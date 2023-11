Dall-E 3 surpasse Midjourney en termes de créativité et qualité d’image

OpenAI lance Dall-E 3, une version améliorée de son générateur d’images

Lancé récemment par OpenAI, Dall-E 3 représente la nouvelle génération du célèbre générateur d’images. Depuis le 19 octobre, il est intégré pour les utilisateurs Entreprise et Plus, permettant de créer rapidement des images de haute qualité. En comparaison avec Midjourney, Dall-E 3 semble offrir une meilleure compréhension des instructions et une génération d’images plus efficace.

Amélioration de la compréhension des prompts

Pour rendre Dall-E 3 encore plus performant, les équipes d’OpenAI ont mis l’accent sur l’affinement de la compréhension des prompts. Pour ce faire, le modèle a été entraîné sur un ensemble de données composé principalement de légendes d’images générées par un modèle dédié. Grâce à l’intégration de Dall-E 3 dans ChatGPT et Bing, le système peut créer des prompts plus précis et conviviaux, en affinant l’entrée avant de l’envoyer au moteur de Dall-E 3.

Comparaison entre Dall-E 3 et Midjourney : des tests concluants

Nous avons soumis diverses demandes aux deux modèles pour comparer leur performance en termes de créativité et de respect des consignes initiales.

Test 1 : Une version futuriste du “Radeau de la Méduse”

Dall-E 3 a offert une véritable interprétation du tableau avec des robots sur un radeau futuriste.

Midjourney n’a pas réussi à rivaliser en termes de créativité et d’interprétation.

Test 2 : Tintin et Milou dans un univers futuriste

Dall-E 3 a présenté une scène cohérente avec un robot ressemblant à Tintin et une reproduction fidèle de Milou, le tout dans un style de bande dessinée.

La version de Midjourney ne parvenait pas à démontrer la même attention aux détails et à la créativité.

Test 3 : Un couple parisien savourant un café

Dall-E 3 a produit une scène pittoresque en tenant compte des différents éléments de l’instruction mais a rencontré quelques confusions.

Si Dall-E 3 se montre plus avancé dans la compréhension du prompt, il lutte face à des demandes trop complexes.

En somme, notre série de tests suggère que Dall-E 3 surpasse Midjourney en termes de respect des consignes initiales, qualité d’image et créativité.

Comparaison des fonctionnalités et coûts : Dall-E 3 vs. Midjourney

Outre la créativité et la qualité d’image, il est crucial de comparer les fonctionnalités offertes par ces deux outils ainsi que leurs coûts.

Fonctionnalités

Midjourney : Génération de quatre images à basse résolution avant de créer l’image finale sur demande de l’utilisateur.

Génération de quatre images à basse résolution avant de créer l’image finale sur demande de l’utilisateur. Dall-E 3 : Génération simultanée de deux images à leur résolution finale. Le nombre d’images générées varie en fonction de la demande du service.

Qualité d’image

Midjourney : Moins de créativité, des éléments existants reproduits et une qualité inférieure avec un grain visible.

Moins de créativité, des éléments existants reproduits et une qualité inférieure avec un grain visible. Dall-E 3 : Images de meilleure qualité, aspect plus naturel et conforme aux instructions initiales.

Coûts

Midjourney : Forfaits allant de 10 $ à 120 $ par mois, en fonction du temps et de la vitesse de génération demandés.

Forfaits allant de 10 $ à 120 $ par mois, en fonction du temps et de la vitesse de génération demandés. Dall-E 3 : Disponible en version freemium avec un compte Bing ou dans ChatGPT Entreprise ou Plus pour 20 $ par mois.

Notre recommandation : Dall-E 3

Après avoir comparé les performances, les fonctionnalités et les coûts, nous recommandons Dall-E 3 pour des résultats rapides, efficaces et précis, d’autant plus que l’utilisation de l’interface via ChatGPT ou Bing est plus simple. Bien que le processus de génération puisse être légèrement plus fastidieux, la qualité des images produites et les options de réglage offertes par Dall-E 3 compensent largement cet inconvénient.