Guide des meilleurs VTT électriques 2023 par constructeurs

VTT électriques 233 : quels sont les meilleurs constructeurs du monde ?

Le Vélo Tout Terrain (VTT) est un véhicule qui est très prisé de nos jours par les adeptes de cyclisme. Pour répondre à cette forte demande, il existe une offre très variée de VTT électriques aux caractéristiques variées.

Cependant, il n’est pas toujours simple d’opérer un choix.

Quelle marque de VTT électrique faut-il choisir?

Quel VTT électrique pour quel parcours ? Quels sont les avantages de ce type d’engin?

Et quels en sont les inconvénients?

Nous faisons le point des informations utiles pour choisir les meilleurs VTT électriques selon les constructeurs.

Quelle marque de VTT électrique choisir ?

Pour choisir le VTT électrique qu’il vous faut, la marque représente l’un des premiers critères dont il faut tenir compte. Plusieurs fabricants se sont imposés sur le marché des VTT électriques. Nous retenons essentiellement :

VTT électrique Vitus

C’est une marque française de fabrication de vélos fondée dans les années 1970 par les “Ateliers de la Rive”. Elle représente une référence dans l’industrie française de vélos et accessoires de vélo. Vitus a le mérite de proposer des modèles performants de VTT, notamment en ce qui concerne la puissance, la résistance et l’ergonomie. Les VTT Vitus sont en effet conçus grâce à des composants soigneusement choisis pour leur efficacité et leur durabilité. L’une des grandes particularités de ce concepteur d’engins est qu’il propose des modèles avec un bon rapport qualité prix. Les VTT Vitus sont disponibles en plusieurs tailles : S, M, L, XL pour répondre à toutes sortes de besoins.

VTT électrique Orbea

La marque d’origine basque est réputée pour la grande diversité des produits qu’elle propose sur le marché. En effet, les modèles de VTT Orbea sont adaptés pour 5 disciplines de cyclisme. Il s’agit de produits de qualité supérieure qui sont conçus dans le respect des normes en vigueur pour les disciplines concernées en France et en Europe.

Les VTT Orbea sont reconnus pour leur grande performance en dépit de leur légèreté, rapidité et ergonomie.

VTT électrique Scott

La pratique du vélo sous toutes ses formes est au cœur de la fabrication des engins Scott. Il s’agit en effet d’un groupe spécialisé dans la confection de vélo VTT et créé depuis 1958. Il est l’auteur du guidon aérodynamique, l’une des inventions les plus innovantes de l’histoire du cyclisme. Depuis lors, la marque s’est fait connaître grâce à la qualité supérieure de ses produits.

Les VTT de la marque Scott sont généralement équipés de suspension. Cela leur permet d’être légers et pratiques. Le poids de ces vélos se situe en effet entre 6 et 10 kg. Ils offrent aussi un confort optimal et une grande agilité pour le plaisir des cyclistes. Les gammes Scott étant constamment en amélioration, le concepteur est devenu une référence au plan international.

VTT électrique Trek

Immanquable de cette liste, la marque Trek représente l’un des leaders du marché des VTT au monde. Trek a été créé dans une ville du Wisconsin aux États-Unis dans les années 1970. Après quelques années passées exclusivement à concevoir des cadres de vélo, la marque s’est enfin lancée dans la fabrication de VTT performants et a vite conquis le marché. Ceci s’explique en grande partie par la matière (acier) très résistante qui servait essentiellement dans la confection des modèles Trek et qui leur conférait une bonne solidité.

Au fil du temps, l’entreprise a développé une politique de mise à jour régulière de ses produits pour les adapter aux exigences du marché.

VTT électrique Specialized

C’est une marque de produits conçus par les cyclistes et pour les cyclistes. Elle est adaptée pour tous. Que vous soyez adulte, enfant, cycliste chevronné, débutant, etc. vous trouverez forcément le modèle de la marque Specialized qui vous correspond. Les produits de la marque sont ergonomiques, ce qui leur permet de s’adapter aux besoins des utilisateurs. Vous pourrez profiter jusqu’à 15 vitesses distinctes en utilisant un vélo classique de la marque. Les modèles haut de gamme quant à eux intègrent des technologies très novatrices pour rendre l’expérience de conduite unique.

VTT électrique Lapierre

Avec une expérience de plus de 75 ans dans l’industrie des engins à deux roues, Lapierre est une marque française qui propose des VTT pour tous les usages. Vous trouverez entre autres dans sa gamme des VTT de ville, des VTT pour la pratique des disciplines de cyclisme, des VTT pour la campagne, etc.

Des modèles récents tels que l’overvolt font l’unanimité auprès des amateurs de grandes sensations et passionnés du cyclisme.

VTT électrique Forestal

Forestal est l’une des plus récentes marques de l’industrie du cycle qui a réussi à s’imposer au cours des dernières années. Elle est basée en Andorre. L’une des raisons lui permettant de se démarquer est qu’elle propose une gamme complète constituée de produits répondant à toutes les envies. Des concepts novateurs comme un écran intégré au cadre du vélo ont aussi fait parler de la marque. Les prix des modèles sont accessibles à toutes les bourses.

