Supervision, Monitoring de Windows Server, guide complet 

Tous les administrateurs vous le diront, il faut constamment garder un oeil sur son système soit par la supervision, soit par le monitoring, incluant les périphériques systèmes quels qu’ils soient et les applications. Mais si vous pouvez utiliser un logiciel adapté à cela, c’est encore mieux et plus performant.

Contrôle, surveillance, Supervision, Monitoring de Windows Server, le guide complet.

Très apprécié des entreprises, il ne fait aucun doute que Windows Server joue un rôle essentiel dans l’architecture de la plupart des systèmes informatiques.

Il s’agit du principal système d’exploitation utilisé par les entreprises pour exécuter des applications, fournir des services de fichiers et d’impression et plus encore.

Mais avec tous ces avantages, vient forcément une certaine responsabilité pour s’assurer que Windows Server reste opérationnel et sécurisé.

Il vous faut notamment le surveiller et le superviser ou le monitorer à l’aide de solutions logicielles adéquates, professionnelles et éprouvées.

Supervision Windows Server : Un Guide à suivre

Supervision, Monitoring de Windows Server, le guide complet ; Dans cet article, nous allons examiner pourquoi il est important de surveiller et superviser Windows Server, puis examiner certains des meilleurs outils et méthodes pour faire le travail. Mais avant tout cela, une petite présentation de Windows Server s'impose !

Qu’est-ce que “Windows Server” ?

Windows Server est un système d’exploitation serveur développé par Microsoft Corporation. Il a été lancé pour la première fois en 1993 et est depuis devenu l’un des systèmes d’exploitation pour serveurs les plus utilisés au monde. Développé pour un usage professionnel et personnel, il peut être utilisé sur un réseau local (LAN) ou dans le cadre d’un réseau étendu (WAN). Il est généralement utilisé pour héberger des sites Web et des services tels que la messagerie électronique, le partage de fichiers, l’accès à distance, les systèmes de gestion de bases de données, les intranets…

Autre point à connaître le concernant, Windows Server est basé sur un modèle client-serveur dans lequel les ordinateurs clients peuvent interagir avec le serveur pour accéder à des ressources telles que des fichiers et des services. Il peut aussi fonctionner sur une variété de plates-formes matérielles, notamment des PC, des serveurs, des appareils mobiles, des tablettes et même des systèmes basés sur le cloud. La partie serveur gère les ressources réseau telles que les comptes d’utilisateurs et les imprimantes, tandis que la partie client gère des tâches telles que la messagerie électronique ou la navigation sur le Web.

La version actuelle de Windows Server comporte des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que la protection contre les attaques DDoS, le contrôle d’accès utilisateur granulaire, les réseaux privés virtuels (VPN), les solutions cloud telles que Microsoft Azure, ainsi que l’intégration avec divers autres services Microsoft tels qu’Office 365.

La supervision pour avoir un aperçu complet de Windows Server

Pour mettre en œuvre une supervision efficace de Windows server, il est nécessaire d’obtenir un aperçu complet et en temps réel des activités au niveau du serveur, de sa configuration. Pour cela, il est recommandé d’utiliser un logiciel de surveillance spécialisé pour recueillir tous les éléments susceptibles d’affecter les performances du système ou sa sécurité et de dresser une cartographie de votre réseau.

Le logiciel que vous choisirez devra être capable de recueillir des informations sur l’espace disque libre, la charge CPU, l’utilisation de la mémoire, l’activité réseau et plus encore afin que vous puissiez repérer rapidement une anomalie ou une erreur avant qu’elle ne devienne un problème critique.

Dans certains cas, il peut même être utilisé pour analyser et diagnostiquer les raisons d’un problème particulier. Lorsqu’un problème est identifié, le logiciel peut soit fournir une solution rapide pour le corriger soit donner une alerte afin que vous puissiez prendre d’autres mesures plus appropriées.

Supervision Windows Server – pour identifier en temps réel n’importe quel problème

En surveillant votre Windows Server à l’aide de logiciels adaptés, vous serez en mesure de vous assurer que les différents services orientés serveur (hébergement site web, gestion des ressources entre les différents utilisateurs et applications, fonctionnalités de messagerie et de sécurité…) qu’il propose puissent fonctionner de manière optimale et à l’abri de tout problème qui peut nuire au bon fonctionnement de vos applications.

Mais bonne nouvelle, la supervision peut vous aider à identifier en temps réel et être informés de tous les types problèmes qui peuvent affecter les performances, la sécurité et la disponibilité de Windows Server.

Voici une liste non exhaustive des problèmes que l’on rencontre régulièrement sur Windows Server :

Ressources limitées :

Le serveur ne dispose que de quantités limitées de RAM, d’espace disque et de processeur et une charge supplémentaire peut entraîner une lenteur et une mauvaise performance.

Configuration incorrecte :

La mauvaise configuration des programmes installés ou leur mauvaise configuration peut entraîner des problèmes de performances et de stabilité des services.

