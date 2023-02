Le monitoring d’un site web, dénommé aussi “Monitoring Transactionnel”, est fait pour surveiller un réseau en temps réel, et remonter toutes les anomalies pouvant en résulter, quelle que soit l’anomalie, afin de permettre aux hommes sécurité d’intervenir dans les meilleurs délais.

Qu’est-ce que le Monitoring des applications Web, Guide Complet ; Les applications Web sont des applications ou des sites web qui se distinguent des sites web statiques par le fait qu’elles ont des fonctionnalités plus dynamiques. Elles servent à automatiser et à rendre possible certains processus et activités, ce qui est utile pour les entreprises qui souhaitent faciliter leurs opérations et accroître leur efficacité. Elles présentent aussi l’avantage d’offrir une connectivité sans interruption, une mise à l’échelle facile, un déploiement rapide et bien plus encore.

Toutefois, malgré ces avantages cités, les applications web souffrent également de nombreux problèmes qui peuvent compromettre leurs performances, leur disponibilité ainsi que leur sécurité.

Pour gérer au mieux ces problèmes, les experts suggèrent aux entreprises de mettre en place un système de monitoring des applications Web.

Le Monitoring ou la supervision de Web Applications (aussi parfois appelé “Monitoring Transactionnel”) est une forme de surveillance synthétique qui teste et vérifie régulièrement le bon fonctionnement (car une panne, ou un arrêt peut représenter des pertes colossales), d’un site Web lors de la réponse aux entrées de l’utilisateur, comme la connexion ou l’achat, car si un site de réservations ou d’achats en ligne, vient à tomber, l’impact pour la PME peut être considérable.

Qu’est-ce que le monitoring des applications Web, Guide Complet ; La réponse tout de suite, dans l’article qui suit !

Qu’est-ce qu’une application web ?

Les applications web sont des applications informatiques auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via un navigateur Web ou directement sur leur mobile. Comme évoqué plus haut, elles se distinguent des sites web statiques par leurs fonctionnalités dynamiques et plus avancées telles que la possibilité d’effectuer des transactions en ligne, de générer des rapports, de traiter des données et de fournir une assistance en ligne. Les applications Web sont généralement développées à l’aide de technologies telles que HTML5, JavaScript ou CSS, et bénéficient d’une grande flexibilité et d’une portabilité accrue, car elles peuvent être exécutées sur différents supports.

Les applications Web offrent aux entreprises un certain nombre d’avantages et de commodités. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a d’abord leur mise en place qui ne coûte pas cher en comparaison avec que la mise en place d’une architecture logicielle traditionnelle. Avec les applications web, la plupart des développeurs peuvent tester rapidement des fonctionnalités sans avoir besoin de configurer ou de mettre à jour un serveur ou un réseau physique. Elles ont notamment aussi l’avantage d’être facilement accessibles à partir d’un grand nombre de plates-formes et de systèmes d’exploitation différents et disposent souvent d’un système sûr pour stocker et protéger les données.

Qu’est-ce que le monitoring des applications web?

La surveillance ou monitoring des applications web est une activité informatique qui consiste à surveiller les sites web et applications afin de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Elle peut inclure l’analyse des processus métier, la surveillance de la qualité de service, la surveillance des performances, de la sécurité, de la disponibilité des applications ainsi que l’identification et la résolution des problèmes.

S’appuyant sur des solutions logicielles de surveillance, elle permet aux responsables informatiques de garder un œil sur un grand nombre de paramètres clés tels que le temps de chargement des pages, la disponibilité du serveur, le temps de réponse du serveur, l’utilisation des ressources, la qualité du code source et l’intégrité et la sécurité des données, le nombre d’utilisateurs actifs et plus encore.

Le monitoring des applications web implique l’utilisation d’outils spécifiques conçus pour surveiller en permanence les applications web, les serveurs et éventuellement aussi le système informatique dans son ensemble. Ces outils sont généralement configurés pour identifier tout problème et envoyer une alerte immédiate aux responsables informatiques si une anomalie est détectée. Les alertes peuvent être envoyées par e-mail, message texte…

Voici en détail comment fonctionne le monitoring des applications web :

Acquisition des données.

La première étape du monitoring des applications web consiste par la mise en place du logiciel de monitoring et le déploiement des agents, capteurs ou sondes au niveau des applications, mais aussi des serveurs pour que la collectent des données en temps réel puisse se faire.

Analyse des données.

Une fois les données collectées, le logiciel de monitoring les analysent pour déterminer si les applications surveillées sont en bonne santé, mais aussi afin de détecter d’éventuels problèmes pouvant affecter le fonctionnement des applications surveillées.

Alertes et notifications.

Si des problèmes sont détectés, un système d’alerte devrait être mis en place afin de notifier les administrateurs et/ou les développeurs en cas de problème ou de dysfonctionnement.