VTT électrique Pivot Shuttle

C’est une marque américaine de fabrication de vélo dont les produits couvrent toutes les disciplines de VTT. Elle propose des pièces détachées de qualité supérieure pour remplacer celles d’origine dans ses modèles. Certaines pièces du VTT pivot disposent d’une garantie à vie. Ceci assure leur haute qualité et leur durabilité dans le temps.

Plus de soucis à vous faire si vous recherchez des modèles de VTT performants et durables.

En dehors de la marque, d’autres critères permettent également de faire le bon choix de VTT. C’est le cas par exemple du type de parcours sur lequel l’engin sera utilisé.

Pour un vélo destiné à une utilisation sur la route, il faut miser sur des modèles semi-rigides ou tout suspendu. Il s’agit de types d’engins confortables et pratiques dans l’utilisation.

Ils sont disponibles en design très varié pour répondre à tous les goûts en la matière. Le caractère ergonomique de ce type d’engin le rend adapté à tout profil de cycliste.

Nous vous recommandons de privilégier les pneus slicks (lisses) pour optimiser le confort de votre VTT sur la route. La structure de ces pneus garantit de meilleures performances à l’engin, surtout en termes de vitesse.

Pour faire du VTT dans les montagnes, il faut opter pour un modèle plus performant. Il existe à cet effet des produits entièrement conçus pour les pistes montagneuses. Ils se caractérisent généralement par des cadres solides, de grandes roues et des pneus robustes qui garantissent une bonne stabilité à l’engin. Les concepteurs de ce type de vélo électrique privilégient la sécurité du cycliste durant toute la pratique.

Si vous aimez les sensations fortes, tournez-vous vers les VTT électriques cross au moment de choisir l’engin à deux roues qui vous convient. Ce type de véhicule vous permet de partir à la découverte de toutes sortes de terrains et en toute saison de l’année. Les VTT cross sont généralement dotés de moteurs très performants qui favorisent la pratique du cyclisme, même sur les pistes les plus improbables. La praticité et la rapidité représentent des caractéristiques propres à ce type d’engin. Avec un VTT cross, vous pourrez parcourir de grandes distances en toute sérénité.

Avantages VTT électrique

Le Vélo Tout Terrain est avantageux sur de nombreux plans. D’abord, il est réputé pour sa grande robustesse et sa tenue sur toutes sortes de terrains. En effet, avec un VTT, vous n’avez plus de soucis à vous faire pour franchir les obstacles sur votre route.

La pratique du VTT travaille la respiration et le cardio. C’est aussi un moyen efficace pour relancer la circulation sanguine, faciliter le renforcement osseux et musculaire. Vous avez souvent les jambes lourdes ? Le VTT vous permet de les alléger. Lorsqu’elle est faite de manière régulière, la pratique de ce sport améliore donc la santé et le bien-être du cycliste.

L’achat d’un VTT représente aussi un investissement durable sur le long terme. Il est conçu en matériaux de qualité supérieure qui lui permettent de résister, même à une utilisation régulière. Il faut noter que les pièces de ce type d’engin sont généralement très présentes sur le marché. Cela permet de le réparer rapidement lorsqu’il tombe en panne.

Par ailleurs, si vous êtes angoissé, stressé ou que vous avez du mal à vous décider, songez à faire du VTT. Cette pratique permet en réalité de vous relaxer et de réfléchir plus posément.

Inconvénients VTT électrique

En dépit de ses nombreux avantages, la pratique du VTT présente aussi des inconvénients. En premier lieu, ce sport sollicite fortement les articulations du genou. Pour ce faire, il est déconseillé aux personnes avec des problèmes aux genoux. Il s’agit notamment des personnes atteintes de :

l’arthrite ;

l’arthrose ;

l’hydarthrose ;

les affections des ménisques, etc.

Pour les personnes avec des problèmes cardiaques, lombalgies et autres pathologies physiques chroniques, la pratique du VTT est rarement admise. Si vous hésitez sur la comptabilité de votre état de santé avec la pratique du VTT, n’hésitez pas à vous référer aux professionnels de la santé.

La motorisation du VTT électrique représente l’un des inconvénients notables de ce type d’engin. En effet, contrairement au vélo classique qui fonctionne uniquement grâce à la manœuvre mécanique des pédales, le vélo électrique nécessite une alimentation électrique pour une expérience optimisée.

Par ailleurs, la pratique du VTT expose le cycliste à divers risques de blessures plus ou moins bénignes. Les parties les plus exposées sont notamment les membres inférieurs et les membres supérieurs du corps. Pour cela, il est important de porter les bons équipements de protection avant toute pratique du VTT. Ainsi, vous serez mieux protégé des blessures, déchirures ou fractures en cas de chute