Webisland 07 AVRIL 2023 Event SEO web à Nantes à ne pas rater

La ville de Nantes se retrouve au cœur des évènements d’envergure numérique. En effet, elle accueille différents rassemblements chaque année. Parmi ceux-ci se retrouvent le Nantes Digital Week et le Web2day.

Nantes Digital Week

Le Nantes Digital Week est un évènement qui se tient sur 10 jours et qui réunit une grande masse. Nantais, ce festival met à la disposition de la ville une centaine d’évènements variés adaptés à tout âge et sous différentes formes. Si vous êtes un professionnel du numérique ou un amateur, les différentes programmations vous conviennent parfaitement. Il peut s’agir par exemple des rencontres avec des passionnés de sciences, des ateliers de réalité virtuelle, des conférences.

Par ailleurs, Ce festival se veut être un canal pour créer des collaborations entre contributeurs et participants et offre 3 formats d’événements. De ce fait, vous pouvez soit y participer en présentiel, en distanciel ou en hybride. Il faut notifier que les activités ouvertes au grand public sont gratuites.

Web2day

Le Web2day est un évènement numérique intense et festif de trois jours principalement dédié aux nouvelles tendances technologiques du marché. En effet, c’est l’occasion qui vous permet de confronter vos idées tout en apprenant de nouvelles techniques concrètes qui ont fait leurs preuves. Partant des conférences inspirantes avec des speakers de renom, il est aussi question d’ateliers dans le but de se perfectionner.

En outre, c’est une opportunité unique pour faire des rencontres et développer son réseau. En effet, startups, investisseurs, médias et influenceurs se retrouvent dans une ambiance décontractée et de partage.

Événements SEO hors Nantes

Plusieurs autres évènements numériques se tiennent hors des carrefours de Nantes. Ce sont des salons qui vous permettent aussi d’élargir votre carnet d’adresses, de vous faire connaitre et de rester à la pointe des nouvelles tendances. Il peut s’agir par exemple du Paris Retail Week et du Black White SEO.

Paris Retail Week

Le Paris Retail Week est une référence tant en Europe qu’à l’International. En effet, il regroupe à la fois les professionnels de l’e-commerce ainsi que les débutants. Cette année, le Paris Retail Week se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles en septembre 2023. Au cours de ce salon d’envergure internationale, il faut notifier que toutes les facettes importantes du e-commerce sont évoquées.

Par ailleurs, le Paris Retail Week met au centre des différentes communications l’actualisation des connaissances et pratiques dans le domaine de la digitalisation par exemple. Il est aussi question de parler de l’expérience client, du rôle de la data et du marketing. Il est essentiel de notifier que l’accès au Paris Retail Week est interdit aux étudiants, mais ouvert à tous professionnels faisant recours à l’e-commerce.

Black White SEO

Le Black White SEO est un incontournable event web du monde SEO. En effet, il permet de réunir les passionnés du SEO pour étudier de cas concrets et intéressants. Prévu pour mai 2023 à Lyon, le Black White SEO vous permet de découvrir certaines techniques pratiques de référencement naturel qui font toute la différence. Par conséquent, que vous soyez professionnel ou débutant dans le monde du SEO et des éditeurs de site, vous trouverez des solutions concrètes à vos besoins et problèmes. Il faut notifier que les différentes communications seront animées par des pointures du domaine. Il faut aussi dire que cet évènement n’existe qu’en formule présentielle et les 500 places sont convoitées. Si vous êtes intéressé, il est conseillé de vous rendre tôt sur le site pour prendre votre place.