’est un dispositif composé de 11 haut-parleurs disposés en 5.0.2, de 8 woofers médium et graves, de 3 tweeters, et de 4 micro longue portée. Chaque haut-parleur dispose également d’un ampli dédié qui favorise la puissance sonore. C’est une barre qui offre une meilleure sonorité, et compatible au home cinéma.

AVIS : Avantages barre de Son Sonos Arc

En premier lieu, la Sonos Arc est une barre facile à installer. Elle est placée juste en bas du poste téléviseur horizontalement, et se connecte avec un câble HDMI contenu dans l’emballage.

Quant au rendu de la barre de son, elle répond parfaitement à l’espérance de plusieurs utilisateurs. C’est une enceinte qui a une puissance sonore impressionnante. Le son est propre, clair et offre une meilleure présence vocale. Que vous soyez un passionné de la musique ou de série Netflix, la Sonos Arc vous procure une sonorité agréable.

Il y a surtout une spatialisation en stéréo et une bonne texture audio. Bien que la bulle Dolby atmos ne soit pas aussi élevée, on peut dire que la barre Sonos Arc procure une maîtrise de l’acoustique. Le rendu est encore plus parfait grâce à la calibration à réaliser avec votre iPhone via Trueplay.

Aussi, il faut ajouter que la barre Sonos Arc peut être utilisée en complémentarité avec d’autres dispositifs de cette marque. Ainsi, si vous souhaitez avoir un son plus percutant, il est possible de joindre un subwoofer ou des enceintes Sonos. Vous pouvez également profiter de l’utilisation avec d’autres applications de musique installées sur votre téléphone, en dehors de celle de la marque.

AVIS : Inconvénients barre de Son Sonos Arc

Barre de son moderne, le Sonos Arc ne présente pas que des points positifs. Elle a également quelques inconvénients remarqués par le grand public.

D’abord, c’est une barre de son Dolby atmos dont le tarif arrange peu d’utilisateurs. Comparativement aux créations de la même catégorie, ce point reste une problématique pour l’acquisition de la Sonos Arc. Il y a également un défaut à souligner par rapport au rendu.

En effet, le dispositif permet d’avoir un surround impeccable dans l’horizontale, mais sa disposition et sa forme ne favorisent pas une immersion sonore dans la verticalité. Même avec les réglages au niveau de l’égaliseur, le rendu est toujours moins percutant dans ce sens. En plus de cela, on note l’impossibilité aux utilisateurs de smartphone Android de faire une calibration précise. Seuls les détenteurs d’iphone ont cette chance d’avoir la présence du son de façon optimale dans la pièce. Cela ne pourrait donc ravir les utilisateurs d’Android passionnés de la marque Sonos.

De même, la Sonos Arc n’est pas compatible avec le DTS. Son utilisation peut également être moins pratique, car l’enceinte est dépourvue d’un écran ou d’indicateur pouvant préciser le niveau du volume ou d’autres précisions importantes. Certains utilisateurs déplorent également la connectique minimaliste qui, selon eux, présente un risque considérable et limitent les options d’utilisation de la Sonos Arc.

Home Cinéma et Dolby Atmos

Lorsque vous disposez d’une barre audio Dolby Atmos, l’un des avantages intéressants est la qualité du son. En home cinéma, c’est un détail crucial qui vous permet de suivre les conversations, que vous soyez en face de l’écran ou hors champ. Le dolby Atmos offre une immersion sonore en 3D audios. Les scènes sont plus réalistes, car vous profitez d’une ambiance sonore tridimensionnelle (en largeur, en hauteur et en profondeur).

En clair, le dolby Atmos vous précise les différents sons dans le bruit d’un hélicoptère, au point où vous le percevez au-dessus de votre logement. La scène est similaire s’il s’agit d’un véhicule ou de la sirène des forces de l’ordre dans une série Netflix. Le niveau de réalisme du Dolby atmos en home cinéma est donc très élevé. C’est notamment ce que Sonos Arc vous offre en musique ou en home cinéma.

AVIS Sonos Arc : ERGONOMIE ET DESIGN :

En ce qui concerne l’ergonomie et le design de Sonos Arc, elle dépasse largement les attentes. C’est une barre dont l’installation est faite en horizontale. En place, la longueur est de 1,1 mètre et sa hauteur mesure 8,7 centimètres. Une dimension qui facilite la disposition, car elle exige peu d’espace. La Sonos Arc porte une grille composée de plusieurs trous, qui lui concède un design sobre.

Pour son installation, vous n’avez pas besoin d’une connexion Bluetooth ou de plusieurs câbles. La connectique est minimaliste, ce qui signifie que vous utilisez un seul câble HDMI, compatible avec la télévision. La possibilité de faire un réglage de son au niveau de l’égaliseur et de Trueplay permet d’avoir un rendu optimal.

Les autres produits SONOS qui peuvent etre coupler avec SONOS ARC :