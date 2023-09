Zoom et The Weather Network : Les stars de la bêta d’Android Auto 10.5 !

Nouveautés dans Android Auto 10.5

La nouvelle version d’Android Auto, la 10.5, est actuellement disponible en version bêta. Bien que cette dernière ne comporte pas de changements majeurs, il est intéressant de découvrir ce qu’elle propose et comment l’obtenir.

Nouveautés dans Android Auto 10.5

Après le déploiement de la version 10.4, Google commence maintenant à déployer la version bêta suivante, Android 10.5. Comme mentionné par nos confrères chez Auto Evolution, cette version bêta n’inclut pas de modifications importantes. En effet, Android Auto s’est récemment enrichi de nouvelles applications telles que Zoom et The Weather Network.

Il convient de noter que si vous êtes déjà inscrit au programme bêta d’Android Auto, cette mise à jour ne devrait pas changer fondamentalement votre façon de l’utiliser. Néanmoins, tant par définition, une version bêta est moins stable qu’une version publique, il est recommandé de se préparer à faire face à des bugs plus ou moins graves.

Télécharger la version bêta d’Android Auto 10.5 : mode d’emploi

Pour récupérer la version bêta d’Android Auto 10.5, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur la page d’inscription au programme bêta

Cliquez sur Join puis sur Participate

Ouvrez le Play Store sur votre smartphone

Cliquez sur votre photo de profil puis sur Gérer les applications et les appareils

Dans l’onglet Gérer, faites défiler la page jusqu’à ce que vous voyez l’application Android Auto apparaître

Enfin, mettez à jour votre application Android Auto en sélectionnant la dernière version bêta disponible

Attention aux désagréments éventuels

Pour revenir à la version stable précédente d’Android Auto, il est indispensable de connaître sideloading, c’est-à-dire la réinstallation d’une autre version de l’application. En effet, en cas de bug handicapant, cela peut être nécessaire.

Il est conseillé d’attendre une prochaine version bêta qui apportera une fonctionnalité majeure ou un changement important au système d’exploitation pour Android Auto.

Quand la version stable sera-t-elle disponible ?

Si Google suit son calendrier prévu, la version stable d’Android Auto 10.5 devrait être déployée dans environ une semaine. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à jour révolutionnaire, cette nouvelle version permettra de corriger certains bugs et d’améliorer les performances du système d’exploitation embarqué.

Android Auto : un aperçu des dernières nouveautés

Récemment, Android Auto s’est enrichi de nouvelles applications. Parmi celles-ci, on compte notamment :

Zoom, qui permet de participer à des réunions et appels vidéo en voiture

The Weather Network, une application météo très complète

Un adaptateur sans fil, maintenant compatible avec Apple CarPlay

Ces nouvelles fonctionnalités témoignent de la volonté de Google d’offrir aux utilisateurs d’Android Auto une expérience toujours plus complète et polyvalente.

Avec Android Auto 10.5 en version bêta, Google poursuit son travail d’amélioration de son système d’exploitation pour véhicules. Si vous souhaitez tester cette nouvelle version et contribuer à l’amélioration d’Android Auto, n’hésitez pas à rejoindre le programme bêta.

Toutefois, rappelez-vous que les versions bêta peuvent présenter quelques problèmes de stabilité, il est donc préférable de patienter si aucune nouveauté majeure n’est annoncée.