Rapports et métriques.

Générés par le logiciel de monitoring, les rapports et les métriques fournissent des informations détaillées sur la performance des applications web ainsi que sur leur comportement en termes de temps d’exécution, de taux d’erreur et plus encore.

Optimisation continue.

Une fois que les problèmes sont identifiés, un processus d’optimisation en boucle peut être mis en place pour corriger les erreurs et améliorer la performance des applications web, ce qui peut contribuer à assurer leur succès à long terme.

Les problèmes les plus courants qui affectent le bon fonctionnement des applications Web

Les problèmes les plus courants que rencontrent régulièrement les applications web incluent :

Les erreurs de chargement.

Les erreurs de chargement sont un type de problème très fréquent rencontré par les applications web. Elles se produisent lorsque le navigateur tente d’accéder à une page ou un contenu qui n’est pas disponible ou qui ne peut pas être trouvé.

Les problèmes de performances.

Pouvant nuire grandement à l’expérience utilisateur, les problèmes de performances d’une application web se produisent pour diverses raisons, par exemple lorsque le nombre d’utilisateurs est trop élevé, mais aussi si le réseau et les serveurs rencontrent des problèmes.

Les bugs et problèmes logiciels

Très fréquents dans les applications web, les bugs et les problèmes logiciels peuvent être causés par des erreurs internes ou par des incompatibilités entre les différents systèmes et composants externes utilisés par l’application web.

Les problèmes de sécurité.

La sécurité est un autre problème commun rencontré par les applications web. Les menaces de sécurité qui les affectent régulièrement comprennent les attaques par déni de service distribué (DDoS), le piratage, la fuite des données, le vol d’informations et bien d’autres encore.

Les problèmes de mises à jour et de déploiement.

Les processus de mise à jour et de déploiement peuvent être complexes et prendre du temps, ce qui peut poser des problèmes pour les applications web en cours d’exécution.

Les téléchargements lents et instables.

Sur une application web, les téléchargements peuvent être affectés par des connexions à bas débit et des temps de réponse lents, ce qui peut ralentir l’utilisation de l’application et par extension l’expérience utilisateur.

MEMOGuard V5, une solution de gestion d’alarmes et d’alertes adaptée pour la surveillance de vos applications web

Édité par l’entreprise française Clever Technologies, MEMOGuard est une plateforme web intuitive qui permet aux entreprises de surveiller en permanence et en temps réel efficacement leurs applications web, applications mobiles et sites web.

Vous devez d’abord connecter MEMOGuard à votre système de surveillance qui se chargera de l’identification des potentiels problèmes et leurs causes, tels que les problèmes de performances, les problèmes liés à la sécurité et les bogues logiciels. MEMOGuard, en ce qui le concerne, intervient principalement pour ajouter à votre système de surveillance des applications web les fonctions et fonctionnalités suivantes :

Notifications instantanées.

Ce logiciel peut être configuré pour envoyer des notifications instantanées aux administrateurs et aux autres utilisateurs lorsqu’une alerte est détectée. Les notifications peuvent être envoyées par courriel, SMS ou d’autres moyens de communication comme le vocal (Téléphone fixe, ou GSM), les hauts parleurs (Carte son), le pager (Bip, Alphapage, ESPA 4.4.4, …), l’imprimante, les contacts secs (Ethernet, Rs232), les panneaux lumineux (RS232), les télécopies, les applications (scripts et applications pilotées), les réseaux sociaux (Pages dédiées), les push messages (iPhone, smartphone)…

Création d’alertes intelligentes.

MEMOGuard peut être configuré pour identifier automatiquement les anomalies et fournir rapidement une notification par email, sms, appel téléphonique, réseaux sociaux et plus encore afin que vous puissiez y réagir immédiatement.

Gestion des incidents.

Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de configurer des règles et des processus pour gérer les incidents liés aux alertes. Elle peut notamment aider à résoudre les alertes les plus urgentes et à évaluer l’efficacité des politiques et procédures en matière de sécurité.

Rapports et tableaux de bord.

MEMOGuard peut générer des rapports personnalisés sur les alertes et vous les afficher sur son tableau de bord. Vous aurez aussi la possibilité de configurer les rapports de manière à ce qu’ils puissent refléter les données selon différents critères, notamment par ressource, type d’alerte et heure d’alerte, ou bien les exporter pour des traitements ultérieurs.

Conclusion pour la Supervision des applications WEB

Sans le moindre doute, Le MEMOGuard V5, en version SaaS ou bien installable sur vos serveurs, est l’un des rares outils sur le marché pour répondre à la problématique de la supervision, surveillance et monitoring des sites web.

Bénéficiez d'un test gratuit, pour ne pas prendre de risques testez-le

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies