Les secrets d’une campagne SMS réussie

Afin de communiquer avec vos clients et prospects, vous avez plusieurs solutions à disposition. Vous pouvez vous servir des réseaux sociaux, des courriels ou encore des campagnes SMS.

Même si elles sont souvent délaissées au profit des autres méthodes, elles restent d’une efficacité redoutable. Dans les faits, 90 à 98 % des destinataires d’un SMS consultent le message pour voir son contenu. Ils offrent donc un taux d’ouverture qui est nettement plus élevé qu’avec des courriels.

Il est alors judicieux d’intégrer des campagnes SMS à votre stratégie marketing. Découvrez quelques astuces et techniques pour en faire des réussites absolues.

Faites en sorte que vos textes soient courts et agréables

Une campagne SMS est une stratégie marketing qui se base sur l’usage d’un service de messagerie pour établir un lien avec les clients et les prospects. Elle peut être mise en place pour diverses raisons, mais demeure assez polyvalente. Que ce soit pour la promotion de produits ou de services, la fidélisation ou la diffusion de contenus, elle peut vous faciliter la tâche.

Il est même possible de faire usage des SMS pour l’envoi d’alertes importantes à vos consommateurs. Vous l’aurez compris, les possibilités sont très nombreuses. Si vous voulez pleinement exploiter leur potentiel, il faudra tout de même prendre en compte certains points. L’un des plus importants n’est autre que la taille de vos SMS, et ce, pour maintes raisons.

La limite du nombre de caractères

Il est crucial que les textes de vos SMS soient courts parce que vous êtes limité par le nombre de caractères. En effet, il y a une limite qu’il n’est pas du tout recommandé de dépasser, même si vous en avez la possibilité. Elle est de 160 caractères.

De fait, il n’est pas très judicieux d’opter pour de longs SMS. Vous ne ferez que gaspiller des caractères que vous auriez pu utiliser pour aller directement à l’essentiel. Soyez alors concis et précis tout en restant agréable.

La facilité de lecture

Les SMS courts sont aussi préférables pour la facilité de lecture qu’ils procurent aux destinataires. Ils ne demandent pas beaucoup de temps. Vous devez donc tout faire pour raccourcir vos textes autant que vous le pouvez.

La capacité de rétention

Vous appliquer pour la création de textes courts et précis vous aidera aussi à maximiser la capacité de rétention de vos destinataires. Il faut retenir que ceux-ci parcourent souvent très rapidement les messages qu’ils reçoivent. Ils ne gardent de ce fait que les informations qu’ils retirent durant ce court laps de temps.

L’adaptabilité des messages

Par ailleurs, tous les téléphones portables ne sont pas identiques. Il y en a qui ont des écrans plus petits qui réduisent encore plus les SMS que vous envoyez. Leurs propriétaires doivent par conséquent effectuer une action pour voir la totalité de votre message ; ce qui n’est habituellement pas fait.

Pour éviter d’avoir un nombre trop important de destinataires qui ne voient pas les SMS en entier, il est préférable de créer des SMS courts. Ainsi, ils pourront s’adapter à tous les appareils mobiles.

Utilisez un réducteur de liens pour intégrer votre nom de domaine

Il y a des outils dont vous pouvez faire usage pour optimiser votre campagne SMS. Le réducteur de lien en fait partie. Il est question d’un outil en ligne qui permet de raccourcir les URL. En termes simples, c’est une solution avec laquelle vous remplacez un lien trop long par un autre plus court et plus convivial. Pour vos campagnes SMS, l’usage d’un réducteur de lien pour votre site sera par ailleurs d’une grande utilité quant à la facilité de lecture de votre SMS.

Réduisez votre nom de domaine

Il peut arriver que vous ayez besoin de rediriger les destinataires de vos SMS vers votre site internet. Cela peut être dans le cadre de la promotion d’un produit ou d’un service. Dans ce genre de situation, insérer l’URL de votre plateforme en entier ne fera qu’allonger votre texte.

