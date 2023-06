Télécharger MétéoCiel APK gratuit sur Android dans l’App Store

Aujourd’hui sur Play Store, il est possible de retrouver de nombreuses applications Météo. Parmi celles qui ont le plus convaincu le public se retrouve MétéoCiel. Cette application est un programme complet fait en français qui est totalement gratuit, mais également sans publicité.

Elle est capable de vous satisfaire que ce soit en ce qui concerne les prévisions sur sept jours ou encore l’affichage des données. En plus des informations classiques proposées par l’application, vous avez accès par ailleurs à des données plus précises et plus pointues ainsi qu’aux cartes.

Découvrons cette application plus en profondeur qui vous donnera la pluie et le beau temps.

MétéoCiel : c’est quoi cette APK ?

MétéoCiel est l’application officielle liée au site internet Meteociel.fr. Notons que cette dernière est une plateforme française et surtout un outil permettant d’être tenu informé des actualités météorologiques, et ce, en temps réel.

Si cette plateforme est autant appréciée par les utilisateurs, c’est tout simplement à cause de l’exactitude des infirmations qu’elle fournit et aux nombreuses cartes qui peuvent être d’une très grande utilité.

La plateforme peut en effet fournir aux utilisateurs des prévisions météorologiques de 10 jours, et ce, pour des milliers de villes partout en Europe et notamment en France. Vous aurez entre autres accès à des prévisions toutes les trois heures.

Il s’agit là très certainement d’un des services les plus pratiques et les plus complets que vous pourriez utiliser pour vous informer sur l’actualité météorologique. Pour chaque ville, vous pourrez bénéficier entre autres des informations telles que la nébulosité et la pression atmosphérique.

MétéoCiel est une plateforme sûre et surtout d’une très grande fiabilité proposant des prévisions météorologiques toutes les heures sur le long ou le court terme. Vous aurez également accès à plusieurs autres fonctionnalités afin de mieux vous renseigner.

Caractéristiques de MétéoCiel

L’application propose à ses utilisateurs plusieurs fonctionnalités. Il est possible d’accéder à ces dernières par l’intermédiaire d’une interface qui regroupe dans un menu tous les modules. Notons que ce menu se trouve sur la gauche. Les principales caractéristiques sont :

Le fil d’actualités : neige, vague de froid, orage, neige… Vous êtes toujours informé des dernières informations sur la météo.

Ajouter des villes en favoris : grâce à cette application, vous êtes en mesure de mettre des villes en favoris, ceci, dans le but d’être informé des actualités météorologiques du jour, et ce, jusqu’à 7 jours.

Temps réel : ici vous bénéficiez des différentes données qu’auront récoltées les stations météo officielles. Vous serez donc informé en temps réel.

Cartes en direct : vous aurez droit à des cartes qui sont mises à jour tous les quarts d’heure. Vous serez ainsi informé de l’état météorologique en France et en Europe de l’Ouest : nébulosité, températures en mer, foudre, humidité, températures maximum et minimum, ensoleillement et autres.

Prévisions : vous pourrez bénéficier de jusqu’à 7 jours de prévisions. Ces dernières sont actualisées 4 fois journalièrement et proviennent des informations collectées du modèle américain GFS.

N’oublions pas non plus d’autres caractéristiques telles que les diagrammes, les graphiques, le radar, les relevés officiels, la galerie de photos des autres utilisateurs de l’application, des modèles, et des images satellites et animations pour la France et l’Europe.

Pourquoi choisir MétéoCiel à d’autres applications de météorologie ?

MétéoCiel, comme nous l’avons mentionné plusieurs fois dans ce texte, est une application très complète proposant de fournir des données climatiques en temps réel ainsi que des cartes prévisionnelles finement détaillées allant de quelques jours à plusieurs semaines d’échéance. Cette application convient beaucoup plus à ces personnes là qui désirent consulter des informations officielles de Météo France en liant ave plus de 200 villes européennes et françaises.

MétéoCiel vous permet de regarder une carte collaborative grâce à laquelle vous pourrez obtenir des informations inhérentes à une région ou zone bien précise. Contrairement aux autres plateformes proposant des services similaires, cet outil que nous vous présentons propose plusieurs modèles météo pour que vous soyez renseigné de manière optimale.

Notons aussi que la configuration du réseau social ressemble à celle d’un réseau social et que les prévisions qui font l’objet de plusieurs mises à jour chaque jour.

Alternatives à MétéoCiel

Même si cette application a une très bonne réputation, elle a également quelques limites. Elle n’est par exemple opérationnelle que dans certaines zones en France et du continent européen. Il existe dans ce cas des alternatives telles que :

Météo France

Nous sommes en présence ici d’une référence en France en matière d’application météo. C’est sans doute le service météo le plus connu de France. L’application propose aux utilisateurs des prévision météo nettes et claires, ceci, sur plusieurs jours. Grâce à elle vous serez également informé des précipitations à venir les plus populaires et les plus fiables.

Yahoo Météo

Celle-ci est considérée comme le photographe météo. L’application Yahoo météo fait partie de la stratégie Yahoo. C’est l’un des meilleurs services offerts par la firme. Cette application tire son épingle du jeu grâce à son très bon design reprenant de belles images du web pour proposer une illustration des prévisions météo du monde.

Météo google

Météo Google est une application Google disponible sur tous Android. Elle permet d’avoir accès aux prévisions météo. Notons qu’elle fait partie des applications les plus connues en matière de météo. Bien qu’elle soit une appli Google, elle ne peut être téléchargée sur Play Store. Pour l’utiliser, il faudra ajouter un raccourci à votre écran d’accueil

Autre article : Configurer l’app météo Google sur téléphone Android

Weatherburg

Disposant d’un radar Doppler, il est très probable que Weatherburg soit l’application de météo la plus pointue qu’il est possible de trouver sur le web. Grâce à cette fonction, vous pourrez être informé en temps réel des phénomène météo. Vous désirez avoir des informations météo pour une meilleure analyse du temps, celle-ci saura très largement vous satisfaire.