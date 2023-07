Aujourd’hui, les technologies numériques sont au cœur du fonctionnement de tous leurs secteurs d’activités. L’utilisation massive d’outils technologiques innovants a favorisé l’ouverture de plusieurs écoles de marketing digital dont le Digital School of Paris pour répondre à la demande en matière de formations aux compétences.

Cet établissement a pour but de former les personnes désireuses d’apprendre les notions relatives au marketing et aux technologies digitales pour se perfectionner. Focus sur tout ce que vous devez savoir sur l’école DSP, les technologies numériques et le marketing digital.

DSP : Ecole de formation en marketing digital de référence à Paris

Digital School of Paris (DSP) est une école moderne de formation spécialisée dans l’apprentissage des métiers du web. Cet établissement privé d’enseignement supérieur est situé à Vincennes, non loin de Paris. Il s’étend sur 2300 m2 et possède 24 salles de classes climatisées sur 5 grands niveaux.

Il propose aux étudiants une formation de haute qualité. En effet, les étudiants de DSP sont formés par des enseignants qualifiés disposant d’une parfaite maîtrise de leurs disciplines. Pour faire une formation en marketing digital, cette école est une référence à choisir.

Les conditions d’inscription à l’école DSP

L’accès à la formation de cette école marketing digital répond à certaines règles. D’abord, avant d’intégrer la formation marketing digital de l’école DPS, vous devez être titulaire d’un diplôme Bac+4 ou de son équivalence. La seconde étape est relative à l’étude minutieuse de votre dossier.

Si votre dossier est validé, vous passez un entretien personnel avec certains membres du DSP.

Pour savoir si vous êtes retenu après cette entrevue, l’école met à la disposition des nouveaux venus une page web appelée « admission sur titre ».

Veuillez donc consulter cette dernière pour plus d’informations sur votre admission.

Le déroulement des apprentissages à l’école DSP

Une rentrée académique à l’école DSP se déroule sur 15 mois. Cet établissement technique vous permet de suivre une formation marketing digital par alternance. Cela dit, vous suivez les cours théoriques dans l’école et vous êtes ensuite envoyé en stage dans une entreprise pour la pratique. Concernant la dispense des séances d’apprentissage, elle est faite en présentiel.

Les filières disponibles à l’école DSP

Digital School of Paris vous propose une panoplie de filières à savoir :

l’informatique et le web ;

l’entrepreneuriat ;

la gestion des ressources humaines ;

le commerce et marketing ;

la gestion et finance ;

le management.

Dans le secteur de l’entrepreneuriat, les matières enseignées sont notamment la gestion de projet digital, le design brand, élaboration du business plan et bien d’autres. La filière informatique et web comprend des disciplines comme CMS (créer et gérer un site web), création d’une identité visuelle, création des bannières publicitaires, etc.

En ressources humaines, les matières enseignées le digital profil, le GRH et le RSE.

La filière commerce et marketing comprend des disciplines comme les stratégies de référencement SEO et SEA, la stratégie marketing et Média Planning, etc.

Le secteur gestion et finance propose des matières comme la gestion budgétaire de projet, et bien d’autres.

Les disciplines enseignées en Management sont : team building, méthode agile, green IT, etc.

Les formalités d’évaluation à l’école DSP

Les évaluations dans cet établissement sont semestrielles. Ainsi, à la fin de chaque semestre, les apprenants sont évalués sur la base des notions apprises. Il y a également des projets ou travaux collectifs qui sont donnés. Le dernier type d’évaluation concerne la rédaction d’un mémoire sur un thème précis. Elle marque la fin de la formation.

Les diplômes obtenus à la fin de la formation dans l’école DSP

Au terme de la formation dans l’école DSP, un diplôme reconnu par l’Etat français est délivré à chaque étudiant. En conséquence, après 3 ans de formation, l’école vous délivre un Bachelor dans la filière choisie. Après 5 ans d’apprentissage, vous obtenez un mastère. Il peut s’agir par exemple d’un mastère marketing digital, d’un mastère digital UX/UI, ou d’un mastère digital ressources humaines.

Les avantages liés à l’utilisation des technologies numériques

L’usage des technologies numériques constitue une option très avantageuse. Primo, elles permettent au professionnel d’améliorer l’expérience de sa clientèle. En réalité, grâce aux applications et plateformes web, vous arrivez à répondre aux attentes de tous vos clients. Entre ceux qui désirent avoir des prestations personnalisées et ceux qui souhaitent l’automatisation du processus, tout le monde est servi. La relation entreprise/client est alors bien établie, ce qui permet aux clients de juger votre société avec une note positive.

Secundo, les technologies numériques augmentent la production parce que la majorité des tâches sont automatisées, les rendant donc plus faciles et moins chronophages. Les employés s’occupent alors d’autres occupations importantes pouvant faciliter le développement de l’entreprise. Tout cela vous permet de réaliser un chiffre d’affaires remarquable.

Tertio, les technologies digitales limitent les erreurs humaines. En effet, contrairement à la saisie manuelle des données qui se montre de plus en plus inefficace, celle automatique se fait sans erreur et très rapidement.

Quarto, les technologies numériques permettent de maintenir la cohésion au sein de votre entreprise. En effet, elles rendent plus facile et simple la communication interne, évite les échanges sans plus-value et encouragent le partage des idées.

L’évolution du marketing digital et de ses techniques

Le marketing digital ou marketing numérique est une méthode proactive basée sur le web que les entreprises utilisent pour promouvoir leurs services et produits. C’est aussi une stratégie axée sur la satisfaction des besoins du consommateur. Les quatre P du marketing digital sont :

le Prix ;

le Produit ;

la Publicité ;

la Place.

Ces dernières années, et surtout avec le progrès spectaculaire de la technologie, le marketing digital a connu une ascension particulière. Ceci étant, il a facilité l’essor de la publicité en ligne. Ce qui offre plus de possibilités aux entreprises.

Les techniques du marketing digital

Cette approche vise des objectifs et pour les atteindre, elle utilise certaines techniques.

Parmi les méthodes utilisées par le marketing numérique, il y a les deux types de référencement qu’est le SEO et SEA.

Ces derniers visent à améliorer le positionnement d’un site web dans les moteurs de recherche comme Google. De même, il utilise l’optimisation pour la recherche vocale, le SMO encore appelé référencement sur les médias sociaux, l’e-mailing, le display, etc.