Pour l’éviter et rester dans la limite de caractères, vous pouvez réduire votre nom de domaine. Vous obtenez ainsi un lien adapté à votre campagne.

Facilitez le partage de vos liens

Utiliser un réducteur de lien vous permet également d’en faciliter le partage.

Les URLs raccourcies sont souvent plus aisées à insérer dans vos textes.

Par conséquent, elles sont moins compliquées à partager avec vos clients et prospects à travers vos campagnes SMS.

Suivez les clics

Il est important de préciser qu’un réducteur de lien ne se contente pas de raccourcir vos URLs. Si vous choisissez bien votre plateforme, vous aurez accès à plusieurs autres fonctionnalités. Il sera notamment possible de mieux suivre vos campagnes SMS.

Vous serez capable de mesurer leur performance en vous fiant par exemple au nombre de clics. Dans les grandes lignes, certains réducteurs de lien sont dotés d’options qui favorisent le data reporting.

Protégez votre lien et votre entreprise

Les réducteurs de liens peuvent aussi aider à protéger votre marque en masquant les URL originales. Cela peut être utile pour éviter que des liens malveillants ou de phishing soient envoyés aux destinataires.

Personnalisez vos campagnes

Avec un outil complet et polyvalent, vous n’aurez aucun mal à personnaliser vos liens et, par la même occasion, vos campagnes. Vous pourrez ajouter des mots-clés ou des informations spécifiques pour aider à identifier la source du clic.

Utilisez des mots-clés et des phrases qui retiennent l’attention

Il est important que vos campagnes SMS retiennent l’attention des destinataires. C’est uniquement ainsi qu’ils feront l’effort de lire la totalité de votre texte. Il faut que certains éléments les incitent à le faire. C’est la raison pour laquelle nous vous suggérons de faire usage de mots-clés dans vos SMS.

Il est question de mots et expressions spécifiques qui pourront instantanément intéresser les consommateurs. Il est plus facile de comprendre ce dont il est question avec une illustration. Si vous désirez faire une campagne pour introduire une offre promotionnelle par exemple, vous pouvez commencer votre SMS par « GRANDE PROMO ».

Avec un tel début, il ne fait aucun doute que la majorité des destinataires prendront la peine de savoir exactement ce dont il s’agit. Il en est de même si vous souhaitez présenter un nouveau produit.

Les mots-clés qui donnent des indices à ce sujet doivent être présents dans votre texte.

En plus d’attirer l’attention, ils vous permettront de communiquer clairement et de gagner du temps. Plus important encore, avec des mots-clés, vous pourrez stimuler l’action.

Personnalisez vos SMS autant que possible

Une autre astuce pour faire de votre campagne SMS un franc succès consiste à personnaliser vos textes. Cette façon de procéder vous aide à vous démarquer. Elle offre aussi d’autres avantages. Cette approche vous permet de créer une connexion émotionnelle. En personnalisant le message, vous pouvez renforcer la relation qui existe entre votre public cible et vous.

Ensuite, elle est idéale pour améliorer l’engagement. Les messages personnalisés sont plus susceptibles d’attirer l’attention du destinataire et de susciter son intérêt. C’est exactement ce qu’il faut pour un engagement maximal. En outre, il est important de préciser que cette méthode renforce la confiance en votre marque.

Vous montrez avec des messages personnalisés que vous comprenez les besoins et les préférences du destinataire. Enfin, avec la personnalisation, vous contribuez à la fidélisation de vos consommateurs.

Afin de bien personnaliser vos messages, vous ne manquez pas de techniques à employer. La plus simple consiste à utiliser le prénom du destinataire pour commencer le SMS. Il est également envisageable de faire usage des données de la cible.

Vous pouvez par exemple vous servir de l’historique d’achat ou du contenu du panier pour envoyer vos SMS. N’hésitez pas non plus à utiliser des émoticônes ou des images si vous en avez la possibilité. Il y a une multitude de façons de rendre vos campagnes SMS uniques.