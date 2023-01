Listen to this article Listen to this article

La supervision informatique est devenue non seulement une évidence, mais surtout une nécessité, surtout pour minimiser les temps d’arrêt et intervenir rapidement et à distance.

Intégrer une supervision à son système informatique

Intégration de la supervision informatique, les étapes à suivre; aujourd’hui, la supervision informatique est devenue une nécessité absolue pour les entreprises de toutes tailles. Les raisons ?

La mise en œuvre de solutions de supervision informatique efficaces et fiables garantira des performances informatiques optimales pour votre entreprise et vous permettra d’identifier rapidement les problèmes et erreurs qui surviennent sur votre réseau pour qu’ils soient pris en charge rapidement.

Mais il convient de faire les choses dans l’ordre, pour réussir votre intégration de la supervision informatique, les étapes à suivre. Dans cet article, nous allons vous guider et vous expliquer les étapes à suivre pour intégrer un système de supervision informatique dans votre entreprise, et surtout pour bien réussir sa mise en place.

Comprendre le fonctionnement des systèmes de supervision informatique

La supervision informatique est une pratique essentielle qui permet aux professionnels IT de maintenir les opérations informatiques efficaces et sûres dans leur entreprise. Elle consiste très concrètement à l’aide de solutions logicielles à surveiller et gérer les systèmes informatiques et réseaux ainsi que leurs composants, comme les serveurs par exemple, les applications, les outils de sauvegarde et de restauration, ainsi que les autres composants essentiels des systèmes informatiques.

Les outils de supervision informatique peuvent consister en des logiciels capables de surveiller des systèmes et de recueillir des informations précises sur leur état. Ils fournissent également aux administrateurs informatiques des alertes en cas de problème, leur permettant de résoudre les problèmes qui surviennent avant qu’ils ne deviennent plus graves.

Pourquoi vous devez investir dans un logiciel de supervision informatique ?

Voici quelques avantages de la supervision informatique :

Moins de temps d’arrêt des systèmes.

La supervision IT améliore la prévisibilité et la gestion des performances des systèmes informatiques, ce qui permet aux entreprises de réduire considérablement les temps d’arrêt.

Meilleure gouvernance des systèmes.

La supervision offre aux entreprises une visibilité approfondie sur les ressources informatiques dont elles disposent et aussi la manière dont ces ressources sont exploitées. Toutes ces informations, une fois exploitées, permettent de mieux gérer les systèmes.

Prise de décisions plus éclairées.

Les outils de supervision informatique fournissent des rapports détaillés sur les performances des systèmes et réseaux. Ces données peuvent ensuite aider les responsables informatiques à prendre des décisions plus éclairées avant toute modification ou intervention sur un composant ou un système.

Une prise en charge rapide des incidents.

Une fois déployés, les logiciels de supervision peuvent être configurés pour envoyer des messages d’alerte aux responsables informatiques quand des problèmes sont détectés au niveau des systèmes ou réseaux surveillés et supervisés.

Sécurité renforcée des systèmes et réseaux.

Les solutions de supervision informatique sont conçues pour aider les entreprises à accroitre la sécurité de leurs systèmes et réseaux en détectant et en signalant les vulnérabilités, en veillant à ce que tous les logiciels soient à jour, configurés correctement et aussi que toute forme d’intrusion malveillante ou non autorisée soit signalée rapidement.

Les étapes à suivre pour l’intégration de la supervision informatique dans son organisation

Étape 1 : la préparation

Une bonne planification est essentielle pour le bon déploiement d’un logiciel de supervision ! La première chose à faire est de vous assurer que vous avez une bonne compréhension des objectifs que vous souhaitez atteindre en matière de supervision informatique. Que voulez-vous surveiller et superviser ?

Quels sont les processus que vous souhaitez contrôler ? Quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin ? Répondre à ces questions vous aidera à comprendre ce dont vous avez besoin pour réussir ce déploiement.

Vous devez également vous assurer que la solution choisie soit compatible avec votre système d’exploitation, votre infrastructure existante et les autres systèmes que vous voulez superviser (exemple : vos sites web, vos bases de données…).

Étape 2 : déploiement du logiciel de supervision

Une fois que votre système informatique est prêt à recevoir le logiciel de supervision IT, vous devrez installer et configurer les différents composants qui seront chargés de récolter et d’analyser les données de supervision.

Ces composants comprennent généralement des agents installés sur le serveur ou sur l’ordinateur hôte, un serveur d’accueil ou un noeud central qui reçoit les données collectées par les agents, et un service web qui fournit une interface utilisateur pour surveiller et consulter les données collectées et déjà traitées, parfois sous forme de graphiques et de tableaux.

Étape 3 : formation des utilisateurs pour qu’ils puissent bien maitriser l’outil

Une fois que le logiciel de supervision est en place, il est essentiel que les personnes qui vont l’utiliser, les utilisateurs donc, soient correctement formés à sa maîtrise afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti du logiciel et utiliser pleinement toutes ses fonctionnalités.

Cette étape n’est pas à éluder, car un utilisateur qui connait travaille mieux, et sait toujours faire face aux incidents pouvant en résulter, donc ne mésestimez pas cette étape, qui vous aidera à obtenir les meilleurs résultats.

Étape 4 : collecte des données pertinentes

Une fois que les agents et l’interface web et les autres composants du logiciel sont correctement installés et configurés, il est temps de commencer à collecter des données pertinentes relatives aux systèmes ou réseaux surveillés. Pour ce faire, vous devez définir le type d’informations que vous voulez recevoir sur chaque système surveillé et aussi comment ces informations peuvent être analysées par le logiciel de supervision.

Il s’agit d’une tâche très importante qui permet de définir avec précision le type de surveillance que vous souhaitez mettre en place suivant le besoin de l’entreprise. Par exemple, lors de la configuration des agents, vous pouvez choisir de surveiller uniquement l’utilisation des ressources matérielles ou bien le trafic réseau…

Les données collectées peuvent varier en fonction des solutions de surveillance utilisées, mais elles incluent généralement des informations sur l’utilisation des ressources, les performances des systèmes, les erreurs informatiques…

Étape 5 : configuration des alertes

Dans le même temps, configurez également les alertes qui serviront à avertir l’utilisateur du logiciel et l’équipe d’astreinte lorsque des conditions spécifiques sont remplies ou dépassées. Cela permet aux opérateurs informatiques d’être informés immédiatement en cas de problème. De cette manière, ils pourront agir rapidement pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne deviennent plus graves.

Avec certains logiciels de supervisions plus avancés, il est même possible aux utilisateurs d’ajouter leur propre contenu personnalisé aux alertes afin qu’elles soient plus précises et fournissent plus d’informations utiles pour mieux diagnostiquer l’origine des problèmes signalés.

Étape 6 : identification et organisation de l’espace pour stocker les données de surveillance

Cette étape consiste à identifier et organiser l’espace de stockage dont vous allez utiliser pour conserver tous les logs et données issues du logiciel de supervision récoltés et générés durant tout le processus. Pour stocker ces données, il vous faudra un espace disque suffisant. Il est aussi important que les données stockées puissent être organisées pour faciliter leur analyse par la suite.

Étape 7 : testez le logiciel de supervision

Pour finir, une fois le logiciel intégré avec succès, il est aussi nécessaire de le tester afin de vérifier qu’il fonctionne correctement. Pour ce faire, il est suggéré d’effectuer une analyse complète du réseau afin de vérifier que tous les éléments soient correctement configurés et qu’il n’y ait pas d’erreurs ou d’incompatibilités entre les différents éléments du système et le logiciel de supervision.

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies