Télécharger l’application Impots.gouv APK gratuit sur Android

Autrefois, pour s’acquitter de leurs impôts et taxes, les agents économiques se déplaçaient dans les centres fiscaux. Mais l’avènement de l’internet et la digitalisation de l’entreprise ont aujourd’hui modifié cette habitude.

En effet, les contribuables peuvent désormais payer en ligne leurs impôts ou cotisations depuis l’application mobile Impots.gouv. Cette dernière permet aussi de payer ses factures et de consulter ses documents fiscaux.

Concrètement, comment télécharger l’application Impots.gouv ? Quels sont les atouts de l’application Impots.gouv ? Éléments de réponse dans cet article.

L’application Impots.gouv est disponible sur Play Store (Android) et App Store (IOS). Pour l’obtenir sur votre téléphone, cliquez sur l’application Play Store de votre Android. Tapez Impots.gouv dans la barre de recherche, lancez puis sélectionnez « installer ».

Avantage de l’application Impots.gouv

À l’instar du service franceconnect, l’utilisation de l’application Impots.gouv pour le paiement d’impôts permet de gagner du temps. Plus besoin d’aller faire un rang dans un centre fiscal pour s’acquitter de votre obligation légale. Depuis votre lieu de travail ou fauteuil de votre maison, vous pouvez payer votre impôt sans remplir manuellement un formulaire. Rappelons aussi que toutes les données qui sont affichées par l’application Impots.gouv sont plus lisibles.

D’autre part, l’application Impots.gouv est simple et facile à utiliser. Aussi, elle permet de limiter les erreurs.

En effet, les utilisateurs (anciens comme nouveaux contribuables, les agents économiques qui ont des situations fiscales complexes, etc.) ont à leur disposition un service d’aide qui les assiste durant l’accomplissement de leur tâche.

Par ailleurs, l’application Impots.gouv est bien sécurisée. Que ce soient vos données bancaires ou personnelles, ces dernières sont bien protégées. Vous pourrez donc payer vos factures et impôts tout en ayant l’esprit tranquille.

Inconvénients de l’application Impots.gouv

Le paiement des impôts en ligne depuis Impots.gouv ne présente pas que des avantages. Certains inconvénients sont aussi à souligner. En premier lieu, certains revenus ne sont pas préremplis. C’est le cas du revenu foncier, ce sont les contribuables eux-mêmes qui se chargent de le remplir. Rappelons aussi que durant les jours proches de la date limite de déclarations, il y a des pics de connexion. Ces derniers entrainent souvent des difficultés pour profiter pleinement des services de l’application Impots.gouv.

Quel navigateur pour déclarer ses impôts en ligne ?

À l’instar de diverses solutions, Impôts point gouv propose de nombreux services. Grâce à elle, vous pouvez comme mentionner plus haut payer votre facture et consulter vos documents fiscaux. De plus, il est possible de créer votre espace particulier, de vérifier vos acomptes du mois et de modifier les informations qui vous concernent.

Ces services sont accessibles depuis les smartphones utilisant Google Chrome et Samsung Browser. Vous pouvez aussi utiliser Safari comme navigateur pour profiter des différents services de l’application Impôts.gouv.

Pourquoi le site des impôts ne fonctionne-t-il pas ?

Durant certains jours de la semaine, le site des impôts est parfois inaccessible. Cela peut être dû au fait que le nombre de personnes ayant accès au site est très élevé. D’autre part, le site des impôts subit régulièrement des opérations de maintenances. Durant ces dernières, tous les contribuables qui souhaitent payer leurs impôts recevront ce message « l’espace particulier est indisponible en raison d’une mise à jour ». Dans la plupart du temps, la durée d’attente est courte. En outre, le site des impôts peut ne pas fonctionner si les agents économiques qui souhaitent accéder au site ont mis un mot de passe incorrect.

Quel est le plafond pour ne pas payer d’impôts en 2023 ?

En France, tous les habitants ne sont pas imposables en 2023. Par exemple, le célibataire dont le revenu imposable généré durant l’année antérieure est en dessous de 16372 ne paiera pas d’impôts. C’est également pareil pour les couples qui n’ont pas encore fait d’enfants et qui ont généré en 2022 un revenu inférieur à 30558 euros.

Avant d’avoir accès aux différents services proposés par l’application Impots.gouv, il faut dans un premier temps créer votre espace professionnel simplifié en ligne en fournissant votre numéro SIRET, adresse mail, nom, numéro de téléphone, etc. Une fois cela fait, un code d’activation vous sera parvenu au bout de 14 jours par courrier. Dès que vous recevrez le code, cliquez sur le lien Impot.gouv.fr puis sur « Activer mon espace/mes services ». Vous verrez une nouvelle page s’afficher. Sur cette dernière, vous devrez saisir le code d’activation reçu et cliquer sur « valider ». Une autre page s’ouvrira et vous demandera de saisir votre RIB. Une fois cela fait, une page de confirmation sera affichée.

Comme souligné précédemment, il est possible de se connecter sur impôt gouv en passant les navigateurs comme Safari. Vous pouvez aussi le faire avec FranceConnect. Il suffit d’insérer dans la barre de recherche du navigateur le site officiel des impôts et de lancer.

Quel est le site officiel des impôts ?

Le site officiel des impôts est impôts.gouv.fr. Ce dernier vous permet d’accéder à votre espace particulier depuis n’importe quel endroit.