Bêta PS5 | Découvrez les Surprises : Manette Double, Audio 3D et Plus !

Nouveautés Enrichissantes pour les Joueurs de la PS5 : Bêta du Logiciel Système

L’univers des jeux vidéo évolue constamment, et la PlayStation 5 de Sony reste à la pointe de l’innovation en matière de fonctionnalités. Une nouvelle version du logiciel système PS5 est en cours de déploiement à travers une bêta qui réserve des surprises aux participants invités de certains pays.

Cette version regorge de fonctionnalités conçues pour améliorer l’accessibilité, l’expérience audio, les interactions sociales et plus encore.

Améliorations d’Accessibilité et Expériences Audio Immersives

L’une des avancées notables est l’utilisation d’une seconde manette comme assistance.

Cette fonctionnalité permet d’attribuer une deuxième manette à un compte, offrant ainsi la possibilité de contrôler la console PS5 comme si une seule manette était utilisée.

Cette innovation peut faciliter les sessions de jeu avec des amis ou venir en aide aux joueurs qui font face à des défis dans certaines sections de jeux.

De plus, l’ajout du retour haptique de l’interface système permet aux joueurs de ressentir physiquement des événements lors de la navigation dans les menus, une option qui peut particulièrement bénéficier aux joueurs malvoyants ou malentendants.

Technologie sonore Tempest 3D AudioTech

L’audio 3D par le biais de la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos, comme les barres de son, les téléviseurs et les home cinémas.

Cette avancée offre une expérience sonore immersive en adaptant le rendu aux configurations de haut-parleurs Dolby Atmos utilisées, plongeant ainsi les joueurs au cœur des paysages sonores des jeux PS5.

Interaction Sociale Facilitée et Prise en Charge des SSD M.2

La mise à jour du système PS5 introduit également des améliorations pour les fonctionnalités sociales. L’interface des parties a été repensée, permettant aux joueurs d’inviter d’autres joueurs à rejoindre des parties fermées sans nécessairement les ajouter au groupe ou créer un nouveau groupe.

De plus, la possibilité de réagir aux messages avec des emojis facilite les communications entre amis. Les joueurs pourront également voir les activités en cours parmi leurs amis et rejoindre facilement les sessions de jeu.

La version bêta propose également la prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité jusqu’à 8 To pour étendre l’espace de stockage de la console PS5, offrant ainsi plus de flexibilité pour les joueurs avides de contenu.

Des Possibilités Enrichissantes en Attente

Alors que cette bêta est actuellement réservée à des participants invités de certains pays, Sony prévoit de déployer cette mise à jour à l’échelle mondiale plus tard dans l’année. Les fonctionnalités introduites dans cette version bêta, bien que sujettes à des ajustements, offrent un aperçu passionnant de ce que la PlayStation 5 a à offrir.

Avec des améliorations d’accessibilité, des expériences audio immersives et des interactions sociales simplifiées, la PS5 continue de définir de nouvelles normes pour l’expérience de jeu moderne.

Final Fantasy XVI | Disponible dès maintenant

Final Fantasy XVI propose une toute nouvelle histoire, avec un monde et des personnages inédits que vous pourrez découvrir et apprécier sans avoir joué aux jeux précédents.

Le 16e opus de la légendaire série Final Fantasy marque un tournant plus sombre pour la franchise RPG, avec une histoire complexe de vengeance, de luttes de pouvoir et de tragédie inéluctable. Final Fantasy XVI réinvente les invocations emblématiques de la série sous la forme de créatures mortelles enfermées dans le corps d’hommes et de femmes qui héritent de leur immense pouvoir à la naissance, qu’ils le veuillent ou non.

Qu’est-ce que Final Fantasy ?

Final Fantasy est l’une des sagas RPG japonaises les plus anciennes et les plus populaires de tous les temps.‎

Chaque jeu principal propose une histoire captivante, souvent centrée autour d’un terrible ennemi déterminé à détruire le monde. Chaque titre est indépendant, ce qui permet de découvrir la saga Final Fantasy par n’importe quel épisode de votre choix.‎ Plus d’info ICI