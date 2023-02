Le monitoring Active Directory pour surveiller les problèmes, modifications, évènements Windows…   

La surveillance de l’active Directory, va identifier les goulots d’étranglement, et les éventuelles erreurs des bases de données, ainsi les administrateurs pourront intervenir, avant qu’un crash ou une panne majeure ne viennent à se produire.

Le monitoring Active Directory pour surveiller les problèmes, modifications et évènements Windows… Proposé par Microsoft, Active Directory est un service qui permet aux entreprises de gérer et de sécuriser leurs réseaux informatiques.

Il fournit une source centralisée pour les informations d’identification des utilisateurs et des réseaux, telles que les identifiants d’accès et les autorisations et se présente comme une puissante plate-forme de gestion des identités et des contrôles d’accès qui s’adapte à divers scénarios d’entreprise, du plus petit au plus grand.

Seulement, Active Directory peut rencontrer des problèmes qui sont éprouvants pour les entreprises étant donné l’importance du service. Mais heureusement, l’utilisation d’un système de monitoring Active Directory vous aidera à surveiller les problèmes, les modifications Active Directory ainsi que les évènements Windows.

En d’autres termes, avec la mise en place d’un système de monitoring Active Directory, vous pouvez assurer le bon fonctionnement de celui-ci.

Présentation du service Active Directory

L’Active Directory est un service de gestion des identités qui fournit des outils pour la gestion des utilisateurs et des mots de passe. Il sert aussi d’annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et permet donc aux entreprises de faciliter la communication entre les différents serveurs et services sur un réseau.

Active Directory offre aussi aux administrateurs réseau la possibilité de gérer efficacement les noms d’utilisateurs, les mots de passe, les autorisations et autres informations requises pour l’accès aux différents services sur le réseau. Enfin, il est également utilisé pour augmenter la sécurité en fournissant un contrôle d’accès centralisé aux informations et aux applications et peut aussi faciliter le travail des administrateurs en centralisant toutes les données à un même endroit.

Qu’est-ce que le monitoring d’Active Directory ?

Le monitoring d’Active Directory est le processus d’étude des modifications apportées à un domaine Active Directory afin de détecter des anomalies pour que les administrateurs système puissent les corriger rapidement. Un domaine Active Directory, pour ceux qui l’ignorent, est un répertoire qui recense les objets (utilisateurs, ordinateurs, imprimantes, etc.) et offre des services de gestion de réseau. Il permet en autres de stocker des informations centralisées et d’authentifier et d’autoriser les utilisateurs, les services et les ressources sur un réseau Windows.

À part cela, la surveillance ou monitoring d’Active Directory consiste également à surveiller et à détecter rapidement des changements non autorisés au sein d’un réseau, ce qui peut aider à la prévention des attaques, améliorer la sécurité et le respect des politiques et protocoles. Elle comprend généralement des analyses, des alertes, des journaux, des rapports et des analyses d’audit pour aider l’administrateur du système à comprendre ce qui se passe sur le réseau, notamment au niveau des connexions et des évènements Windows.

Le monitoring pour identifier rapidement les problèmes liés à Active Directory

Voici une liste non exhaustive des problèmes fréquents d’Active Directory et que vous pourrez facilement détecter à l’aide d’un système monitoring adéquat :

Défaillances du contrôleur de domaine.

Le contrôleur de domaine s’effondre assez fréquemment en raison des erreurs matérielles, des virus informatiques… Et puisque le contrôleur est ce qui permet aux administrateurs réseau de gérer la sécurité et l’accès des utilisateurs aux réseaux basés sur Microsoft, sa défaillance peut avoir un impact grave sur le fonctionnement global d’Active Directory.

Erreurs DNS.

Les erreurs DNS sont l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles Active Directory peut ne pas fonctionner correctement. Elles se produisent lorsque le serveur DNS ne peut pas localiser le serveur qui héberge le contrôleur de domaines.

Problèmes avec les mises à jour des données.

Un autre problème commun avec Active Directory est que les données ne sont pas correctement mises à jour. Cela signifie que certaines informations peuvent ne pas être correctement affichées ou peuvent être perdues complètement.

Problèmes de gestion des groupes.

Les problèmes liés aux groupes d’utilisateurs sont courants et peuvent se produire lorsque les règles et les autorisations ne sont pas correctement définies. Cela peut conduire à un mauvais contrôle des accès qui peut créer un risque pour la sécurité du réseau.

Problèmes avec les profils utilisateurs.

Les problèmes liés aux profils utilisateurs sont très courants et se manifestent par des erreurs telles que la corruption de fichiers Windows, les ordinateurs qui échouent à se connecter au domaine et des applications qui ne s’exécutent pas correctement.

Problèmes de sécurité.

Ils sont notamment causés par des paramètres de sécurité mal configurés, des utilisateurs qui ne respectent pas les règles…

Problèmes liés à l’accès.

Un autre problème courant concerne l’accès souvent limité aux fichiers et dossiers sur le réseau local. Les permissions restrictives sont souvent la cause de ces problèmes.

Les problèmes de sauvegarde.

