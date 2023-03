Les meilleures imprimantes de 2023 : Impression haute gamme

Quelle imprimante faut-il choisir en 2023 pour ses travaux ?

Que ce soit pour les tâches au bureau ou pour des besoins personnels, il est désormais difficile de se passer d’une imprimante.

Si cette merveille a été inventée pour imprimer du texte ou des images sur un support papier externe, on se rend compte qu’elle a connu de grandes évolutions.

D’ailleurs, il est difficile de faire un choix, car il existe désormais plusieurs modèles sur le marché.

Si vous envisagez d’acheter une imprimante en 2023, ce guide vous oriente parfaitement pour faire les bons choix.

En premier lieu, il faut préciser que la plupart des imprimantes modernes disposent d’un scanner intégré. Cela permet à l’imprimante d’avoir les fonctions de photocopieuse, de scanner et parfois de télécopieur. On les parle d’imprimante multifonction ou All-In-One (AIO). N’oubliez donc pas de vérifier ce critère à l’achat, car toutes les imprimantes ne sont pas des AIO.

Ensuite, vous devez connaitre la technologie d’impression qu’il vous faut. Généralement, on distingue les imprimantes laser et les imprimantes à jet d’encre. La deuxième catégorie d’imprimante est moins couteuse à l’achat, mais son entretien coute plus cher. Ce qui est tout le contraire des imprimantes laser.

Le cout par page est un autre critère dont vous devez tenir compte avant d’acheter votre imprimante. Pour obtenir ce chiffre, vous devez diviser le prix de la cartouche par le nombre de pages qu’elle doit produire. Il faut tout de même notifier qu’il s’agit d’une estimation, car la consommation d’encre peut varier.

L’imprimante HP Envy Pro 6455e

En plus de sa fonction primaire d’imprimante, cet appareil vous permet également de numériser, de copier et de télécopier. De plus, il dispose d’une fonction de commande vocale qui vous permet d’effectuer vos différentes tâches, quel que soit votre emplacement et sans toucher un seul bouton. Si vous désirez en finir avec les câbles pour la liaison d’une imprimante à votre ordinateur, cette la connectivité Wifi embarquée vous sera très utile.

La qualité d’impression de ce modèle est convenable pour une imprimante à jet d’encre de bas de gamme. Vous pouvez avoir une bonne qualité, même pour les polices un peu plus petites. La qualité des photos est également bonne, mais elle n’offre pas la même gamme de couleurs qu’une imprimante de quatre ou six cartouches. Il faut rappeler que cette imprimante n’utilise que deux cartouches d’encre.

L’imprimante économique Epson Expression Home XP-4100

Si vous êtes à la recherche d’une imprimante avec un parfait équilibre entre les fonctionnalités et un faible cout, l’Epson Expression Home XP-4100 est ce qu’il vous faut. Il s’agit également d’un AIO avec un encombrement réduit. Vous n’avez donc pas besoin d’un grand espace pour l’installer.

La résolution de numérisation de ce bijou est de 1200 DPI avec une vitesse d’impression est de 7 ppm pour le noir et de 4 ppm pour la couleur.

L’inconvénient de cette imprimante est la faible précision des couleurs. Elle ne vous sera pas d’une grande utilité si vous désirez imprimer des photos. Toutefois, elle est recommandée pour un usage occasionnel.

L’imprimante HP Color LaserJet Pro Multifonction M479fdn

Pour un bureau à la maison, cette imprimante est la plus recommandée. Avec cette merveille, vous n’avez plus besoin d’être présent pour une impression ou une copie, car elle dispose d’un bac à papier de 300 pages et d’un chargeur de 50 pages.

De plus, vous ne perdez plus du temps à réintroduire du papier pour les documents recto verso grâce à sa fonction d’impression recto verso automatique. Ce périphérique est également rapide, car il s’agit d’une imprimante laser couleur associée à une grande capacité.

La vitesse d’impression de cette machine à imprimer est d’environ 17 ppm pour la couleur et de 28 ppm pour le noir, ce qui rend la qualité d’impression excellente. Le texte est net et vous n’avez aucune bavure sur vos documents professionnels.

L’Epson Expression Photo XP-970 : la meilleure imprimante photo

Si vous êtes à la recherche d’un appareil pour imprimer de belles photos, vous devez opter pour l’Epson Expression Photo XP-970. La gamme de couleurs de cette imprimante est difficile à battre pour son prix d’achat.

Cet appareil vous fait bénéficier d’une commande vocale et d’une connectivité standard sous la forme d’un port USB 2.0, du Wifi et du Wifi Direct. Vous bénéficiez également de la prise en charge d’un grand nombre de cartes SD et Micro SD.

Toutefois, le principal inconvénient de cette imprimante est la lenteur d’exécution. De plus, elle ne peut contenir qu’une seule feuille de papier à la fois.

Le Canon Pixma TR150 : la meilleure imprimante portable

Avec un poids d’environ 2 kilogrammes et des dimensions de 12,7 x 7,3 x 2,6 pouces lorsqu’elle est fermée, cette Pixma TR150 se fait suffisamment petite pour se glisser dans votre sac à dos. S’il faut noter que le bloc-batterie en option ajoute un peu plus de poids, cette légère augmentation en vaut la peine si vous recherchez un appareil que vous pourrez utiliser partout.

Malgré sa petite taille, ce périphérique peut prendre en charge des formats de papier standard 8,5 x11. Grâce à ses deux cartouches d’encre, vous pouvez imprimer tout ce que vous désirez, de simples documents texte aux photos nettes et brillantes. Toutefois, les vitesses d’impression ne sont pas élevées (5,5 ppm pour la couleur et 9 ppm pour le noir et le blanc).

La Canon Pixma TR150 est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et macOS. Elle peut également fonctionner sur Android et iOS grâce à l’application Canon Print.

Le Canon Maxify GX6021 : la meilleure imprimante à réservoir d’encre

Si vous êtes à la recherche d’une machine à imprimer 3 en 1 rapide, économique et fiable pour votre entreprise, le Canon Maxify GX6021 et ce qu’il vous faut. Ce bijou dispose de quatre réservoirs contenant chacun entre 132 et 167 ml d’encre.

Cette imprimante est assez compacte pour s’intégrer facilement dans un petit bureau ou à domicile. Le bac à papier peut contenir jusqu’à 100 feuilles de format A4. La vitesse d’impression de cette merveille est de 15,5 ppm pour l’impression couleur, mais elle peut atteindre 24 ppm.

De plus, vous pouvez utiliser le Wifi pour vous connecter à la GX6021. Elle dispose également d’un port LAN pour une connexion filaire. Si vous le désirez, vous pouvez vous y connecter avec un câble USB.

L’avantage majeur d’une imprimante à jet d’encre est que le cout d’achat est nettement inférieur à celui d’une imprimante laser. Par contre, l’imprimante à jet d’encre propose des cartouches d’encre moins endurantes.

Ce type d’imprimante est recommandé pour un usage occasionnel, notamment chez les particuliers. Toutefois, il faut rappeler que l’encre peut sécher lorsqu’elle n’est pas utilisée.

L’imprimante laser est plus économique sur le long terme. Malgré le prix d’achat élevé, vous pouvez faire des économies en utilisant beaucoup votre appareil. Cette imprimante peut facilement imprimer de 1000 à 15 000 pages avant une nouvelle recharge. La vitesse d’exécution de ce type d’appareil est également plus élevée.

Vous l’aurez donc compris, le choix de la technologie de votre imprimante dépend principalement de votre budget, du travail à réaliser et de la vitesse d’impression souhaitée.