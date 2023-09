Plugin WordPress Formulaire : Les plus puissants formulaires de contact pour booster vos conversions en un clic !

Les formulaires sur un site WordPress offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans une variété de cas.

Transformez votre site internet en une machine à succès avec des formulaires WordPress

Voici pourquoi il est utile d’ajouter des formulaires à votre site et quelques exemples de cas d’utilisation courants :

Collecte de données des visiteurs : Les formulaires vous permettent de collecter des informations précieuses auprès de vos visiteurs, telles que des adresses e-mail, des commentaires, des avis, des coordonnées, etc. Ces données peuvent être utilisées pour mieux comprendre votre public et personnaliser votre contenu ou vos offres en conséquence. Interaction avec les utilisateurs : Les formulaires offrent un moyen d’interagir avec vos utilisateurs. Ils peuvent poser des questions, demander des commentaires ou des suggestions, ou même recueillir des inscriptions à des newsletters ou à des événements. Génération de leads : Les formulaires de contact peuvent être utilisés pour générer des leads qualifiés. Vous pouvez demander aux visiteurs de remplir un formulaire pour obtenir un accès à du contenu exclusif, ce qui vous permet de capturer des prospects potentiels. Support client : Les formulaires de support client permettent aux visiteurs de soumettre des questions ou des problèmes, ce qui facilite la gestion et la réponse aux demandes de support. Inscription et adhésion : Les formulaires d’inscription peuvent être utilisés pour permettre aux utilisateurs de créer des comptes sur votre site ou de s’abonner à des services spécifiques. Sondages et questionnaires : Les formulaires peuvent être utilisés pour recueillir des réponses à des sondages ou à des questionnaires, vous permettant ainsi d’obtenir des commentaires sur vos produits, services ou contenu.

Exemples d’utilisation des formulaires modèles wordpress :

Formulaire de contact : Un formulaire de contact standard permet aux visiteurs de poser des questions, de signaler des problèmes ou de fournir des commentaires. Il peut inclure des champs tels que le nom, l’adresse e-mail, le sujet et le message. Formulaire d’inscription à la newsletter : Les visiteurs peuvent s’inscrire à votre newsletter en fournissant leur adresse e-mail. Cela vous permet de développer une liste de diffusion pour vos campagnes de marketing par e-mail. Formulaire de commande ou de réservation : Si vous avez un site de commerce électronique ou un site pour un restaurant, un formulaire de commande ou de réservation permet aux clients de passer des commandes ou de réserver des tables en ligne. Formulaire de demande de devis : Pour les entreprises de services, un formulaire de demande de devis permet aux clients potentiels de demander des estimations pour des projets spécifiques. Formulaire d’évaluation des produits ou des services : Les formulaires d’évaluation permettent aux clients de laisser des avis sur les produits ou services qu’ils ont utilisés, ce qui peut renforcer la confiance des futurs clients. Formulaire d’inscription à un événement : Si vous organisez des événements, un formulaire d’inscription en ligne simplifie le processus d’inscription pour les participants. Formulaire de candidature : Si vous recrutez du personnel, un formulaire de candidature en ligne peut simplifier le processus de recrutement en recueillant les informations nécessaires des candidats. Formulaire de sondage ou de quiz : Les formulaires de sondage ou de quiz peuvent être utilisés pour interagir avec votre public, recueillir des opinions ou créer des questionnaires divertissants. Formulaire de support technique : Un formulaire dédié au support technique permet aux utilisateurs de soumettre des problèmes ou des questions, ce qui facilite leur gestion par votre équipe de support. Formulaire de contact d’urgence : Pour les sites Web fournissant des informations critiques, un formulaire de contact d’urgence permet aux utilisateurs de signaler rapidement des problèmes ou des situations d’urgence.

En résumé, les formulaires sur un site WordPress sont des outils polyvalents qui peuvent améliorer l’interaction avec les visiteurs, collecter des données précieuses, générer des leads, faciliter le support client et bien plus encore. Leur utilisation dépend de vos objectifs et du type de site que vous gérez.

