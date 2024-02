Télécharger Android Auto 11.3 : la nouvelle version entre en bêta, découvrez comment l’essayer pour bénéficier des avantages

Le 5 février 2024, Google prépare une nouvelle version d’Android Auto, la version 11.3. Cette mise à jour promet d’apporter plusieurs améliorations et nouveautés à cette plateforme de navigation et divertissement pour véhicules.

Ce que vous devez retenir pour Télécharger Android Auto 11.3 :

Android Auto prépare une nouvelle version 11.3 avec des ajustements mineurs en coulisse et une intégration avancée de Google Assistant.

La version précédente, Android Auto 11.2, a apporté des corrections de bugs et des améliorations mineures, mais n’a pas eu de changelog officiel.

Certaines marques automobiles intègrent exclusivement Android Automotive dans leurs véhicules, ce qui pourrait conduire à la disparition progressive d’Apple CarPlay et Android Auto.

Découvrons ensemble les principales caractéristiques de cette version en cours de test.

Quoi de neuf avec Android Auto 11.3 ?

Il semble que la version bêta d’Android Auto 11.3 se concentre principalement sur des ajustements mineurs en coulisse. En termes de mises à jour visuelles, Android Auto 11.3 introduit avant tout dans les précédentes mises à jour une animation unique pour Google Assistant.

Une intégration poussée de Google Assistant

Certains utilisateurs chanceux ont déjà pu expérimenter cette intégration d’intelligence artificielle orchestrée par Google Assistant. L’assistant peut même suggérer des réponses intelligentes, telles que partager l’heure d’arrivée via Google Maps lorsqu’un contact demande des informations sur le temps de trajet. Les utilisateurs inscrits au programme bêta peuvent d’ores et déjà télécharger la version 11.3, mais il est également possible de l’installer manuellement sur leur appareil.

Android Auto 11.2 : quelques nouvelles fonctionnalités

Le 23 janvier 2024, Google a publié la précédente version bêta, Android Auto 11.2, qui a inauguré l’année avec des corrections de bugs et des améliorations mineures. En revanche, cette mise à jour n’a pas bénéficié d’un changelog officiel de la part du géant de Mountain View.

Nous savons simplement qu’il y avait plusieurs corrections de bugs et notamment un problème qui empêchait l’application de se lancer correctement sur certains appareils.

Cette mise à jour viendrait également renforcer la précision de certaines fonctionnalités, en évitant que des notifications de certains contacts ou applications ne perturbent l’utilisateur.

Android Automotive : remplacer Apple CarPlay et Android Auto ?

Serions-nous en train d’assister aux prémices de la fin des systèmes d’infodivertissement pour voiture adorés, tels qu’Apple CarPlay et Android Auto ? Certaines marques automobiles ont décidé d’intégrer Android Automotive, le système développé par Google, de manière exclusive dans leurs véhicules :

Renault Mégane E-Tech Electric : voiture électrique compacte dotée d’un écran tactile de 12 pouces.

Volvo XC40 Recharge : SUV électrique équipé d’un écran de 9 pouces.

Polestar 2 : berline électrique avec un écran de 11,15 pouces.

Le constructeur américain General Motors a même opté pour intégrer exclusivement Android Automotive sur ses voitures électriques, comme la Chevrolet Blazer EV. En procédant ainsi, l’entreprise mise sur une meilleure collecte de données sur les comportements et habitudes des utilisateurs, éléments essentiels pour le développement des voitures autonomes.

En mettant l’accent sur ce système d’infodivertissement automobile, d’autres constructeurs pourraient être inspirés par ces choix et suivre l’initiative de General Motors. Ainsi, les systèmes tels qu’Apple CarPlay et Android Auto pourraient être progressivement remplacés au profit d’Android Automotive.

La nouvelle version d’Android Auto, la 11.3 en bêta, apporte principalement des ajustements mineurs et une intégration encore plus poussée de Google Assistant. L’objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur et offrir davantage d’intelligence artificielle aux conducteurs. De plus, la montée en puissance d’Android Automotive pourrait marquer un tournant dans l’industrie de l’infodivertissement automobile, remplaçant progressivement Apple CarPlay et Android Auto.

Si vous êtes impatient de tester ces nouveautés, inscrivez-vous dès maintenant au programme bêta ou installez manuellement la version 11.3 sur votre appareil pour vivre l’expérience Android Auto en avant-première.