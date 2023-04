Freelance : Pourquoi passer par le portage salarial ?

Toutes les raisons de passer par le portage salarial en tant que freelance

De nos jours, de plus en plus de personnes décident de se mettre à leur compte afin de gagner en autonomie. Ce statut offre de nombreuses opportunités professionnelles pour ces personnes qui souhaitent entreprendre.

Cependant, il est important de savoir que devenir freelance comporte des limites que vous pouvez contourner grâce au portage salarial. Vous vous demandez pourquoi passer par le portage salarial en tant que freelance ? Cet article vous apporte tous les éléments de réponse.

Bénéficiez d’une protection qui se rapproche du salariat

Lorsque vous décidez d’exercer votre activité en tant que freelance et de passer par le portage salarial, vous obtenez des avantages semblables à ceux d’un salarié. Ainsi, vous bénéficiez d’une couverture sociale en cas de maladie ou de chômage. Il est également possible de cotiser au régime de retraite des salariés et d’avoir accès à un compte personnel de formation (CPF).

Grâce à la société de portage salarial, il est également possible d’obtenir un salaire minimum conventionnel avec une possibilité d’avance. Ce qui plait le plus, c’est que vous pourrez bénéficier de tous ces avantages tout en gardant la flexibilité liée au freelance. Avec un contrat de portage salarial, le freelance obtient une sécurité sociale optimale. Que ce soit l’assurance retraite et maladie, les indemnités de chômage, etc., tout est mis en œuvre pour encourager les entrepreneurs.

Libérez-vous des multiples procédures administratives

En tant que travailleur indépendant, il arrive que vous ayez du mal à répondre efficacement à vos différentes obligations légales. En effet, les procédures administratives sont chronophages et il est possible de rapidement s’embrouiller lorsqu’on n’a aucune maîtrise du domaine. Ainsi, se lancer en portage salarial constitue la meilleure alternative pour vous soulager.

L’entreprise de portage se charge du volet administratif, comptable, juridique et financier de votre activité. Elle se charge d’élaborer et de conclure les contrats commerciaux avec vos clients. Elle pourra également en cas de besoin assurer le suivi des facturations. Cela vous permet de vous consacrer uniquement au développement de votre activité.

Obtenez une véritable protection contre les impayés

Pour assurer la pérennité de votre activité en freelance, il est important que les factures soient réglées à bonne date. Malheureusement, certains clients mettent du temps à régler les factures ou refusent même de payer dans certains cas. Face à une telle situation, vous êtes obligé d’engager des démarches juridiques pour obtenir les paiements.

Sachant qu’une bataille juridique peut être très longue et demande du temps, vous pouvez déléguer cette tâche à la société de portage salarial. En tant que freelance, vous pouvez laisser la société de portage prendre en compte la gestion des factures, des recouvrements de paiement, des retards de paiements, des impayés, etc. De même, elle pourra assurer la mise en place des bulletins de salaire en fonction de votre chiffre d’affaires.

Optez pour une absence de seuils de chiffre d’affaires

L’une des limites du freelance concerne les seuils fixés pour le chiffre d’affaires. Généralement fixés à 70 000 euros pour les activités de service et 170 000 euros pour la vente, ces seuils contraignent le freelance à changer de statut en cas de dépassement. Cependant, en passant par le portage salarial, il n’existe plus de limites.

Cela s’explique par le fait que les prestations de l’entrepreneur se transforment en salaires versés par la société de portage. De même, cette option permet aux freelances de réduire les différents coûts d’achat. En effet, n’étant pas soumis à la TVA, le freelance se voit faire face à des coûts d’achats très élevés.

Cependant, avec le portage salarial, il est possible de faire passer certains achats par la société de portage. Cette dernière récupère ainsi la TVA de sorte à vous permettre d’accroître les marges et de maîtriser les coûts.

Sortez de la solitude et élargissez votre cercle professionnel

Les freelances sont souvent trop occupés à développer leur activité au risque de ne plus avoir de vie sociale. Cette solitude peut sur le long terme constituer un frein à la bonne marche des affaires. Mais, en passant par une société de portage salariale, vous avez la chance d’intégrer une communauté importante de freelance.

Cela vous permet de prendre part à des évènements organisés par les consultants afin de créer de liens avec d’autres professionnels. Ainsi, que ce soit des conférences, des ateliers ou afterwork, vous pourrez échanger avec d’autres personnes sur les difficultés rencontrées et créer un réseau d’affaires.

Maintenant que vous connaissez les divers avantages offerts au freelance par le portage salarial, il est impératif de trouver la bonne société. En effet, il existe plusieurs entreprises proposant un tel service, ce qui rend le choix plutôt complexe. Il est donc important de vous intéresser de près aux services proposés par l’entreprise.

Assurez-vous de choisir une société de portage qui dispose d’un réseau important et d’outils en ligne qui facilitent le fonctionnement de votre activité. Elle doit également disposer d’une équipe d’experts capables d’intervenir dans divers domaines : administratifs, comptables et juridiques. Il est recommandé de consulter différentes entreprises afin de comparer les offres et choisir celle qui vous propose des services parfaitement adaptés à vos besoins.

Prenez également le temps de bien comprendre le fonctionnement du portage salarial dans le cadre du freelance. Sachez que trois entités distinctes sont impliquées : une entreprise de portage salarial, un consultant porté et le freelance. De ce fait, lorsqu’une mission devra être réalisée par un consultant porté, le contrat de mission est passé entre les trois parties.

Pour conclure, le portage salarial constitue une véritable aubaine pour les freelances. Il leur permet d’exercer leur métier sans contraintes et de bénéficier d’avantages intéressants réservés aux salariés. Prenez alors le temps de faire des recherches pour choisir le meilleur interlocuteur.