Liste des plugins WordPress formulaire pour augmenter vos conversions en un clic

Ninja Forms : Présentation : Ninja Forms est un plugin WordPress puissant et flexible pour créer des formulaires de contact et d’autres types de formulaires. Il offre une grande variété d’extensions pour personnaliser vos formulaires.

: Ninja Forms est un plugin WordPress puissant et flexible pour créer des formulaires de contact et d’autres types de formulaires. Il offre une grande variété d’extensions pour personnaliser vos formulaires. Éditeur : Ninja Forms, LLC

: Ninja Forms, LLC CEO : James Laws

: James Laws Entreprise : Ninja Forms, LLC, est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions WordPress axées sur la création de formulaires et la collecte de données.

: Ninja Forms, LLC, est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions WordPress axées sur la création de formulaires et la collecte de données. Avantages : Interface conviviale, nombreuses extensions disponibles, personnalisation avancée.

: Interface conviviale, nombreuses extensions disponibles, personnalisation avancée. Inconvénients : Certaines extensions sont payantes, courbe d’apprentissage pour les fonctionnalités avancées. WPForms : Présentation : WPForms est un plugin convivial doté d’une interface glisser-déposer pour créer facilement des formulaires de contact. Il propose des fonctionnalités d’intégration et de personnalisation.

: WPForms est un plugin convivial doté d’une interface glisser-déposer pour créer facilement des formulaires de contact. Il propose des fonctionnalités d’intégration et de personnalisation. Éditeur : WPForms

: WPForms CEO : Jared Atchison

: Jared Atchison Entreprise : WPForms est édité par WPForms, une entreprise qui se consacre aux solutions WordPress pour la création de formulaires et la génération de leads.

: WPForms est édité par WPForms, une entreprise qui se consacre aux solutions WordPress pour la création de formulaires et la génération de leads. Avantages : Interface glisser-déposer intuitive, fonctionnalités de base gratuites, intégrations faciles.

: Interface glisser-déposer intuitive, fonctionnalités de base gratuites, intégrations faciles. Inconvénients : Les fonctionnalités avancées nécessitent une mise à niveau vers la version Pro. Gravity Forms : Présentation : Gravity Forms est un plugin de formulaire avancé pour WordPress, adapté à la création de formulaires complexes avec logique conditionnelle et intégrations tierces.

: Gravity Forms est un plugin de formulaire avancé pour WordPress, adapté à la création de formulaires complexes avec logique conditionnelle et intégrations tierces. Éditeur : Rocketgenius, Inc.

: Rocketgenius, Inc. CEO : Carl Hancock

: Carl Hancock Entreprise : Gravity Forms est développé par Rocketgenius, Inc., une entreprise qui se spécialise dans le développement de solutions WordPress pour les entreprises.

: Gravity Forms est développé par Rocketgenius, Inc., une entreprise qui se spécialise dans le développement de solutions WordPress pour les entreprises. Avantages : Fonctionnalités avancées, logique conditionnelle, intégrations tierces.

: Fonctionnalités avancées, logique conditionnelle, intégrations tierces. Inconvénients : Coût élevé pour les fonctionnalités avancées, interface moins conviviale pour les débutants. Contact Form 7 : Présentation : Contact Form 7 est l’un des plugins de formulaire de contact les plus anciens et les plus populaires pour WordPress. Il est simple à utiliser pour les formulaires de base.

: Contact Form 7 est l’un des plugins de formulaire de contact les plus anciens et les plus populaires pour WordPress. Il est simple à utiliser pour les formulaires de base. Éditeur : Takayuki Miyoshi

: Takayuki Miyoshi Entreprise : Contact Form 7 est un projet open source dirigé par Takayuki Miyoshi, un développeur indépendant.

: Contact Form 7 est un projet open source dirigé par Takayuki Miyoshi, un développeur indépendant. Avantages : Gratuit, léger, simple à utiliser pour les formulaires de base.

: Gratuit, léger, simple à utiliser pour les formulaires de base. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées, courbe d’apprentissage pour la personnalisation. Caldera Forms : Présentation : Caldera Forms est un plugin de formulaire de contact convivial, idéal pour la création de calculatrices de devis et de formulaires personnalisés.