Utilisation des ressources :

L’utilisation intensive des ressources du serveur peut entraîner une chute de ses performances et peut même provoquer une panne, ou toute une série d’incidents difficilement gérables.

Contamination malveillante :

Les virus, vers, chevaux de Troie et autres malwares peuvent affecter le bon fonctionnement du serveur et perturber ses performances et bien évidemment aussi causer des pertes de données et rendre certaines applications inaccessibles.

Connexion Internet lente :

Une connexion Internet lente peut ralentir le téléchargement des fichiers et donc affecter les performances du serveur et du service en général.

Problèmes réseau :

Lorsque le réseau est saturé ou lorsque des erreurs surviennent sur le réseau, les performances sont affectées, et les lenteurs affectent les traitements.

Logiciels non mis à jour :

La non-mise à jour des logiciels, des applications et des systèmes d’exploitation peut entraîner une chute des performances et empêcher le bon fonctionnement du serveur (cybersecurité). Les mises à jour manquantes ou inadéquates peuvent également entraîner une vulnérabilité des serveurs aux virus, aux logiciels malveillants et aux pirates.

Des pannes et des erreurs matérielles :

Des problèmes matériels peuvent se produire à tout moment sur un serveur Windows, entraînant des pertes de données ou l’altération des performances. Un matériel défectueux ou un mauvais emplacement physique peut provoquer des pannes système fréquentes et inattendues.

Tout faire, pour augmenter la confiance externe dans les produits de l’entreprise :

Il convient de tout faire, pour identifier et corriger les anomalies ou erreurs pouvant en résulter, que cela soit au niveau des services ou des process. Le rôle d’un responsable est d’aider au maintien de la fluidité des opérations, afin d’augmenter la confiance, dans les produits ou services de l’entreprise.

Quels outils et technologies pour la surveillance de Windows Server ?

Il existe un large éventail d’outils qui peuvent être utilisés pour surveiller et gérer Windows server. Les principaux outils à prendre en compte sont :

Windows Management Instrumentation (WMI).

C’est un outil intégré à Windows qui fournit des informations détaillées sur les services et les matériels qui fonctionnent sur le système. Il peut être utilisé pour surveiller les processus, les services, les disques durs, la mémoire et autres ressources informatiques.

Event Viewer.

Event Viewer est un composant intégré au système qui stocke des informations sur tous les événements générés par le système Windows. L’utilisation d’Event Viewer peut faciliter le diagnostic des problèmes sur le serveur et fournir une solide base pour évaluer les performances du système.

PerfMon

PerfMon est un composant intégré au système, introduit dans Windows NT 3.1. Il affiche des informations en temps réel sur l’utilisation de la mémoire, du processeur et du disque dur. PerfMon peut être utilisé pour évaluer la performance et le comportement à diverses périodes, afin d’améliorer l’efficacité et de déceler d’éventuelles anomalies.

La plateforme MEMOGuard V5 pour la diffusion des alertes et notifications

Pour que vous puissiez superviser efficacement Windows server, il est important que vous configuriez des alertes et des notifications lorsque certains seuils sont dépassés ou lorsque certains événements se produisent. En configurant ces alertes et notifications à l’avance, vous serez en mesure de réagir rapidement si des problèmes potentiels surviennent et de prendre des mesures en conséquence avant qu’ils ne s’aggravent ou ne créent des dégâts plus importants encore.

Édité par l’entreprise française Clever Technologies, MEMOGuard est un logiciel de gestion d’alarmes, d’alertes et d’envoyer de notifications qui peuvent s’interfacer avec à peu près tous les logiciels de détection d’évènements et d’envoi de messages.

Cela inclut bien évidemment les outils et technologies de surveillance de Windows Server que nous avons cités plus haut, à savoir Windows Management Instrumentation (WMI), Event Viewer, PerfMon ou encore n’importe quel autre logiciel de monitoring comme Zabbix, Nagios, Icinga…

Voici les principales fonctionnalités de MEMOGuard V5, liste détaillée sur demande :

– Alerte et notification en temps réel : cette fonctionnalité permet aux administrateurs d’être notifié par SMS, email et autres moyens de communication en temps réel lorsque des problèmes sont identifiés, que des évènements critiques surviennent ou encore que des seuils spécifiques sont atteints ou dépassés.

– Gestion des alertes : depuis l’interface web de MEMOGuard, vous pouvez gérer toutes les alertes. Des fonctionnalités intégrées permettent d’élaborer des scénarios d’alerte personnalisés et d’envoyer des notifications par courrier électronique, SMS… MEMOGuard permet également aux administrateurs de suivre le traitement des alertes et d’enregistrer les dates et heures d’acquittement pour une analyse ultérieure.

– Automatisation des alertes. MEMOGuard offre également aux administrateurs de créer des règles d’automatisation des alertes, ainsi que des actions automatiques à effectuer lorsqu’une alerte est détectée.

– Personnalisation des alertes. Ce module de MEMOGuard permet aux administrateurs de définir les critères d’alerte selon le type d’événement recherché, de sa gravité et bien d’autres encore.

Conclusion sur le MEMOGuard V5

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies