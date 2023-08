Google Play Games : Jouez à vos jeux Android sur PC grâce à la version bêta en France

Google Play Games permet désormais de profiter de vos jeux mobiles Android préférés directement sur votre ordinateur.

Découvrez ici comment cela fonctionne et comment en profiter dès maintenant.

Qu’est-ce que Google Play Games pour PC ?

Google Play Games est un service développé par le géant américain Google, qui permet de jouer à des jeux mobiles Android sur un ordinateur sous Windows. Initialement lancé en 2022 aux États-Unis, il est désormais accessible en France sous la forme d’une version bêta.

Plus de 100 jeux mobiles sont ainsi disponibles gratuitement sur PC grâce à cette plateforme. L’idée derrière Google Play Games est simple : transposer les jeux disponibles sur votre smartphone Android dans une version 100% jouable sur un ordinateur Windows, offrant ainsi une expérience de jeu plus confortable et immersive.

Avantages Google Play Games pour PC

Voici quelques-uns des principaux avantages de ce service :

Une large sélection de jeux gratuits : Asphalt 9 Legends, Arknights, 1945 Arcade Shootings et bien d’autres jeux mobiles populaires sont disponibles sur Google Play Games pour PC.

Asphalt 9 Legends, Arknights, 1945 Arcade Shootings et bien d’autres jeux mobiles populaires sont disponibles sur Google Play Games pour PC. Facilité d’utilisation : L’application native offre une interface utilisateur simple et intuitive, avec une barre de navigation permettant d’accéder facilement à vos jeux, bibliothèque et paramètres.

L’application native offre une interface utilisateur simple et intuitive, avec une barre de navigation permettant d’accéder facilement à vos jeux, bibliothèque et paramètres. Compatibilité avec les contrôleurs et les souris/claviers : La prise en charge des jeux a été améliorée, offrant une meilleure expérience de jeu que sur un smartphone.

La prise en charge des jeux a été améliorée, offrant une meilleure expérience de jeu que sur un smartphone. Moins de ressources consommées : Contrairement aux émulateurs tels que Bluestacks, Google Play Games pour PC est une application native, ce qui signifie qu’elle consomme moins de ressources et offre une meilleure performance.

Pour profiter de l’expérience Google Play Games sur votre ordinateur, voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur le site officiel de Google Play Games pour télécharger et installer l’application sur votre PC. Assurez-vous d’avoir un système d’exploitation Windows compatible. Lancez l’application et connectez-vous avec votre compte Google. Si vous n’en avez pas, créez-en un gratuitement. Naviguez dans la bibliothèque de jeux disponibles et choisissez ceux que vous souhaitez ajouter à votre propre bibliothèque. Téléchargez et installez les jeux sélectionnés sur votre PC. Lancez le jeu depuis l’application Google Play Games et profitez-en avec un contrôleur, ou un clavier et une souris.

Notez que certains jeux peuvent ne pas être compatibles avec tous les systèmes d’exploitation Windows ou nécessiter un matériel spécifique pour fonctionner correctement.

Google Play Games vs. Bluestacks : lequel choisir ?

Si vous hésitez entre Google Play Games pour PC et un émulateur tel que Bluestacks, voici quelques éléments de comparaison qui pourraient vous aider à faire votre choix :

Installation et utilisation : Google Play Games offre une installation simple et est facile à utiliser, contrairement aux émulateurs qui peuvent être plus compliqués à configurer.

Google Play Games offre une installation simple et est facile à utiliser, contrairement aux émulateurs qui peuvent être plus compliqués à configurer. Performances : Les applications natives comme Google Play Games consomment généralement moins de ressources que les émulateurs, offrant ainsi une meilleure performance.

Les applications natives comme Google Play Games consomment généralement moins de ressources que les émulateurs, offrant ainsi une meilleure performance. Sélection de jeux : Si Google Play Games propose déjà une large sélection de jeux gratuits, certains titres populaires pourraient ne pas y être disponibles. Dans ce cas, un émulateur pourrait être une alternative intéressante.

Si Google Play Games propose déjà une large sélection de jeux gratuits, certains titres populaires pourraient ne pas y être disponibles. Dans ce cas, un émulateur pourrait être une alternative intéressante. Compatibilité : Alors que Google Play Games est conçu spécifiquement pour Windows, Bluestacks est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, dont macOS.

Google Play Games pour PC offre une solution simple et pratique pour profiter de vos jeux mobiles Android préférés directement sur votre ordinateur. Avec sa large sélection de jeux gratuits, son interface intuitive et sa compatibilité avec les contrôleurs et les souris/claviers, cette plateforme apporte une expérience de jeu améliorée par rapport au smartphone. Si vous êtes un fan de jeux sur Android, n’hésitez pas à essayer Google Play Games pour PC dès maintenant et découvrez une nouvelle façon de jouer à vos titres favoris !