: Caldera Forms est un plugin de formulaire de contact convivial, idéal pour la création de calculatrices de devis et de formulaires personnalisés. Éditeur : Caldera Labs

: Caldera Labs CEO : Josh Pollock

: Josh Pollock Entreprise : Caldera Forms est développé par Caldera Labs, une entreprise axée sur le développement de solutions WordPress avancées.

: Caldera Forms est développé par Caldera Labs, une entreprise axée sur le développement de solutions WordPress avancées. Avantages : Facile à utiliser, calculatrices de devis, extensions disponibles.

: Facile à utiliser, calculatrices de devis, extensions disponibles. Inconvénients : Certaines extensions sont payantes, moins de fonctionnalités que d’autres plugins. HubSpot : Présentation : HubSpot propose également un plugin de formulaire pour WordPress, permettant d’intégrer les formulaires à votre site web avec une intégration directe dans la plateforme HubSpot pour le marketing automation.

: HubSpot propose également un plugin de formulaire pour WordPress, permettant d’intégrer les formulaires à votre site web avec une intégration directe dans la plateforme HubSpot pour le marketing automation. Éditeur : HubSpot, Inc.

: HubSpot, Inc. CEO : Brian Halligan

: Brian Halligan Entreprise : HubSpot, Inc. est une société de logiciels de marketing, de vente et de service à la clientèle qui offre une suite complète d’outils pour l’inbound marketing et la gestion des relations avec la clientèle.

: HubSpot, Inc. est une société de logiciels de marketing, de vente et de service à la clientèle qui offre une suite complète d’outils pour l’inbound marketing et la gestion des relations avec la clientèle. Avantages : Intégration directe avec HubSpot pour la gestion des leads, suivi avancé.

: Intégration directe avec HubSpot pour la gestion des leads, suivi avancé. Inconvénients : Peut être excessif si vous n’utilisez pas déjà HubSpot. Contact Form by WD : Présentation : Contact Form by WD est un plugin de formulaire de contact qui offre une personnalisation avancée, y compris la possibilité de créer des formulaires multilingues.

: Contact Form by WD est un plugin de formulaire de contact qui offre une personnalisation avancée, y compris la possibilité de créer des formulaires multilingues. Éditeur : WebDorado

: WebDorado CEO : Armen Danielyan

: Armen Danielyan Entreprise : WebDorado est une société de développement de logiciels qui propose diverses solutions pour WordPress, y compris des plugins de formulaire.

: WebDorado est une société de développement de logiciels qui propose diverses solutions pour WordPress, y compris des plugins de formulaire. Avantages : Personnalisation avancée, prise en charge multilingue.

: Personnalisation avancée, prise en charge multilingue. Inconvénients : Interface moins conviviale pour les débutants. FormCraft : Présentation : FormCraft est un plugin de formulaire de contact avancé qui propose des fonctionnalités de création de formulaires sophistiqués avec des animations et des intégrations avancées.

: FormCraft est un plugin de formulaire de contact avancé qui propose des fonctionnalités de création de formulaires sophistiqués avec des animations et des intégrations avancées. Éditeur : nCrafts

: nCrafts CEO : Sans information publique

: Sans information publique Entreprise : FormCraft est développé par nCrafts, une entreprise spécialisée dans le développement de plugins WordPress.

: FormCraft est développé par nCrafts, une entreprise spécialisée dans le développement de plugins WordPress. Avantages : Animations, formulaires sophistiqués, intégrations tierces.

: Animations, formulaires sophistiqués, intégrations tierces. Inconvénients : Interface plus complexe, peut sembler lourd pour certains utilisateurs. Formidable Forms : Présentation : Formidable Forms est un plugin de formulaire de contact avancé qui offre des fonctionnalités de création de formulaires sophistiqués, y compris la création de calculatrices de devis et la collecte de données.

: Formidable Forms est un plugin de formulaire de contact avancé qui offre des fonctionnalités de création de formulaires sophistiqués, y compris la création de calculatrices de devis et la collecte de données. Éditeur : Strategy11

: Strategy11 CEO : Steph Wells

: Steph Wells Entreprise : Strategy11 est la société derrière Formidable Forms, et elle se spécialise dans le développement de solutions WordPress avancées.