Il arrive que les sauvegardes Active Directory ne sont pas effectuées correctement sans que l’utilisateur ne soit informé de la situation.

Quand un problème est identifié, votre système de monitoring en place doit pouvoir être configuré pour notifier automatiquement (les anomalies) aux administrateurs et/ou responsables système par des moyens de communication tels que l’e-mail, le SMS…

Monitoring Active Directory pour surveiller les modifications et les événements Windows

Le monitoring d’Active Directory offre également aux responsables réseau la possibilité de suivre les modifications diverses apportées aux objets, à la stratégie et aux groupes dans une station de travail ou un serveur réseau. Ces modifications peuvent être observées et gérées depuis le tableau de bord de la solution de monitoring afin que les responsables puissent prendre les mesures appropriées pour prévenir des problèmes susceptibles de se produire lorsque ces modifications sont effectuées.

En plus de la surveillance des modifications Active Directory, le monitoring d’Active Directory permet également de suivre les événements Windows, tels que le démarrage d’un ordinateur et les processus d’exécution. Sachant que les fichiers journaux enregistrent chaque processus exécuté sur un ordinateur réseau, y compris la date, l’heure et l’utilisateur qui a exécuté le processus, il suffira alors au logiciel de monitoring d’accéder à ces journaux pour lire les données qui s’y trouvent et les rapporter aux responsables réseau. Ces journaux d’audit Windows peuvent également être utilisés pour identifier et suivre les processus suspects qui peuvent être liés à des tentatives d’accès non autorisés ou à des activités suspectes sur le système réseau.

Comme avec les problèmes qui concernent Active Directory, votre système de monitoring pourra également être configuré de manière ce que des messages d’alerte (SMS, mails, fax, appel vocaux) vous soient envoyés lorsque des modifications Active Directory ou des évènements Windows critiques sont détectés.

La plateforme MEMOGuard V5 pour le monitoring de votre service Active Directory

Si vous êtes à la recherche d’un outil de monitoring de service Active Directory qui offre une surveillance robuste et fiable, sachez que la plateforme MEMOGuard fera très bien l’affaire. Édité par l’entreprise française Clever Technologies, cet outil offre une solution complète pour surveiller les performances, les modifications et l’intégrité de votre serveur Active Directory afin que vous puissiez maintenir un environnement sûr et fiable. En outre, MEMOGuard permet aussi de surveiller les problèmes fréquents que rencontrent Active Directory, les potentielles modifications aux objets, à la stratégie et aux groupes dans une station de travail ainsi que les évènements Windows classés de critiques.

L’autre raison de choisir MEMOGuard est sa capacité à gérer les alarmes et les alertes informatiques ainsi que les équipes d’astreinte. Ces principales fonctions en matière de gestion d’alarmes, alertes et équipes d’astreinte incluent :

Configuration et diffusion d’alertes.

Cette fonctionnalité de MEMOGuard vous permet de créer des listes d’alertes personnalisées pour surveiller les différents métriques et éléments auxquels ils sont intéressés. Vous pouvez notamment définir des seuils et recevoir des alertes lorsque ces seuils sont franchis ou dépassés. Les alertes peuvent être envoyées par e-mail, SMS, notification push et autres moyens de communication. MEMOGuard offre également un support pour configurer des notifications personnalisables basées sur la gravité et le type d’alerte.

Notification automatique de l’astreinte.

Lorsqu’un problème est détecté, une notification peut être envoyée aux personnes concernées pour qu’elles sachent qu’elles doivent intervenir rapidement

Gestion des actions.

MEMOGuard vous offre la possibilité de définir des actions automatiques qui seront exécutées en cas de dépassement du seuil spécifié, ce qui permet de résoudre automatiquement certains problèmes.

Reporting et analyse.

MEMOGuard produit et exporte des rapports et des analyses sur demande, ce qui vous permet de mieux comprendre l’état global du système et les anomalies possibles.

Historique des notifications.

Depuis l’interface web de MEMOGuard, vous pouvez suivre les notifications envoyées grâce à un historique qui affichera toutes les notifications envoyées depuis le début du projet.

Gestion des incidents.

Tous les incidents qui ont été signalés peuvent être tracés et surveillés, ce qui vous permet de mieux comprendre les problèmes et d’y apporter des solutions.

Rapports d’astreintes.

Les rapports d’astreintes fournissent une trace des efforts des personnes impliquées, ce qui permet une analyse et une amélioration future des processus.

Conclusion, il est primordial d’utiliser un outil éprouvé tel que le MEMOGuard V5, pour monitorer l’Active Directory

La surveillance est une des premières étapes pour identifier les goulots d’étranglement et les erreurs dans la base de données Active Directory. C’est pour cela qu’il convient de faire comme de nombreux grands comptes en utilisant MEMOGuard V5, en SaaS.



Faites un essai gratuit, vous serez surpris par sa puissance et sa simplicité, et sur un simple appel au 00.33.1.60.53.60.53, nos experts vous guideront et vous épauleront pour la mise en place en local , de ce fantastique outil. N’h’ésitez pas c’est gratuit.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies