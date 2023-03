Télétravail : quelle solution informatique choisir ?

Le télétravail occupe une place de plus en plus importante dans le milieu professionnel.

De nombreux professionnels et entreprises n’hésitent pas à adopter ce mode de travail en raison de ses nombreux avantages. Cependant, avant de se lancer dans le télétravail, il est indispensable d’avoir des outils de travail adéquats.

Découvrez alors quelques solutions informatiques qui vous permettront d’exercer votre métier n’importe où avec efficacité.

Optez pour une station mobile

Pour être opérationnel, quel que soit le lieu où l’on se trouve, il est important d’avoir les équipements de travail adéquat. L’une des solutions incontournables pour faire efficacement face aux exigences de son métier est la station de travail mobile.

Station de travail mobile : de quoi s’agit-il ?

Également appelée « Workstation », la station de travail désigne un ordinateur surpuissant spécialement conçu pour supporter des applications métiers spécifiques. La station de travail peut être un ordinateur de bureau. Dans ce cas, on parle de station fixe. Il peut également s’agir d’un ordinateur portable. Il s’agit alors d’une station de travail mobile.

La station de travail est généralement développée pour des métiers comme l’ingénierie, l’analyse financière, l’architecture, la recherche et le développement ou encore la santé.

La station de travail mobile est souvent utilisée par les professionnels qui font du télétravail ou qui désirent bénéficier d’une certaine mobilité dans l’exécution de leurs activités professionnelles.

De nombreux professionnels n’hésitent pas à choisir ce type d’équipement afin de bénéficier d’une productivité continue et d’une puissance jamais égalée par un PC « ordinaire ».

Avantages d’une station de travail mobile

L’utilisation d’une station de travail mobile dans le cadre de ses activités professionnelles effectuées en télétravail est une solution qui permet de bénéficier de nombreux avantages.

Station mobile rime avec flexibilité

Grâce à cet équipement, le télétravailleur peut travailler dans l’espace de travail qui lui est attribué ou déplacer sa station de travail mobile dans une autre zone afin d’être plus efficace ou pour stimuler sa créativité. La station de travail mobile offre une flexibilité optimale. Elle est en effet conçue de manière à s’adapter à toutes les applications et à tous les postes de travail.

Les stations de travail mobiles permettent ainsi aux télétravailleurs de choisir les meilleurs endroits pour réaliser leurs projets. En tant que formateur en ligne par exemple, la station de travail mobile permet d’enseigner de manière optimale. Que vous soyez en déplacement ou non, il est possible d’exercer votre métier en toute tranquillité.

Un travail en continu

Les stations de travail sont en général conçues pour des profils comme les médecins, les ingénieurs, les statisticiens, les financiers, les graphistes, les architectes, les designers… En d’autres termes, ces équipements conviennent aux professions qui exigent un matériel opérationnel et performant en toutes circonstances.

La station de travail mobile est un matériel stable et durable permettant de travailler en continu, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Ces machines permettent à leurs utilisateurs d’être productifs et rapides dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

Autres points forts de la station mobile

Les avantages de la station de travail sont nombreux. Parmi les autres points forts de cet équipement, on peut notamment citer :

une puissance de calcul inégalée,

une bonne fiabilité et une grande durabilité,

un gain de temps dans l’exécution des tâches quotidiennes,

des ressources graphiques plus importantes.

De plus, la plupart des applications métiers que peuvent supporter ces machines sont en général certifiées ISV par les constructeurs. Les stations de travail mobiles répondent au mieux aux besoins des utilisateurs qui ont opté pour le télétravail. Elles peuvent même être personnalisées en fonction des besoins et du budget de chaque utilisateur (choix du disque dur, de l’écran, de la mémoire vive, de la carte graphique…).

En ce qui concerne les marques de ces stations mobiles, elles sont nombreuses. Parmi les plus plébiscitées, on retrouve HP, Dell ou encore Acer. Vous pouvez à cet effet choisir une station de travail mobile HP en raison des fonctionnalités avantageuses que ce fabricant propose. Quel que soit votre métier, vous trouverez la marque et le modèle qui répondra à vos attentes.

La qualité du son et de l’image

En matière de télétravail, la qualité du son et de l’image est un facteur très important pour bénéficier de conditions de travail optimales. La qualité du son lors des communications à distance peut avoir des conséquences sur la performance du travail. L’une des principales problématiques que cause un matériel audio défectueux est la perte de temps. Une piètre qualité du son des appels téléphoniques par internet fait perdre beaucoup de temps aux télétravailleurs.

L’autre aspect à souligner en cas de mauvaise qualité sonore du matériel effectué pour le télétravail est la perte de concentration. Le télétravail peut s’effectuer aussi bien à l’intérieur de sa maison comme lors des transports. De nombreux professionnels n’hésitent pas à allumer leur ordinateur pendant leur trajet en bus ou en train, pour une séance de travail rapide. Comme vous le savez sans doute, les transports constituent des lieux particulièrement bruyants. Une mauvaise qualité sonore de votre matériel associée à un environnement de travail inadapté peut rapidement vous déconcentrer.

Une mauvaise qualité sonore et visuelle peut avoir des effets sur la compréhension des messages. Les technologies audio et vidéo mal adaptées aux usages et aux besoins des télétravailleurs causent de nombreux problèmes d’incompréhension et d’intelligibilité des messages dans le cadre des visioconférences ou des appels téléphoniques.

Frustration, ennui, irritation… sont quelques-uns des signes évocateurs d’une mauvaise qualité du son et de l’image en matière de télétravail.

Pour remédier à cela, la solution la plus efficace est d’opter pour un matériel performant, à l’instar d’une station de travail mobile par exemple.

N’hésitez pas à consulter la liste des meilleurs écrans plasma du moment pour vous faire une idée de la qualité visuelle dont vous pouvez avoir besoin dans le cadre de votre travail. Un bon casque avec un micro performant intégré sera aussi essentiel pour travailler et communiquer facilement avec vos collaborateurs.

Choisissez la bonne taille d’écran

Une mauvaise taille d’écran de votre station de travail peut avoir des effets négatifs sur votre santé, notamment sur votre santé visuelle. Chaque individu a des besoins uniques et chaque facteur est susceptible d’évoluer en fonction des habitudes et de l’âge.

Pour être sûr que la taille de votre écran ne constituera pas un danger pour vos yeux, il est donc important d’effectuer une analyse approfondie de vos besoins. En consultant un spécialiste, vous avez ainsi la possibilité de choisir la taille de l’écran qui convient le mieux pour vos activités professionnelles. Les stations de travail mobiles sont disponibles dans différentes tailles. Il existe en effet :

des écrans de 17 pouces (43 centimètres de diamètre),

des écrans de 16 pouces (40,64 centimètres de diamètre),

des écrans de 15 pouces (38,10 centimètres de diamètre),

des écrans de 14 pouces (35,56 centimètres de diamètre).

En plus de la taille de l’écran, veillez à ce que la résolution soit bonne et que votre équipement dispose d’une webcam HD. Ceci facilitera la lecture des messages et permettra à vos interlocuteurs de bien vous distinguer lors des visioconférences.

En matière de télétravail, les images que vous transmettez à vos collaborateurs ou à vos partenaires contribuent beaucoup au développement de votre marque. Avoir des outils de qualité est donc indispensable pour la pérennité de vos activités.