: Strategy11 est la société derrière Formidable Forms, et elle se spécialise dans le développement de solutions WordPress avancées. Avantages : Fonctionnalités avancées, création de calculatrices, collecte de données.

: Fonctionnalités avancées, création de calculatrices, collecte de données. Inconvénients : Peut sembler complexe pour les débutants, certaines fonctionnalités sont payantes. QuForm : Présentation : QuForm est un plugin de formulaire de contact et de devis qui offre un constructeur de formulaires glisser-déposer et de nombreuses options de personnalisation.

: QuForm est un plugin de formulaire de contact et de devis qui offre un constructeur de formulaires glisser-déposer et de nombreuses options de personnalisation. Éditeur : ThemeCatcher

: ThemeCatcher CEO : Sans information publique

: Sans information publique Entreprise : ThemeCatcher est le développeur de QuForm, et il se spécialise dans la création de thèmes et de plugins WordPress.

: ThemeCatcher est le développeur de QuForm, et il se spécialise dans la création de thèmes et de plugins WordPress. Avantages : Constructeur de formulaires glisser-déposer, personnalisation.

: Constructeur de formulaires glisser-déposer, personnalisation. Inconvénients : Fonctionnalités de base gratuites limitées. Pirate Forms : Présentation : Pirate Forms est un plugin de formulaire de contact simple et léger, idéal pour les formulaires de contact de base.

: Pirate Forms est un plugin de formulaire de contact simple et léger, idéal pour les formulaires de contact de base. Éditeur : Themeisle

: Themeisle CEO : Ionut Neagu

: Ionut Neagu Entreprise : Pirate Forms est développé par Themeisle, une entreprise qui propose une variété de produits et services liés à WordPress.

: Pirate Forms est développé par Themeisle, une entreprise qui propose une variété de produits et services liés à WordPress. Avantages : Simple et léger, idéal pour les formulaires de contact de base.

: Simple et léger, idéal pour les formulaires de contact de base. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées. Visual Form Builder : Présentation : Visual Form Builder est un plugin de formulaire de contact avec une interface glisser-déposer simple et personnalisable.

: Visual Form Builder est un plugin de formulaire de contact avec une interface glisser-déposer simple et personnalisable. Éditeur : WP Dev Shed

: WP Dev Shed CEO : Sans information publique

: Sans information publique Entreprise : WP Dev Shed est l’entreprise derrière Visual Form Builder, et elle se concentre sur le développement de plugins WordPress.

: WP Dev Shed est l’entreprise derrière Visual Form Builder, et elle se concentre sur le développement de plugins WordPress. Avantages : Interface glisser-déposer simple, personnalisable.

: Interface glisser-déposer simple, personnalisable. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées. Form Maker by 10Web : Présentation : Form Maker by 10Web est un plugin de formulaire de contact qui propose des modèles prêts à l’emploi et des fonctionnalités avancées.

: Form Maker by 10Web est un plugin de formulaire de contact qui propose des modèles prêts à l’emploi et des fonctionnalités avancées. Éditeur : 10Web

: 10Web CEO : Arto Minasyan

: Arto Minasyan Entreprise : 10Web est la société derrière Form Maker, et elle propose une gamme de produits WordPress.

: 10Web est la société derrière Form Maker, et elle propose une gamme de produits WordPress. Avantages : Modèles prêts à l’emploi, fonctionnalités avancées.

: Modèles prêts à l’emploi, fonctionnalités avancées. Inconvénients : Certaines fonctionnalités sont payantes. Everest Forms : Présentation : Everest Forms est un plugin de formulaire de contact facile à utiliser avec des fonctionnalités de glisser-déposer.

: Everest Forms est un plugin de formulaire de contact facile à utiliser avec des fonctionnalités de glisser-déposer. Éditeur : WPEverest

: WPEverest CEO : Sakar Pudasaini

: Sakar Pudasaini Entreprise : WPEverest est l’entreprise derrière Everest Forms, et elle se spécialise dans le développement de plugins WordPress.

: WPEverest est l’entreprise derrière Everest Forms, et elle se spécialise dans le développement de plugins WordPress. Avantages : Facilité d’utilisation, fonctionnalités de glisser-déposer.

