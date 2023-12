5 bonnes raisons d’opter pour le chauffage au bois

Avec 513 290 appareils de chauffage au bois (toutes catégories confondues) vendus en 2022 en France, la tendance du marché du chauffage au bois subit une hausse de plus de 21,4 % par rapport à 2021.

Excellente alternative écologique aux énergies fossiles et à l’électricité, ce système de chauffage séduit par ailleurs pour ses performances et son aspect économique. Vous voulez aller plus loin ? Je vous donne cinq raisons convaincantes de choisir le chauffage au bois dans votre habitat. Vous ne le regretterez pas !

1 – Le bois, une source d’énergie écologique

Le bois est une source d’énergie propre et écologique. Tout au long de sa croissance, le bois est capable de capter et de stocker le CO2 présent dans l’atmosphère (rien que ça !). Lors de sa combustion, la quantité de CO2 libérée est égale à celle absorbée. Avec un bilan carbone nul, le chauffage au bois présente une empreinte carbone plus faible que celles des énergies fossiles (gaz, fioul, charbon).

Le bois est une source d’énergie renouvelable. Aujourd’hui, la gestion responsable et durable des forêts permet de disposer d’un maximum de volume de bois sans épuiser les ressources naturelles. Cette méthode de gestion intelligente prévient également les incendies de forêt en éliminant le bois mort ou en excès.

L’achat de bois de chauffage contribue à la réduction des déchets. La transformation des chutes de bois dans l’industrie, des sciures, des arbres morts, etc. produit une source d’énergie utile au quotidien.

2 – Le bois, un mode de chauffage économique

Le bois est une source d’énergie disponible localement en grande quantité. Acheter du bois de chauffage reste économique par rapport aux combustibles fossiles tels que le fioul ou le gaz, dépendants des augmentations successives. Les systèmes de chauffage au bois offrent un haut rendement en termes de chaleur par rapport au volume de bois consommé.

Le bois étant aisément accessible en local, les coûts de transport et les émissions de gaz à effet de serre pour son acheminement sont réduits. Vous souhaitez investir dans un équipement de chauffage au bois ? Vous avez raison ! Les systèmes actuels de chauffage au bois (poêles, chaudières, insert de cheminée fermé, etc.) offrent d’excellentes performances énergétiques. La durabilité et l’efficacité de ces équipements vous permettent de réaliser des économies dans la durée en termes de maintenance et/ou de remplacement.

3 – Les différentes sources d’énergie pour le chauffage au bois

Sur le marché du chauffage au bois, vous disposez de trois catégories de combustibles à utiliser pour produire votre énergie :

Les bûches de bois sec disponibles en différentes sections sous forme de stère, avec un bois issu de divers types d’arbres (Chêne, Hêtre, Charme).

Les bûches de bois compressé ou plaquettes forestières, composées de sciures et copeaux de bois de Hêtre ou de Chêne, ont un fort pouvoir calorifique. Elles chauffent quatre fois plus vite que les bûches classiques et se consument lentement.

Les granulés de bois ou pellets : leur taux d’humidité faible leur confère une excellente combustion et un bon rendement. Généralement, les pellets sont issus de résidus de sciures de bois non traités.

4 – Des modèles d’équipements de chauffage au bois à votre portée

Pour vous chauffer efficacement au bois, optez pour l’un de ces systèmes de chauffage :

La chaudière biomasse : elle fonctionne comme une chaudière au gaz ou au fioul. Le combustible utilisé est le bois sous forme de granulés, de bûches ou de plaquettes. La chaudière chauffe l’eau qu’elle envoie dans les radiateurs à eau et/ou le plancher chauffant.

La chaudière à granulés : comme son nom l’indique, elle fonctionne avec des granulés de bois. Appareil autonome, ce type de chaudière assure le chauffage de la maison et la production d’eau chaude sanitaire.

La chaudière à bûches : moins chère à l’achat, ce modèle de chaudière nécessite de charger régulièrement le combustible.

Le poêle à bois : il constitue plus un système de chauffage d’appoint et vient compléter le rendement d’une chaudière à gaz ou autre.

Le poêle à granulés fonctionne de façon automatique et offre un rendement élevé (supérieur à 85 %).

5 – Un mode de chauffage éligible aux aides financières

Le chauffage au bois, c’est bien, me direz-vous. Mais qu’en est-il du financement de l’équipement et de son installation ? Bonne nouvelle, l’État vous alloue une aide financière si vous décidez d’investir dans un système de chauffage au bois ! Il s’agit de la prime énergie.

Vous êtes un particulier et vous entreprenez des travaux de rénovation énergétique au sein de votre habitat. Vous avez sûrement le droit à la prime énergie. Elle inclut les équipements fonctionnant grâce au bois : poêle à bûches ou granulés, chaudière à bûches ou granulés, insert de cheminée.

Le bois est un combustible économique et écologique. C’est pourquoi je vous propose de vite filer et découvrir toutes les offres pour l’achat de votre bois de chauffage. Je mets ma main au feu que vous allez adopter le bois comme mode de chauffage !

* Source : Observ’er “Suivi du marché 2022 des appareils domestiques de chauffage au bois”.