: Facilité d’utilisation, fonctionnalités de glisser-déposer. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées. Happy Forms : Présentation : Happy Forms est un plugin de formulaire léger et convivial avec des fonctionnalités de glisser-déposer.

: Happy Forms est un plugin de formulaire léger et convivial avec des fonctionnalités de glisser-déposer. Éditeur : HappyForms

: HappyForms CEO : Sans information publique

: Sans information publique Entreprise : HappyForms est développé par HappyForms, une entreprise spécialisée dans les formulaires WordPress conviviaux.

: HappyForms est développé par HappyForms, une entreprise spécialisée dans les formulaires WordPress conviviaux. Avantages : Léger et convivial, intégrations tierces.

: Léger et convivial, intégrations tierces. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées. Kali Forms : Présentation : Kali Forms est un plugin de formulaire de contact facile à utiliser avec un constructeur de formulaire glisser-déposer.

: Kali Forms est un plugin de formulaire de contact facile à utiliser avec un constructeur de formulaire glisser-déposer. Éditeur : Kali Forms

: Kali Forms CEO : Sans information publique

: Sans information publique Entreprise : Kali Forms est développé par Kali Forms, une entreprise spécialisée dans le développement de plugins WordPress conviviaux.

: Kali Forms est développé par Kali Forms, une entreprise spécialisée dans le développement de plugins WordPress conviviaux. Avantages : Facile à utiliser, constructeur de formulaire glisser-déposer.

: Facile à utiliser, constructeur de formulaire glisser-déposer. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées. NEX-Forms : Présentation : NEX-Forms est un plugin de formulaire avancé avec des fonctionnalités de personnalisation étendue, y compris des formulaires multi-étapes et des intégrations tierces.

: NEX-Forms est un plugin de formulaire avancé avec des fonctionnalités de personnalisation étendue, y compris des formulaires multi-étapes et des intégrations tierces. Éditeur : Basix

: Basix CEO : Sans information publique

: Sans information publique Entreprise : Basix est l’entreprise derrière NEX-Forms, et elle se concentre sur le développement de solutions WordPress.

: Basix est l’entreprise derrière NEX-Forms, et elle se concentre sur le développement de solutions WordPress. Avantages : Personnalisation avancée, formulaires multi-étapes, intégrations tierces.

: Personnalisation avancée, formulaires multi-étapes, intégrations tierces. Inconvénients : Interface plus complexe. Forminator : Présentation : Forminator est un plugin de formulaire de contact développé par WPMU DEV, offrant des fonctionnalités de formulaire de contact et de sondage avancées.

: Forminator est un plugin de formulaire de contact développé par WPMU DEV, offrant des fonctionnalités de formulaire de contact et de sondage avancées. Éditeur : WPMU DEV

: WPMU DEV CEO : James Farmer

: James Farmer Entreprise : WPMU DEV est l’entreprise derrière Forminator, elle propose une gamme de produits et de services pour WordPress.

: WPMU DEV est l’entreprise derrière Forminator, elle propose une gamme de produits et de services pour WordPress. Avantages : Fonctionnalités avancées, développé par WPMU DEV.

: Fonctionnalités avancées, développé par WPMU DEV. Inconvénients : Certaines fonctionnalités sont payantes. weForms : Présentation : weForms est un plugin de formulaire de contact léger et convivial avec des fonctionnalités de glisser-déposer et des intégrations tierces.

: weForms est un plugin de formulaire de contact léger et convivial avec des fonctionnalités de glisser-déposer et des intégrations tierces. Éditeur : weDevs

: weDevs CEO : Tareq Hasan

: Tareq Hasan Entreprise : weDevs est l’entreprise derrière weForms, elle se spécialise dans le développement de plugins WordPress conviviaux.

: weDevs est l’entreprise derrière weForms, elle se spécialise dans le développement de plugins WordPress conviviaux. Avantages : Léger, facile à utiliser, fonctionnalités de glisser-déposer.

: Léger, facile à utiliser, fonctionnalités de glisser-déposer. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées.

Choisir le bon plugin de formulaire dépend de vos besoins spécifiques, de votre niveau de compétence technique et de votre budget. Il est important de prendre en compte ces avantages et inconvénients pour sélectionner celui qui correspond le mieux à votre projet WordPress.